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10.09.2026 17:32:38
GNW-News: LAGENIO stellt auf der IFA Berlin 2026 seine neue Flaggschiff-KI-4G-Kinderuhr K11 vor
^BERLIN, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LAGENIO hat auf der IFA in Berlin
seine neue Kinderuhr K11 mit 4G und KI-Funktionen am Stand H3.2-123 präsentiert
und damit zahlreiche Besucher angezogen. Die Besucher erfuhren, wie die Uhr
Kindern dabei hilft, mit ihren Eltern in Kontakt zu bleiben, ohne ihnen
uneingeschränkten Zugang zum Internet zu gewähren.
LAGENIO K11: Wasserdicht bis 2 ATM, KI-Lernfunktion, 4G-Telefonie, GPS - für
eine sicherere Kindheit
Die K11 wurde für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren entwickelt und ist als
Alternative zum Smartphone gedacht. Sie vermittelt Kindern wichtige
Kommunikationsfähigkeiten und hilft ihnen gleichzeitig dabei, weniger Zeit
online zu verbringen und eine frühe Abhängigkeit von sozialen Medien, Spielen
und frei zugänglichen Internetinhalten zu vermeiden. Eltern bleiben über
Sprachanrufe, Datenverbindungen und HD-Videoanrufe in Verbindung und können
gleichzeitig den Standort ihres Kindes in Echtzeit über die LAGENIO-App
verfolgen.
Die K11 bietet eine präzise GPS-Ortung. Eltern können Geofences einrichten,
automatische Benachrichtigungen beim Betreten oder Verlassen dieser Zonen
erhalten, zugelassene Kontakte über eine Whitelist verwalten und im Notfall per
Fingertipp ein SOS-Signal auslösen. Die Uhr unterstützt lokale SIM-Karten von
mehr als 200 Mobilfunkanbietern weltweit.
Für den täglichen Familiengebrauch ist die K11 speziell für Situationen wie den
Schulweg, das Spielen im Freien und die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten
konzipiert. Dank des robusten, bis 2 ATM wasserdichten Gehäuses können Kinder
die Uhr auch beim Schwimmen tragen. Das Gerät verfügt über ein augenschonendes
1,78-Zoll-AMOLED-Display, 16 GB Speicherplatz und eine 5-Megapixel-Kamera.
Auf der Uhr läuft ein maßgeschneidertes Android-Betriebssystem - ohne Zugang zu
sozialen Netzwerken, Webbrowsern oder App-Downloads von Drittanbietern. Zu den
kindgerechten Funktionen zählen weißes Rauschen für einen besseren Schlaf, ein
KI-Lernassistent, der Kindern hilft, ihre Hausaufgaben selbstständig zu
erledigen, sowie Unterstützung bei der Objekterkennung und der Beantwortung von
Fragen, während die Kindersicherung die Kommunikation auf freigegebene Kontakte
beschränkt.
Die K11 ist das neueste Flaggschiff der LAGENIO-Produktreihe und baut auf der
Konfiguration des früheren, sehr erfolgreichen Modells K9 auf. Zudem ist sie die
erste Kinderuhr von LAGENIO, die für das Schwimmen geeignet ist und eine
Wasserdichtigkeit von 2 ATM aufweist. Das Produkt wird Anfang November dieses
Jahres offiziell auf den Markt kommen. Neben dem Modell K11 bietet LAGENIO
derzeit die Modelle K3, K9 und K10 an. Die Produkte sind auf www.lagenio.com
(http://www.lagenio.com) erhältlich.
LAGENIO ist ein Unternehmen, das sich auf sicherere Technologien für Familien
spezialisiert hat. Das große Interesse an der IFA hat Verbrauchern, Einkäufern
und Fachleuten aus ganz Europa und darüber hinaus mehr Vertrauen in die Marke
vermittelt, und die Markteinführung des K11 ist ein Schritt in Richtung einer
Kindertechnologie, bei der es nicht nur um ständige Vernetzung geht, sondern vor
allem um zuverlässige Kommunikation, kontrollierten Zugriff und mehr Sicherheit
für Eltern.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/246e85f7-
437a-4c0e-9848-4e565b3b9656
LAGENIO / Kitty Leung / kitty@lagenio.comÂ°
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