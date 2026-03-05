GNW-News: Lantronix treibt seine Strategie zur Plattformskalierung mit der Erweiterung um MediaTek-basierte Embedded-Computing-Lösungen voran

^IRVINE, Kalifornien, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.

(https://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-

release&utm_campaign=mediatek) (Nasdaq: LTRX), ein weltweit führender Anbieter

von Computer- und Konnektivitätslösungen für das Internet der Dinge (IoT), die

Edge-KI-Anwendungen unterstützen, gab heute eine bedeutende strategische

Erweiterung seiner eingebetteten Computerplattform durch neue System-on-Module

(SOM)-Lösungen bekannt, die auf der Genio-Familie von System-on-Chip (SOC)-

Plattformen von MediaTek Inc. (https://www.mediatek.com/) (TWSE: 2454), einem

weltweit führenden Anbieter von Fabless-Halbleiterdesigns, der jährlich mehr als

zwei Milliarden vernetzte Geräte weltweit mit Technologie versorgt.

Diese Erweiterung stellt einen strategischen Schritt hin zur Skalierung des

Embedded-Computing-Ökosystems von Lantronix dar, indem das Lösungsportfolio

vergrößert, die Marktabdeckung erhöht und die Fähigkeit gestärkt wird,

wachstumsstarke industrielle und kommerzielle Edge-AI-Implementierungen zu

bedienen. Durch die Erweiterung seiner Silizium-Basis verbessert Lantronix seine

Fähigkeit, leistungsoptimierte, energieeffiziente Computerplattformen für ein

breiteres Spektrum an Einsatzanforderungen und Volumenstufen anzubieten.

?MediaTek erweitert unsere Möglichkeiten, einen bestimmten Bereich der Edge-KI-

Anwendungen zu bedienen - nämlich diejenigen, die hinsichtlich Energieeffizienz ,

Preis-Leistungs-Verhältnis und skalierbarer Massenproduktion optimiert sind",

erklärt Mathi Gurusamy, Chief Strategy Officer bei Lantronix.?Durch die

Berücksichtigung dieser unterschiedlichen Arbeitslastanforderungen erweitern wir

unseren gesamten adressierbaren Markt, stärken die Lieferfähigkeit und

positionieren Lantronix so, dass wir weltweit ein breiteres Spektrum an

industriellen und kommerziellen Designprogrammen gewinnen können."

?Die enge Zusammenarbeit mit Lantronix hat dazu beigetragen, die Reichweite

unserer Genio-basierten Embedded-Computing-Plattformen zu vergrößern", so CK

Wang, Vice President und General Manager der IoT-Geschäftseinheit bei MediaTek.

?Dank unserer gebündelten Kompetenzen sind wir in der Lage, leistungsstarke,

sichere und energieeffiziente Edge-KI-Lösungen anzubieten, die für die Förderung

von Innovationen in der globalen IoT-Landschaft erforderlich sind."

Eine skalierte Plattformstrategie für Wachstum

Die Embedded-Computing-Strategie von Lantronix konzentriert sich auf die

Entwicklung einer skalierbaren Multi-Silizium-Plattform, die vielfältige

Kundenanforderungen erfüllt und gleichzeitig die Margenintegrität und

Lieferfähigkeit gewährleistet.

Durch die Ergänzung um MediaTek-basierte SOMs erweitert Lantronix seine

Plattform für den Einsatz in großvolumigen, wertoptimierten und

energieeffizienten Edge-KI-Anwendungen. Damit erhalten Kunden Zugang zu

leistungsstarken, effizienten Inferenz-Workloads, die speziell für die

Skalierbarkeit in verschiedenen Branchen entwickelt wurden, darunter:

* Industrielle Automatisierung

* Robotics

* Intelligente Kameras und Bildverarbeitungssysteme

* HMIs

* Dronen

* Lagerautomatisierung

* Kommerzielle IoT-Plattformen

* Intelligente Sicherheits- und Bildverarbeitungssysteme

Diese Erweiterung vergrößert den Gesamtmarkt von Lantronix erheblich und stärkt

die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in breiteren Designzyklen und globalen

OEM-Programmen.

Stärkung der Wettbewerbs- und Lieferpositionierung

Diese erweiterte Multi-Silizium-Strategie ermöglicht es Lantronix:

* ein breiteres Spektrum an Design-Erfolgen zu erfassen

* die Bruttomargen über alle Leistungsstufen hinweg zu schützen und zu

optimieren

* die Belastbarkeit der Lieferkette zu verbessern

* das Abhängigkeitsrisiko zu reduzieren

* eine langfristigen Plattformkontinuität für Kunden zu gewährleisten

Im Rahmen des Vertrags wird Lantronix MediaTek-Plattformen integrieren, die für

die Vereinfachung der Entwicklung und Bereitstellung von KI-Modellen optimiert

sind und gleichzeitig fortschrittliche Multimedia-Verarbeitungsfunktionen und

industrielle Leistungsmerkmale bieten.

Die neuen SOM-Plattformen werden das NVIDIA TAO-Framework unterstützen, wodurch

die Entwicklung von KI-Modellen vereinfacht und die Bereitstellung in Edge-

Umgebungen beschleunigt wird. Die Plattformen bieten außerdem erweiterte

Multimedia-Funktionen, mehrere Display-Schnittstellen und robuste industrielle

E/A.

