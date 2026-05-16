GNW-News: Kulturelle Integration an der Grenze zwischen Guangxi und Vietnam: Veranstaltungen in Baise schlagen eine Brücke für die nachbarschaftlichen Bezieh...

^BAISE, China, May 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Baise in Guangxi im Süden Chinas

teilt sich mit Vietnam gemeinsame Gebirgs- und Flusslandschaften sowie ein

miteinander verflochtenes kulturelles Erbe und volkstümliche Bräuche. Es dient

als wichtiges Tor für den Austausch zwischen den Menschen und für

freundschaftliche nachbarschaftliche Beziehungen entlang der chinesisch-

vietnamesischen Grenze. Anlässlich der jüngsten Veranstaltungen Guangxi 3. März

· Bagui-Karneval 2026 nutzte die Publicity Department of Baise City (Abteilung

für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Baise) ihre geografischen Vorteile als

Grenzstadt und organisierte eine Reihe von grenzüberschreitenden Veranstaltungen

in den Bereichen Sport, immaterielles Kulturerbe (ICH), Lesen und volkstümliche

Bräuche. Dank vielfältiger kultureller Aktivitäten stärkt die Stadt den

kulturellen Austausch und die zwischenmenschlichen Beziehungen in den

Grenzgebieten und festigt damit das Ansehen der Grenze als Ort der guten

Nachbarschaft zwischen China und Vietnam sowie der grenzüberschreitenden

kulturellen Integration.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5272/eng)

Sport als Medium: Aufbau einer herzlichen Verbindung über die Grenze hinweg

Am 23. April fiel im Kreis Napo in Baise der Startschuss für das

Einladungsfußballturnier der Grenzbeamten aus China und Vietnam. Mannschaften

aus vietnamesischen Grenzprovinzen und Sportler aus chinesischen Grenzbezirken

traten auf dem Spielfeld gegeneinander an und tauschten ihre Fähigkeiten aus,

wodurch durch den freundschaftlichen Wettkampf eine tiefere Freundschaft und ein

größeres Einvernehmen entstanden. Am 25. April fand in der Jingxi-Sporthalle das

Freundschaftsspiel zwischen China und Vietnam im Basketball statt.

Diese Reihe grenzüberschreitender Sportveranstaltungen, die Wettkampfcharakter

mit breiter Beteiligung verbindet, bereichert nicht nur das kulturelle und

sportliche Leben der Grenzbewohner und fördert die nationale Fitness entlang der

Grenze. Sie nutzt zudem die integrative Kraft des Sports, um geografische

Barrieren zu überwinden und die nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen

chinesischen und vietnamesischen Grenzbewohnern zu festigen.

Das immaterielle Kulturerbe strahlt Charme aus: Eine Interpretation gemeinsamer

Volkstraditionen zweier Nationen

Am 23. April fand in Jingxi die Gala zum Austausch über das immaterielle

Kulturerbe Chinas und Vietnams mit dem Titel?Melodien des Südens - Resonanz

zwischen zwei Nationen" statt. An der Gala nahmen Künstler aus Jingxi, Debao und

Napo sowie die Trà-L?nh-Kunstgruppe aus der vietnamesischen Provinz Cao Bang

teil, wobei die besten Vertreter der Volkskunst beider Länder zusammenkamen.

Auf der Bühne wurden nacheinander Stücke der südlichen Zhuang-Oper und Zhuang-

Molun-Balladen aufgeführt, begleitet von Live-Vorführungen der exquisiten

Kunstfertigkeit bei der Herstellung von Zhuang-Brokat sowie authentischen

Folklorevorführungen aus den Grenzregionen. Künstler aus China und Vietnam

traten gemeinsam auf und präsentierten den Glanz des immateriellen Kulturerbes.

Die gemeinsamen Volkstraditionen überschreiten nationale Grenzen und zeugen von

einer lebendigen Praxis der zwischenmenschlichen Kommunikation und des

kulturellen Zusammenlebens entlang der chinesisch-vietnamesischen Grenze.

