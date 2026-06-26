GNW-News: Langjähriger Wall-Street-Autoanalyst John Murphy gründet Murphy Automotive Partners und veröffentlicht MAPP - eine neue Bewertung der Zukunftsfähig...

^DETROIT, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Murphy Automotive Partners

(www.murphyautomotivepartners.com (http://www.murphyautomotivepartners.com/))

ging heute mit der Veröffentlichung von MAPP(TM) - der Murphy Automotive Product

Pipeline(TM) - an den Start. Dabei handelt es sich um einen Ausblick auf die US-

Fahrzeugpipeline bis zum Modelljahr 2031 (voraussichtlich) sowie eine

schonungslose Einschätzung, welche Marken für den Erfolg aufgestellt sind und

welche es möglicherweise nicht schaffen werden. MAPP baut auf?Car Wars" auf -

der wegweisenden Studie zum Produktzyklus, die Murphy über mehr als zwei

Jahrzehnte hinweg bei der Bank of America verfasst hat und die nun als

unabhängiges Franchise auf das gesamte Zeitalter der verschiedenen Antriebsarten

ausgeweitet wurde. Das Unternehmen wird von John Murphy geleitet, der von der

Automotive Hall of Fame als?Industry Influencer" ausgezeichnet wurde und als

einer der meistbeachteten Analysten der Branche gilt.

Die erste Vorschauausgabe von MAPP mit dem Untertitel?Survival of the Freshest"

argumentiert, dass nicht Antriebs-Hype, sondern Produktzyklen darüber

entscheiden werden, welche Unternehmen sich durchsetzen. Der vollständige MAPP-

Bericht wird den Abonnementpartnern Ende Juli 2026 zur Verfügung stehen. Nach

Jahren aufgeschobener E-Fahrzeug-Programme durchläuft die Pipeline nun -

gemessen an der Fahrzeug-Neuentwicklungsrate - das tiefste dreijährige?Produkt-

Tal" der modernen Geschichte. Die Einführung neuer Modelle ist so spärlich, dass

das durchschnittliche Produktalter in den USA bis zum Modelljahr 2028

(voraussichtlich) auf einen Rekordwert von etwa 4,8 Jahren steigt, bevor

schließlich eine verspätete Welle von Fahrzeug-Neuentwicklungen einsetzt.

Ähnlich kritisch sieht es bei den Antriebsarten aus. Murphys Analysen zufolge

wird sich der Marktanteil von Hybridfahrzeugen bis zum Modelljahr 2031

(voraussichtlich) auf über ein Viertel mehr als verdoppeln, während reine

Elektrofahrzeuge unter ihrem Marktanteilsniveau von 2024 stagnieren. Er stuft

Hybridfahrzeuge nicht als Übergangstechnologie, sondern als?dauerhafte Lösung"

ein. Der Markt gleicht einer?Hantel", bei der das Wachstum zu den Flanken

Trucks und kleine SUVs abwandert, während die einst dominante Kernkategorie der

mittelgroßen Crossover an Bedeutung verliert.

Im Zentrum des neuen Franchise steht der Brand Survival Index(TM) (BSI(TM)) - ein

unternehmenseigener Index, der die langfristige Zukunftsfähigkeit von Marken

prognostiziert und aufzeigt, welche Marken und sogar welche Automobilhersteller

dem größten Risiko ausgesetzt sind. Das vollständige Ranking steht nur Kunden

zur Verfügung.

?In den nächsten fünf Jahren geht es nicht darum, wer das am meisten gehypte

Konzept hat, sondern darum, wer nach der schlimmsten Durststrecke der Geschichte

tatsächlich mit dem frischesten Produktportfolio aufwartet", so John Murphy,

Gründer von Murphy Automotive Partners.?Einige der bekanntesten Namen der

Branche stehen näher am Abgrund, als der Markt wahrnimmt. Dank MAPP sehen Sie es

kommen."