Marktmomentum

Das skalierte Rechenportfolio von Lantronix versetzt das Unternehmen in die

Lage, vom anhaltenden, mehrjährigen Wachstum in industriellen und kommerziellen

Märkten zu profitieren. Laut Grand View Research wird der weltweite Markt für

industrielles IoT bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich 1 Billion US-

Dollar überschreiten. Der weltweite Drohnenmarkt wird bis 2030 voraussichtlich

ein Volumen von 57,8 Milliarden US-Dollar erreichen (Drone Industry Insights,

2025-2030), was die langfristige Nachfrage nach skalierbaren, sicheren Edge-

Computing-Lösungen verstärkt.

Investoren-Highlights

* Markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Plattformskalierung der

Embedded-Computing-Strategie von Lantronix

* Erweitert den gesamten adressierbaren Markt im Bereich des industriellen und

kommerziellen IoT mit hohem Volumen

* Stärkt das Multi-Silizium-Ökosystem und die Lieferfähigkeit

* Erhöht die Erfolgsquote bei neuen und bestehenden Edge-KI-Programmen mit

hohem Volumen

* Verbessert den Margenschutz durch eine breitere Portfolioabdeckung

* Unterstützt skalierbares, wiederholbares Umsatzwachstum

Vorführung auf der Embedded World 2026

Lantronix wird auf der Embedded World 2026 am Stand von MediaTek (Halle 3, Stand

539) eine gemeinsam mit Teledyne FLIR OEM entwickelte Drohnentechnologie

vorstellen. Die Messe findet vom 10. bis 12. März 2026 in Nürnberg statt. Die

Demonstration wird Echtzeit-Edge-Intelligenz in bildverarbeitungsgesteuerten

Workloads hervorheben.

Über Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-

und industriellen IoT-Lösungen. Das Unternehmen liefert intelligente Computing-

Lösungen, sichere Konnektivität und Remote-Management für geschäftskritische

Anwendungen. Lantronix ist in wachstumsstarken Märkten wie Smart Cities,

Enterprise-IT sowie kommerziellen und militärischen unbemannten Systemen -

darunter Drohnen - aktiv und unterstützt seine Kunden dabei, Betriebsabläufe zu

optimieren und die digitale Transformation zu beschleunigen. Das breite

Portfolio an Hardware-, Software- und Servicelösungen deckt Anwendungen von

sicherer Videoüberwachung über intelligente Infrastrukturen bis hin zu

leistungsfähigem Out-of-Band-Netzwerkmanagement ab. Durch die Verlagerung von

Intelligenz an den Netzwerkrand ermöglicht Lantronix Unternehmen mehr Effizienz,

Sicherheit und Wettbewerbsvorteile in einer KI-getriebenen Welt. Weitere

Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix

(http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-

release&utm_campaign=mediatek).

?Safe-Harbor"-Hinweis gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von

1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich - jedoch nicht beschränkt auf -

Aussagen zu Wachstumserwartungen im globalen Drohnenmarkt sowie zur

Positionierung von Lantronix, um Chancen für langfristiges, margenstarkes

Wachstum in den Märkten für Drohnen- und Verteidigungstechnologien zu

nutzen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen

Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu

führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-,

Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen

oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den möglichen

Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: die Auswirkungen ungünstiger

oder sich verschlechternder regionaler und globaler Wirtschaftsbedingungen sowie

von Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich möglicher Einflüsse auf

die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Störungen in unseren

Lieferketten sowie in denen unserer Lieferanten und Dienstleister zu bewältigen,

die sich aus Änderungen der Handelspolitik der US-Regierung oder ausländischer

Regierungen ergeben können - einschließlich kürzlich erhöhter oder zukünftiger

Zölle -, ebenso wie aus Pandemien oder anderen Krankheitsausbrüchen, Kriegen und

jüngsten Konflikten in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder aus anderen

Faktoren; zukünftige Reaktionen auf Krisen im Bereich der öffentlichen

Gesundheit und deren Auswirkungen; Cybersicherheitsrisiken; Änderungen geltender

Gesetze und Vorschriften der US-Regierung sowie ausländischer Regierungen;

unsere Fähigkeit, die Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder

erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von

Patenten und anderen geistigen Eigentumsrechten; der Umfang unserer

Verschuldung, unsere Fähigkeit zur Bedienung dieser Verbindlichkeiten sowie die

Einschränkungen aus bestehenden Kreditvereinbarungen. Weitere Risiken sind in

unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2025 endende

Geschäftsjahr aufgeführt, der am 29. August 2025 bei der Securities and Exchange

Commission (SEC) eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts?Risk Factors"

in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts sowie in unseren sonstigen öffentlichen

Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in

unseren zukünftigen Veröffentlichungen offengelegt werden. Darüber hinaus können

die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten,

die wir derzeit nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser

Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu

angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis

zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir

lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete

Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt.

Wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten

Anleger nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen

vornehmen werden.

©2026 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene

Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Lantronix - Medienkontakt:

media@lantronix.com (mailto:media@lantronix.com)

949-212-0960

Lantronix Kontakt für Analysten und Investoren:

investors@lantronix.com (mailto:investors@lantronix.com)

Â°