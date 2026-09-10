GNW-News: LAGENIO stellt auf der IFA Berlin 2026 seine neue Flaggschiff-KI-4G-Kinderuhr K11 vor

^BERLIN, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LAGENIO hat auf der IFA in Berlin

seine neue Kinderuhr K11 mit 4G und KI-Funktionen am Stand H3.2-123 präsentiert

und damit zahlreiche Besucher angezogen. Die Besucher erfuhren, wie die Uhr

Kindern dabei hilft, mit ihren Eltern in Kontakt zu bleiben, ohne ihnen

uneingeschränkten Zugang zum Internet zu gewähren.

LAGENIO K11: Wasserdicht bis 2 ATM, KI-Lernfunktion, 4G-Telefonie, GPS - für

eine sicherere Kindheit

Die K11 wurde für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren entwickelt und ist als

Alternative zum Smartphone gedacht. Sie vermittelt Kindern wichtige

Kommunikationsfähigkeiten und hilft ihnen gleichzeitig dabei, weniger Zeit

online zu verbringen und eine frühe Abhängigkeit von sozialen Medien, Spielen

und frei zugänglichen Internetinhalten zu vermeiden. Eltern bleiben über

Sprachanrufe, Datenverbindungen und HD-Videoanrufe in Verbindung und können

gleichzeitig den Standort ihres Kindes in Echtzeit über die LAGENIO-App

verfolgen.

Die K11 bietet eine präzise GPS-Ortung. Eltern können Geofences einrichten,

automatische Benachrichtigungen beim Betreten oder Verlassen dieser Zonen

erhalten, zugelassene Kontakte über eine Whitelist verwalten und im Notfall per

Fingertipp ein SOS-Signal auslösen. Die Uhr unterstützt lokale SIM-Karten von

mehr als 200 Mobilfunkanbietern weltweit.

Für den täglichen Familiengebrauch ist die K11 speziell für Situationen wie den

Schulweg, das Spielen im Freien und die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten

konzipiert. Dank des robusten, bis 2 ATM wasserdichten Gehäuses können Kinder

die Uhr auch beim Schwimmen tragen. Das Gerät verfügt über ein augenschonendes

1,78-Zoll-AMOLED-Display, 16 GB Speicherplatz und eine 5-Megapixel-Kamera.

Auf der Uhr läuft ein maßgeschneidertes Android -Betriebssystem - ohne Zugang zu

sozialen Netzwerken, Webbrowsern oder App-Downloads von Drittanbietern. Zu den

kindgerechten Funktionen zählen weißes Rauschen für einen besseren Schlaf, ein

KI-Lernassistent, der Kindern hilft, ihre Hausaufgaben selbstständig zu

erledigen, sowie Unterstützung bei der Objekterkennung und der Beantwortung von

Fragen, während die Kindersicherung die Kommunikation auf freigegebene Kontakte

beschränkt.

Die K11 ist das neueste Flaggschiff der LAGENIO-Produktreihe und baut auf der

Konfiguration des früheren, sehr erfolgreichen Modells K9 auf. Zudem ist sie die

erste Kinderuhr von LAGENIO, die für das Schwimmen geeignet ist und eine

Wasserdichtigkeit von 2 ATM aufweist. Das Produkt wird Anfang November dieses

Jahres offiziell auf den Markt kommen. Neben dem Modell K11 bietet LAGENIO

derzeit die Modelle K3, K9 und K10 an. Die Produkte sind auf www.lagenio.com

(http://www.lagenio.com) erhältlich.

LAGENIO ist ein Unternehmen, das sich auf sicherere Technologien für Familien

spezialisiert hat. Das große Interesse an der IFA hat Verbrauchern, Einkäufern

und Fachleuten aus ganz Europa und darüber hinaus mehr Vertrauen in die Marke

vermittelt, und die Markteinführung des K11 ist ein Schritt in Richtung einer

Kindertechnologie, bei der es nicht nur um ständige Vernetzung geht, sondern vor

allem um zuverlässige Kommunikation, kontrollierten Zugriff und mehr Sicherheit

für Eltern.

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437a-4c0e-9848-4e565b3b9656

LAGENIO / Kitty Leung / kitty@lagenio.comÂ°