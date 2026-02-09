Lantronix Aktie
WKN DE: A0YGCF / ISIN: US5165482036
|
09.02.2026 10:04:40
GNW-News: Lantronix begegnet Netzwerkausfällen mit automatisierten Out-of-Band-Innovationen auf der Cisco Live 2026 in Amsterdam
^IRVINE, Kalifornien, Feb. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.
(https://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=cisco-live-amsterdam-2026) (Nasdaq: LTRX), ein weltweit
führender Anbieter von IoT-Lösungen für Rechenleistung und Konnektivität im
Bereich Edge-KI, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der Cisco Live
2026 in Amsterdam vom 9. bis 13. Februar 2026 im RAI Amsterdam, Stand A8,
vertreten sein wird. Als Cisco Select Developer Partner stellt Lantronix seine
Out-of-Band-(OOB)-Managementlösungen vor, die durch automatisiertes Management
und automatische Wiederherstellungsmechanismen ungeplante Ausfallzeiten
reduzieren.
Live-Demos am Stand A8: Innovation hautnah erleben
Die preisgekrönten Out-of-Band-(OOB)-Lösungen von Lantronix bieten durchgängige
End-to-End-Workflows, die Konsolenzugriff, zentralisierte Verwaltung und
Betriebsautomatisierung nahtlos verbinden - sowohl über verteilte Standorte
hinweg als auch in großskaligen IT-Umgebungen. Die Lösungen unterstützen
Unternehmen dabei, entscheidende Vorteile zu erzielen:
* Reduzierte Ausfallzeiten, schnellere Reaktion auf Vorfälle und beschleunigte
Wiederherstellung. Sicherer Zugriff auf Remote-Infrastrukturen, selbst wenn
die In-Band-Konnektivität ausfällt - etwa bei Netzwerkausfällen oder
Sicherheitsvorfällen - sowie eine schnelle Service-Wiederherstellung durch
automatisierte Recovery-Funktionen.
* Deutlich weniger manueller Aufwand im Network Operations Center (NOC) und im
Außendienst. Standardisierung wiederkehrender Aufgaben wie Gerätezugriff,
Berechtigungsverwaltung, Konfigurationserfassung und
Wiederherstellungsprozesse.
* Verbesserte Sicherheit und Nachvollziehbarkeit. Zentrale Authentifizierung,
Autorisierung und Protokollierung für administrativen Zugriff und
Änderungsaktivitäten über mehrere Standorte hinweg.
Die Live-Demonstrationen konzentrieren sich auf zwei Betriebsmodelle:
* Unternehmens- und Rechenzentrumsbetrieb: Konsolenserverder LM-Serie
(https://www.lantronix.com/products-class/ai-driven-out-of-band-
management/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=cisco-
live-2026-amsterdam) in Kombination mit dem Lantronix Control Center
(https://www.lantronix.com/products-class/ai-driven-out-of-band-
management/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=cisco-
live-2026-amsterdam) ermöglichen zentralisierte Richtlinienverwaltung,
Zugriffskontrolle, Audit-Protokollierung und Automatisierung über die
gesamte verwaltete Infrastruktur hinweg.
* Verteilte und modulare Konsolenbereitstellungen: Lantronix SLC8000
(https://www.lantronix.com/products/lantronix-slc-
8000/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=cisco-live-
2026-amsterdam) in Verbindung mit der Percepxion
(https://www.lantronix.com/percepxion/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=cisco-live-2026-amsterdam)(TM)-Managementplattform
unterstützt modulare Konsolendichte sowie den sicheren Fernbetrieb über
geografisch verteilte Standorte.
Lantronix-Vortrag: Out-of-Band überall.
Im Vortrag wird erörtert, wie die Out-of-Band-Innovationen von Lantronix das
Management von Netzwerkinfrastrukturen vereinfachen und absichern und
gleichzeitig neue Möglichkeiten zur Reduzierung der Investitionsausgaben (CapEx)
eröffnen.