Der Geist der Wissenschaft verbreitet sich weit: Förderung grenzüberschreitender

Jugendfreundschaften

Am 25. April fand im Buchladen Jingxi National Gate die Austauschveranstaltung

unter dem Motto Bücher verbinden China und Vietnam, Jugendliche teilen die

Freude am Lesen statt. Im Rahmen der Veranstaltung überreichte die Guangxi

Publishing & Media Group dem Veranstaltungsort die Plakette?Gemeinsamer Leseort

China-Vietnam" und schuf damit eine neue dauerhafte Plattform für den

regelmäßigen kulturellen Austausch zwischen China und Vietnam in Baise sowie

eine solide Grundlage für eine langfristige grenzüberschreitende kulturelle

Zusammenarbeit.

Chinesische und vietnamesische Schriftsteller sowie Gäste aus der Kulturszene

kamen zusammen, um Ideen und Erkenntnisse zum literarischen Schaffen

auszutauschen. Jugendvertreter aus beiden Ländern empfahlen einander

herausragende lokale literarische Werke. Mit Büchern als Bindeglied und Worten

als Brücke fördert die Veranstaltung den kulturellen Austausch und das

gemeinsame Engagement junger Menschen über die Grenze hinweg.

Melodien vermitteln Zuneigung: Ein Lied über die Freundschaft der Jugend an der

Grenze

Am Abend des 25. April wurde in der historischen Altstadt von Jingxi das

chinesisch-vietnamesische Jugendkonzert?3. März" mit neuen Volksliedern

eröffnet. Junge Sänger aus beiden Ländern betraten gemeinsam die Bühne. Mit

ihren Wurzeln in der traditionsreichen Volkskultur beider Nationen verbanden sie

auf innovative Weise alte Volkslieder aus der Grenzregion mit moderner Popmusik

und schufen so Musikstücke, die ethnischen Charme mit zeitgenössischem Flair

verbinden.

Die melodiösen Klänge überbrücken Berge und Meere, um Herzen miteinander zu

verbinden. Sie bringen die seit jeher bestehende, aufrichtige Freundschaft

zwischen chinesischen und vietnamesischen Jugendlichen anschaulich zum Ausdruck

und verleihen der Volkskultur der Grenzregion neue Lebenskraft.

Volksbräuche bringen Menschen zusammen: Ein Bild gemeinsamer Freude für die

Bewohner der Grenzregion

Am 26. April fand im Naturpark Jingxi Equan die Kultur-, Sport- und

Volksbräuche-Veranstaltung?3. März" für die Bewohner der chinesisch-

vietnamesischen Grenzregion statt. Am Veranstaltungsort herrschte eine

ausgeprägte Volksfeststimmung. Volkstrachtvorführungen und grenzüberschreitender

antiphonaler Volksgesang brachten die Schönheit der kulturellen Integration

entlang der chinesisch-vietnamesischen Grenze voll zur Geltung.

Volkskunstvorführungen wie das Werfen bestickter Bälle und Tänze der Feldzwerge

brachten den einzigartigen Charme der traditionellen Zhuang-Kultur zur Geltung.

In den Erlebnis- und Spezialitätenbereichen der ICH stellten chinesische und

vietnamesische Grenzbewohner gemeinsam bestickte Bälle her, probierten sich im

Batikverfahren und kosteten fünffarbigen Klebreis. Dieses immersive interaktive

Erlebnis brachte die Menschen beider Nationen einander näher.

Die Reihe grenzüberschreitender Austauschveranstaltungen in Baise, die Themen

wie Sport, immaterielles Kulturerbe, Literatur, Musik und Volksbräuche abdeckt,

zeichnet sich durch eine große Bandbreite und vielfältige Formen aus und prägt

so ein vielschichtiges, dreidimensionales und etabliertes Muster des

zwischenmenschlichen Austauschs entlang der chinesisch-vietnamesischen Grenze.

Baise wird auch weiterhin seine Grenzlage und seine kulturellen Ressourcen

nutzen, den grenzüberschreitenden Austausch zwischen den Menschen vertiefen,

unverwechselbare Marken für den kulturellen Austausch an der Grenze etablieren

und regelmäßig grenzüberschreitende interaktive Aktivitäten in den Bereichen

Kultur, Sport und Volkskunst veranstalten. Die Stadt wird die

nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen China und Vietnam entlang der Grenze

weiter festigen und ein neues Kapitel der kulturellen Koexistenz, der

zwischenmenschlichen Verbindungen und der für beide Seiten vorteilhaften

Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern über die Grenze hinweg aufschlagen.

Quelle: The Publicity Department of Baise City

Kontaktperson: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°