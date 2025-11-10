GNW-News: Kymeta ernennt den erfahrenen Verteidigungsmanager Manny Mora zum CEO, um die Innovation im Bereich mobiler Satellitenkommunikation für nationale S...

|
^REDMOND, Washington, Nov. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta, der weltweit
führende Anbieter von mobiler Satellitenkommunikation auf Basis von
Metamaterialien-Technologie, gab heute die Ernennung von Manny Mora zum
Präsidenten und Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt. Dieser
Führungswechsel markiert eine strategische Beschleunigung der Mission von
Kymeta, zuverlässige und widerstandsfähige Konnektivität für Soldaten und
missionskritische Betreiber im gesamten US-Verteidigungsministerium und bei
verbündeten Regierungen bereitzustellen.
Mora kommt zu Kymeta nach einer 40-jährigen Karriere bei General Dynamics
Mission Systems, wo er den Bereich Raumfahrt- und Nachrichtensysteme leitete und
die operativen Anforderungen des Verteidigungsministeriums, der
Nachrichtendienste, des Heimatschutzministeriums und internationaler Partner
unterstützte.
?Während die Verteidigungsindustrie ihre Kommando- und Kontrollinfrastruktur
modernisiert, ist Kymeta bestens positioniert, um mobile SATCOM-Lösungen
anzubieten, die auch unter anspruchsvollsten Bedingungen funktionieren", sagte
die Vorstandsvorsitzende Nicole Piasecki.?Manny Mora bringt die operative
Kompetenz und strategische Klarheit mit, um unsere Reichweite zu vergrößern und
unsere Rolle als vertrauenswürdiger Partner für Kunden im Bereich der nationalen
Sicherheit zu stärken."
Die Produktpalette von Kymeta basiert auf einer proprietären, auf
Metamaterialien basierenden Antennentechnologie, die elektronisch gesteuerte
Flachbildschirm-Terminals ermöglicht, die nahtlose mobile Multi-Orbit-
Konnektivität bieten. Diese Systeme sind auf Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und
schnelle Einsatzbereitschaft ausgelegt - wichtige Eigenschaften für die mobilen
Einsatzkräfte von heute.
?Es ist mir eine Ehre, Kymeta in einer Zeit zu leiten, in der sichere mobile
Konnektivität von entscheidender Bedeutung ist", sagte Mora.?Unsere
bahnbrechende Technologie verändert bereits jetzt die Kommunikationswege
zwischen Kunden aus dem Verteidigungssektor und Regierungen über verschiedene
Anwendungsbereiche hinweg. Mein Schwerpunkt liegt darin, Innovationen
voranzutreiben, unsere Präsenz auszubauen und sicherzustellen, dass unsere
Lösungen den sich wandelnden Anforderungen unserer Partner im Bereich der
nationalen Sicherheit gerecht werden."
Mora tritt die Nachfolge von Rick Bergman an, der diesen Übergang begleitet.
Unter Bergmans Führung brachte Kymeta das Terminal Goshawk(TM) u8 auf den Markt,
stärkte seine Beziehungen zu wichtigen Partnern und erreichte einen bedeutenden
Meilenstein im Bereich der Multiband-SATCOM mit einer einzelnen Apertur. Nicole
Piasecki fügte hinzu:?Wir danken Rick für seine Führungsarbeit und seine
Verdienste."
Die Ankündigung folgt auf die Auswahl von Kymeta als Multi-Orbit-SATCOM-Anbieter
für das NEXT GENERATION COMMAND & CONTROL (NGC2) PILOT-Programm der US-Armee,
bei dem das Terminal Osprey(TM) u8 zum Einsatz kommt, um dezentrale Operationen und
eine verbesserte Lageerkennung zu ermöglichen.
Kymeta konzentriert sich weiterhin auf die Bereitstellung softwaredefinierter
mobiler SATCOM-Lösungen, die Satelliten- und Mobilfunknetze für eine
kontinuierliche Konnektivität integrieren.
Weitere Informationen finden Sie unter kymetacorp.com (http://kymetacorp.com/).
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7aa5aff2-70cb-4de4-9350-
bda3ec359824
361 Communications:
Rachel Bowden rachel@361communications.com
Emma-Jo Jones emmajo@361communications.comÂ°