* Titel des Vortrags: Out-of-Band überall - Wie fortschrittliche
Konsolenserver die Automatisierung des Netzwerkmanagements, Cybersicherheit
und Ausfallsicherheit überall vorantreiben
* Referent: Ryan Hogg, Director of Product Strategy, Lantronix
* Datum/Uhrzeit: Dienstag, 10. Februar 2026, 15:20 Uhr
?Netzwerkteams benötigen Zugriff und Kontrolle, gerade dann, wenn die
Bedingungen am schwierigsten sind", so Todd Rychecky, General Manager für Out-
of-Band bei Lantronix.?In einer Zeit, in der jede Minute Ausfallzeit Tausende
von Dollar kostet, zeigen wir den Teilnehmern der Cisco Live, wie sie über
reinen Fernzugriff hinausgehen und echte, automatisierte
Wiederherstellungsprozesse realisieren können."
Über Lantronix
Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-
und industriellen IoT-Lösungen. Das Unternehmen liefert intelligente Computing-
Lösungen, sichere Konnektivität und Remote-Management für geschäftskritische
Anwendungen. Lantronix ist in wachstumsstarken Märkten wie Smart Cities,
Enterprise-IT sowie kommerziellen und militärischen unbemannten Systemen -
darunter Drohnen - aktiv und unterstützt seine Kunden dabei, Betriebsabläufe zu
optimieren und die digitale Transformation zu beschleunigen. Das breite
Portfolio an Hardware-, Software- und Servicelösungen deckt Anwendungen von
sicherer Videoüberwachung über intelligente Infrastrukturen bis hin zu
leistungsfähigem Out-of-Band-Netzwerkmanagement ab. Durch die Verlagerung von
Intelligenz an den Netzwerkrand ermöglicht Lantronix Unternehmen mehr Effizienz,
Sicherheit und Wettbewerbsvorteile in einer KI-getriebenen Welt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix
(http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=cisco-live-amsterdam-2026).
?Safe-Harbor"-Hinweis gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von
1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich - jedoch nicht beschränkt auf -
Aussagen zu Wachstumserwartungen im globalen Drohnenmarkt sowie zur
Positionierung von Lantronix, um Chancen für langfristiges, margenstarkes
Wachstum in den Märkten für Drohnen- und Verteidigungstechnologien zu
nutzen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen
Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu
führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-,
Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen
oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den möglichen
Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: die Auswirkungen ungünstiger
oder sich verschlechternder regionaler und globaler Wirtschaftsbedingungen sowie
von Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich möglicher Einflüsse auf
die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Störungen in unseren
Lieferketten sowie in denen unserer Lieferanten und Dienstleister zu bewältigen,
die sich aus Änderungen der Handelspolitik der US-Regierung oder ausländischer
Regierungen ergeben können - einschließlich kürzlich erhöhter oder zukünftiger
Zölle -, ebenso wie aus Pandemien oder anderen Krankheitsausbrüchen, Kriegen und
jüngsten Konflikten in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder aus anderen
Faktoren; zukünftige Reaktionen auf Krisen im Bereich der öffentlichen
Gesundheit und deren Auswirkungen; Cybersicherheitsrisiken; Änderungen geltender
Gesetze und Vorschriften der US-Regierung sowie ausländischer Regierungen;
unsere Fähigkeit, die Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder
erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von
Patenten und anderen geistigen Eigentumsrechten; der Umfang unserer
Verschuldung, unsere Fähigkeit zur Bedienung dieser Verbindlichkeiten sowie die
Einschränkungen aus bestehenden Kreditvereinbarungen. Weitere Risiken sind in
unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2025 endende
Geschäftsjahr aufgeführt, der am 29. August 2025 bei der Securities and Exchange
Commission (SEC) eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts?Risk Factors"
in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts sowie in unseren sonstigen öffentlichen
Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in
unseren zukünftigen Veröffentlichungen offengelegt werden. Darüber hinaus können
die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten,
die wir derzeit nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser
Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu
angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis
zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir
lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete
Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt.
Sollten wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, dürfen
Anleger nicht darauf vertrauen, dass wir solche Aktualisierungen oder
Korrekturen künftig regelmäßig vornehmen werden.
©2026 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene
Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Lantronix Medienkontakt:
media@lantronix.com (mailto:media@lantronix.com)
Lantronix - Analysten- und Anlegerkontakt:
investors@lantronix.com (mailto:investors@lantronix.com)