MAPP ist das Flagship-Produkt, das Murphy Automotive Partners einführt, und

eines von drei im Portfolio des Unternehmens. Es richtet sich an OEM-

Strategieteams, Zulieferer und Händlergruppen, die eine verlässliche Quelle

dafür benötigen, was wann, warum und von wem auf den Markt kommt. Die beiden

anderen Franchise-Produkte werden im kommenden Jahr folgen: Who's Behind the

Wheel(TM) - eine detaillierte, proprietäre Analyse der Automobilzulieferbasis,

sowie The Dealer Doctrine(TM) - eine einzigartige Untersuchung der

Wirtschaftlichkeit, Struktur und des zukünftigen Weges des

Vertragshändlernetzes. Den Partnern stehen verschiedene Forschungs- und

Datenangebote zur Verfügung, von Berichten bis zu kundenspezifischen

Informationen auf Markenebene.

Die Grundlage des Produktportfolios bildet die Strategic-Counsel-Praxis des

Unternehmens, die direkt mit Vorständen, Management- und operativen Teams sowie

Kapitalgebern zusammenarbeitet, zumal diese äußerst risikoreiche Entscheidungen

darüber treffen, wie sie sich positionieren, wo sie Kapital investieren und wie

sie am Ende auf der Gewinnerseite stehen. Das Portfolio basiert auf dieser

Arbeit.

Über Murphy Automotive Partners

Murphy Automotive Partners ist ein unabhängiges Forschungs- und

Beratungsunternehmen in der Automobilbranche, das sich als strategischer Berater

der Branche etabliert hat. Gründer des Unternehmens ist der weithin anerkannte

Analyst John Murphy, der auf eine dreißigjährige Karriere in der

Automobilbranche zurückblickt. Die firmeneigenen Kennzahlen erfassen die

Häufigkeit von Fahrzeugneugestaltungen, das Produktalter, die Modellpalette und

die Zukunftsfähigkeit von Marken, um Führungskräften entlang der gesamten

Wertschöpfungskette der Automobilbranche dabei zu helfen, fundiertere

Entscheidungen in Bezug auf Produkte, Kapital und Wettbewerb zu treffen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.murphyautomotivepartners.com

(http://www.murphyautomotivepartners.com/).

Über John Murphy

John Murphy war mehr als 26 Jahre lang als leitender Analyst für

nordamerikanische Automobilaktien bei der Bank of America (ehemals Merrill

Lynch) tätig. Dort wurde er zusammen mit seinem Team 25 Jahre lang in das?All-

America Research Team" des Fachmagazins Institutional Investor gewählt. Murphy

verfasste die Benchmark-Studie?Car Wars" zur Wettbewerbsfähigkeit der

Produktpipelines von OEMs, sowie?The Dealer Manual" und?Who Makes the Car".

Zudem ist er Gründer des jährlichen New York Auto Summit der Bank, den er auch

17 Jahre lang moderierte. Bei den wegweisenden Börsengängen von General Motors,

Rivian, Ferrari und Delphi, sowie bei zahlreichen anderen bedeutenden

Kapitalerhöhungen, spielte er eine zentrale Rolle bei der Beratung von

Investoren. Murphy war darüber hinaus regelmäßiger Gast bei CNBC, Bloomberg TV

und Yahoo Finance und wurde 2023 von der Automotive Hall of Fame als?Industry

Influencer" ausgezeichnet. Er hat einen B.A. in Quantitativer Ökonomie von der

Tufts University und ist CFA-Charterholder.

Medienkontakt: Katie Merx · media@murphyautomotivepartners.com · +1 313.510.5090

Ausgewählte Ergebnisse können unter Quellenangabe verwendet werden. Der

vollständige MAPP-Bericht, die Rankings des Brand Survival Index und Prognosen

auf Markenebene sind für Partner im Rahmen eines Abonnements verfügbar.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/962d659c-06cb-45dd-bcda-

a6550d39e1c5

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8420f05b-3faa-4780-bfb2-

a7c89c862f5b

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