GNW-News: KymetaT läutet mit einem KuKa-Multiband-Terminal einen Paradigmenwechsel ein

^Das KuKa 8-Series Terminal wird das kleinste und leichteste Flachbildschirm-

Terminal auf dem Markt sein, das gleichzeitig zwei LEO-Bahnen, mehrere

Umlaufbahnen und mehrere Frequenzbänder unterstützt

Das Unternehmen ist damit auf Kurs, ab Mitte 2026 Prototypen an seine

wichtigsten Kunden auszuliefern

REDMOND, Washington, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta Corporation, der

weltweit führende Hersteller von Flachbildschirm-Satellitenterminals, gibt heute

die technischen Daten seiner ersten Multiband- und Multi-Orbit-Antenne mit einer

einzigen Apertur bekannt. Diese ist Teil eines revolutionären neuen

Benutzerterminals, das andere SATCOM-Technologien in den Schatten stellt, wenn

die Mission an erster Stelle steht.

Dieses elektronisch gesteuerte Endgerät der nächsten Generation, das in der

Entwicklung den Namen?Kymeta KuKa 8 Series" trug, verfügt über die höchste

Leistungsdichte aller jemals entwickelten Satellitenkommunikationsantennen. Es

ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb in den Ku- und Ka-Frequenzbändern über

eine einzige, kompakte Flachantenne mit geringer Bauhöhe. Es erlaubt einen

nahtlosen Wechsel zwischen Satellitennetzwerken, die sich über mehrere

Umlaufbahnen und Frequenzbänder erstrecken, und bietet gleichzeitig Zugriff auf

mehrere Konstellationen.

Die geringe Größe, das niedrige Gewicht, der geringe Stromverbrauch und die hohe

Leistungsfähigkeit dieses Benutzerterminals sind in der Verteidigungs- und

Unternehmenssatellitenkommunikationsbranche unübertroffen. Mit einem

anfänglichen Fokus auf die USA und verbündete Partner im Bereich der nationalen

Sicherheit, einschließlich der Hauptauftragnehmer, schafft diese Lösung die

Grundlage für eine wirklich flächendeckende Konnektivität über alle

Satellitennetzwerke hinweg.

In umkämpften Umgebungen, in denen elektronische Kriegsführung, Störmaßnahmen

und neue Bedrohungen jedes Endgerät mit nur einem Netzwerk oder einem

Frequenzband lahmlegen können, ist die Kymeta KuKa 8-Serie darauf ausgelegt,

eine Routenvielfalt über weit verbreitete LEO- und Hybridarchitekturen hinweg zu

ermöglichen. Dabei werden GEO, MEO, LEO und HEO sowie weitere WAN-Verbindungen

gleichzeitig und dynamisch integriert. Ein einzigartiger Ansatz für

softwaredefinierte Antennen ermöglicht zudem eine zügige Neukonfiguration über

offene Standards und die Weiterentwicklung der Funktionen, wenn sich Missionen

und Netzwerke ändern.

Nach dem technologischen Durchbruch bei der KuKa-Technologie im vergangenen Jahr

(Juni 2025) arbeitet Kymeta nun daran, ab Mitte 2026 die ersten Prototypen

seiner Endgeräte an ausgewählte Kunden auszuliefern.

Der Prototyp wird sich durch beeindruckende SWaP-Werte für die in dem einzelnen

Flachbildschirm-Terminal integrierte Technologie auszeichnen, darunter:

* Geringer -SWaP: Die erforderliche Antennenfläche wird im Vergleich zu

nebeneinander angeordneten Mehrantennen-Terminalkonfigurationen um ca. 44 %*

reduziert, wodurch der Platzbedarf im Fahrzeug deutlich gesenkt und der

Einsatz mehrerer Systeme überflüssig wird. Äußerst robust, geringer

Stromverbrauch und Gewicht ab 41 lb. / 18,6 kg.

* Abmessungen: L 35,4 Zoll x B 35,4 Zoll x H 3,9 Zoll / L 90 cm x B 90 cm x H

10 cm

* Vollduplex-Multibeam-, Dual-LEO-Betrieb: Gleichzeitige Aufrechterhaltung von

zwei aktiven Verbindungen, wobei simultanes Senden und Empfangen sowie

missionsgesteuertes Datenrouting unterstützt werden.

* Hybrider SATCOM-Pfad mit mehreren Konstellationen: Die Architektur zielt

darauf ab, die Abhängigkeit von einer einzigen Konstellation zu überwinden,

indem sie die Integration von GEO, MEO, LEO, HEO und weiteren

Konstellationen ermöglicht. Kymeta wird eine herstellerübergreifende,

?konstellationsunabhängige" Konnektivitätsstrategie nutzen.

