GNW-News: Kymeta erhält Entwicklungsauftrag vom US-Verteidigungsministerium zur Weiterentwicklung der OspreyT u8-Antenne zu einer Multi-Mission-Edge-Plattform

^REDMOND, Washington, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta, der weltweit

führende Hersteller von Satellitenterminals mit Flachantenne, hat vom US-

Verteidigungsministerium einen Auftrag erhalten, ein verbessertes Modul zu

entwickeln, das Rechenleistung, Software Defined Radio (SDR) und

Netzwerkfunktionen in das Osprey u8-Terminal von Kymeta integriert. Die neuen

Technologien werden in die modulare Architektur des Terminals integriert und

ergänzen diese um wichtige Einsatzfunktionen, ohne die Leistung der Multi-Orbit-

Satellitenkommunikation zu beeinträchtigen.

Der Auftrag zeigt die wachsende Nachfrage von Streitkräften und Behörden nach

Fähigkeiten mit resilienter Kommunikation direkt im Einsatzumfeld. Durch die

Ergänzung der bewährten mobilen Konnektivitätstechnologie von Kymeta um Edge

Computing und softwaredefinierte Funktionen macht das verbesserte Modul das

Terminal zu einer Multi-Mission-Plattform und ermöglicht zusätzliche

Einsatzanwendungen, ohne dass auf der jeweiligen Trägerplattform zusätzliche

Hardware installiert werden muss.

Leistungsfähige Rechenhardware und SDR werden nun direkt in das Modul

integriert. Die Terminals gewährleisten weiterhin uneingeschränkte

Satellitenkommunikation auch in Bewegung und unterstützen künftig zusätzlich RF-

basierte Space Domain Awareness. Dadurch erhalten Betreiber einen besseren

Überblick über das Kommunikationsumfeld im Weltraum und können Störungen

erkennen, das Verhalten von Satelliten besser verstehen und kritische

weltraumgestützte Dienste schützen. Im Laufe der Zeit können weitere

Softwareanwendungen hinzugefügt werden, sodass bestehende und neue Kunden die

Fähigkeiten des Terminals erweitern können, wenn sich die Einsatzanforderungen

verändern.

?Dieser Auftrag zeigt, dass unsere Kunden darauf vertrauen, dass wir unsere

Technologie schnell an sich wandelnde Einsatzanforderungen anpassen können", so

Manny Mora, CEO von Kymeta.?Mit dem verbesserten Modul geht Kymeta über reine

Konnektivität hinaus und ermöglicht es Kunden, große Mengen an HF-Daten schnell

genug zu verarbeiten, um Signale, Störungen, Muster oder potenziell verdächtige

Aktivitäten zu erkennen. Neben zusätzlichen Funkfunktionen können Nutzer direkt

am Einsatzort auf Grundlage dieser einsatzkritischen Daten handeln."

?Dieses Vorhaben ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung der Metamaterial-

Plattform von Kymeta. Unsere Kunden finden immer wieder neue Möglichkeiten, die

Kymeta-Technologie für neue operative Anforderungen einzusetzen. Wir reagieren

darauf mit Innovationen, die auf die jeweiligen Einsätze zugeschnitten sind.

Dieses neue Modul macht das Osprey u8 zu einer vollwertigen Multi-Mission-

Plattform mit der ihnen bereits vertrauten elektronisch gesteuerten Antenne."

Die Entwicklung von Kymeta verbindet resiliente Kommunikation mit Technologien

zur Einsatzunterstützung im unmittelbaren Einsatzumfeld. Damit erhalten

dezentral eingesetzte Kräfte mit bereits im Einsatz befindlicher Ausrüstung

zusätzliche Möglichkeiten, zugleich wird die Plattform für einen breiteren

Nutzerkreis aus den Bereichen Verteidigung, öffentliche Verwaltung und nationale

Sicherheit nutzbar.

Über Kymeta:

Kymeta revolutioniert die Satellitenkommunikation durch intelligente

Kommunikationsplattformen (ICPs). Das 2012 gegründete Unternehmen Kymeta mit

Hauptsitz in Redmond, Washington, nutzt modernste, auf Metamaterialien

basierende Technologien, um robuste Konnektivität und ein verbessertes

Situationsbewusstsein für kritische mobile Anwendungen zu entwickeln,

herzustellen und bereitzustellen. Unsere elektronisch gesteuerten Flachantennen,

die durch US-amerikanische und internationale Patente geschützt sind,

ermöglichen eine nahtlose Kommunikation unterwegs. Mithilfe softwaredefinierter

Lösungen, hybrider Multi-Netzwerk-Fähigkeiten und Edge-Verarbeitung integrieren

wir Satelliten- und Mobilfunknetze und gewährleisten so eine lückenlose

Konnektivität in schwierigen Umgebungen. Die Lösungen von Kymeta richten sich an

Kunden aus den Bereichen Regierung, Militär, Schifffahrt, Transport und

öffentliche Sicherheit weltweit und bieten jederzeit und überall

unterbrechungsfreie Konnektivität sowie räumliche Informationen. Mit über 150

Patenten gestaltet Kymeta die Zukunft der globalen Kommunikation und hat es sich

zur Aufgabe gemacht, zuverlässige, effiziente und intelligente

Konnektivitätslösungen für eine zunehmend mobile und vernetzte Welt

bereitzustellen.

Kymeta ist ein Unternehmen in Privatbesitz mit Sitz in Redmond,

Washington. Weitere Informationen finden Sie unter kymetacorp.com

(http://kymetacorp.com/).

Für Briefings, Interviews oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

361 Communications

Eddie Waller eddie.waller@361communications.com

Tom Clayton tom.clayton@361communications.com (mailto:tom@361communications.com)

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