* COTM (Comms-On-The-Move): Elektronische Steuerung für nahtlose Konnektivität

auf Bewegungsplattformen sowie im Bereich der maritimen Mobilität, mit

Wachstumspotenzial für Systeme mit begrenztem Platzangebot.

* Ein einzelnes Gerät, das die gemeinsame bereichsübergreifende Führung und

Kontrolle ermöglicht: Es wurde entwickelt, um Sensoren, Schützen und C2-

Knoten über das gesamte Gefechtsfeld hinweg mit stabilen Ku/Ka-Verbindungen

hoher Kapazität dauerhaft miteinander zu verbinden.

* Diskreter Betrieb und Störungsunterdrückung: Schmale, elektronisch

gesteuerte Strahlen, ein agiler Betrieb und eine proprietäre dynamische

Strahlsteuerung sind darauf ausgelegt, die Wahrscheinlichkeit einer

Erkennung und eines Abfangens in stark umkämpften Umgebungen zu verringern

und Störungen zu unterdrücken.

* Software Defined & SDN-Fähigkeit: Intelligente System- und Netzwerkkonzepte

ermöglichen zügige, flexible Konfigurationsänderungen, richtlinienbasiertes

Routing und schnellere Upgrades. So wird das Risiko einer vorzeitigen

Veralterung des Systems gesenkt.

* 5G-NTN-fähig: Zukunftssicher dank softwaredefinierter, offener

Architekturen.

* Sicherheitsorientierte Designpraktiken: Abdeckung der gesamten Hardware,

Software und des Netzwerks.

Im Vergleich zu den derzeit auf dem Markt erhältlichen Lösungen, bei denen zwei

oder mehr Terminals eingesetzt werden, um eine Multiband-LEO-Konnektivität zu

erreichen, zeichnet sich die Kymeta KuKa 8-Serie durch eine völlig neue PACE-

Strategie und den entsprechenden Ansatz aus.

Ryan Stevenson, Chief Scientist bei Kymeta, erklärt:?Für jeden Kunden im

Bereich Konnektivität hat die Netzabdeckung oberste Priorität - und diese ist

dank des erweiterten Netzwerkzugangs, den unser Terminal der KuKa 8-Serie

bietet, deutlich stabiler und sicherer. Dies stellt einen entscheidenden

Leistungssprung dar. Während Kunden bisher mehrere Terminals integrieren

mussten, um auf verschiedene Netzwerke zuzugreifen - von gleichzeitiger Nutzung

ganz zu schweigen -, bietet die Kymeta KuKa 8-Serie diese Funktion in einem

einzigen System. Dadurch wird die Antennenfläche um rund 44 % reduziert und

gleichzeitig werden die SWaP-Werte deutlich verbessert. Für Nutzer aus dem

militärischen Bereich bedeutet dies weniger Platzbedarf auf der Plattform, einen

geringeren Energiebedarf und eine größere operative Flexibilität im

Einsatzgebiet."

?Aufgrund seiner geringen Wärmesignatur ist es im Infrarotbereich schwer zu

erkennen, und sein schmaler Strahl verringert das Risiko von Störsignalen,

Interferenzen und Hochfrequenz-Erkennung beträchtlich. Nachdem unser Partner JDI

im zweiten Quartal die für die Metamaterial-Oberfläche notwendigen Komponenten

geliefert hat, werden wir mit voller Kraft in die Prototypenentwicklung

einsteigen. Diese werden anschließend an die Hauptauftragnehmer für Tests unter

realen Betriebsbedingungen übergeben."

Nach dem Erreichen des TRL6-Meilensteins und der erfolgreichen Markteinführung

der Prototypen strebt Kymeta die kommerzielle Verfügbarkeit für das Jahr 2027

an.

Weitere Informationen finden Sie unter KymetaCorp.com

(https://www.kymetacorp.com/).

*Hinweise für Redakteure

Vergleich der Oberfläche basierend auf öffentlich zugänglicher Spezifikationen

von Terminals der Konkurrenz: Amazon LEO-Terminal (20? × 30? / 50,8 cm x 76,2

cm), Starlink Starshield (23? × 20? / 58,4 cm x 50,8 cm) und typische

parabolische GEO-Ku-Band-Antenne (39? / 99 cm Durchmesser). Abmessungen der

Kymeta KuKa 8-Serie: 35,4? × 35,4? × 3,9? / 90 cm x 90 cm x 10 cm. Die

Reduzierung des Platzbedarfs wurde auf Basis der gesamten für die Multi-Orbit-

und Multiband-Fähigkeit benötigten Oberfläche berechnet.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/167b1963-ed0a-4a3c-

b9e8-f9f920744114

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