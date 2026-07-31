GNW-News: Lantronix und Swarmer kooperieren bei der Entwicklung eines maßgeschneiderten Rechenmoduls für unbemannte Luftfahrtsysteme der Gruppe 1

^IRVINE, Kalifornien, July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.

(https://www.lantronix.com/) (Nasdaq: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von

Edge-KI- und Industrial-IoT-Lösungen für NDAA-konforme unbemannte Systeme,

kritische Infrastrukturen und resiliente Unternehmensnetzwerke, hat heute eine

Zusammenarbeit mit Swarmer, Inc (https://getswarmer.com/) (Nasdaq: SWMR) bekannt

gegeben. Swarmer entwickelt Autonomiesoftware für Drohnen und seine Technologie

wurde seit April 2024 bereits bei mehr als 100.000 realen Kampfeinsätzen in der

Ukraine eingesetzt. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung einer

maßgeschneiderten Rechenplattform, die speziell für unbemannte Luftfahrtsysteme

(UAS) der Gruppe 1 optimiert ist. Beide Unternehmen verfolgen das Ziel, den

Einsatz von FPV-Drohnen und anderen kleinen, kostengünstigen Drohnen für

Verteidigungsprogramme in der Ukraine, den USA und in verbündeten Staaten zu

beschleunigen.

?Autonomiesoftware beweist ihren Wert erst dann, wenn sie auf Hardware zum

Einsatz kommt, die tatsächlich im Flugbetrieb eingesetzt wird", erklärt Saleel

Awsare, President und CEO von Lantronix.?Eine produktionsreife, NDAA-konforme

Rechenplattform von Lantronix in Kombination mit der kampferprobten Software von

Swarmer bietet den Anwendern rund die vierfache Rechenleistung. Dadurch lassen

sich visuelle Navigation, automatische Zielerkennung, Pixel-Lock sowie

fortschrittliche Teaming-Algorithmen deutlich optimieren."

Die Integration des Open-Q(TM) 6490CS System-on-Module von Lantronix soll UAS der

Gruppe 1 dieselben Konnektivitätsoptionen wie bisher bieten und gleichzeitig die

bordeigene Rechenleistung erheblich steigern. Dadurch werden leistungsfähigere

Anwendungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Computer Vision sowie

autonome Missionsausführung direkt am taktischen Einsatzort ermöglicht. Die

zusätzliche Rechenkapazität unterstützt komplexere Schwarmverhalten,

Sensorfusion und Entscheidungen in Echtzeit und stellt gleichzeitig eine

produktionsreife Plattform für den langfristigen Einsatz bereit.

Militärische Anwender können dadurch zunehmend autonome, softwaredefinierte UAS

der Gruppe 1 einzusetzen, die sich durch Software-Updates an veränderte

Missionsanforderungen anpassen lassen, anstatt Hardware austauschen zu müssen.

Dadurch wird die Einsatzfähigkeit erweitert und gleichzeitig die Komplexität

über den gesamten Lebenszyklus reduziert.

?Allein in diesem Jahr werden voraussichtlich mehr als sieben Millionen Drohnen

produziert. Wir sind überzeugt, dass potenziell jede einzelne davon unsere KI-

Software und Software für kollaborative Autonomie nutzen könnte", sagt Alex

Fink, President und CEO von Swarmer USA.?Unsere Zusammenarbeit mit Lantronix

wird eine Rechenplattform hervorbringen, die KI-Modelle direkt am Edge in einem

kompakten Formfaktor ausführen kann und speziell für UAS der Gruppe 1 optimiert

ist. Wir sind überzeugt, dass sich diese Lösung als neuer Industriestandard für

Rechenplattformen kleiner unbemannter Systeme etablieren wird. Jede Einheit wird

bereits ab Werk mit Swarmer OS und der hochmodernen Autonomiesoftware von

Swarmer ausgestattet sein."

Das im Mai 2023 in Austin, Texas, gegründete Unternehmen Swarmer setzte seine

Autonomiesoftware erstmals im April 2024 bei Kampfeinsätzen in der Ukraine ein.

Seitdem wurden Missionen gemeinsam mit nahezu 50 ukrainischen Militäreinheiten

in Umgebungen mit aktiver elektronischer Kampfführung und ohne GNSS-

Verfügbarkeit durchgeführt. Die Software von Swarmer ist für den Einsatz auf

praktisch allen Drohnentypen ausgelegt - von Starrflüglern und Drehflüglern bis

hin zu Land- und Wasserfahrzeugen. Die auf dem Open-Q(TM) 6490CS SOM von Lantronix

basierende Lösung von Swarmer wird all diese Systeme unterstützen und es einem

einzelnen Bediener ermöglichen, Missionen mit Hunderten von Drohnen über eine

einheitliche Hardwarebasis zu planen, zu überwachen und durchzuführen.

Wie die Technologie von Lantronix Swarmer unterstützt

Das Open-Q(TM) 6490CS SOM ermöglicht es Swarmer, seine Autonomiesoftware auf einer

produktionsreifen Rechenplattform bereitzustellen, die die Leistung steigert,

Kosten und betriebliche Ineffizienzen reduziert, SWaP optimiert und die

Bereitstellung auf einer Vielzahl unbemannter Plattformen beschleunigt. Die

geräteinterne KI-Verarbeitung ist speziell für GPS-gestörte und umkämpfte

Einsatzumgebungen ausgelegt, in denen cloudbasierte Rechenleistung nicht

zuverlässig verfügbar ist.

Die langfristige Produktionsunterstützung sowie die NDAA-Konformität beseitigen

zudem Unsicherheiten in der Lieferkette. Dadurch kann Swarmer den Einsatz seiner

Lösung bei Behörden und Streitkräften in den USA und verbündeten Staaten

skalieren, ohne sich um die Verfügbarkeit der Hardware sorgen zu müssen.

Wichtige Erkenntnisse für Anleger

Erweiterte Plattformmöglichkeiten: Durch die Verbesserung der KI-Rechenleistung

für plattformübergreifende Autonomiesoftware über luft-, boden- und seegestützte

unbemannte Systeme hinweg stärkt Lantronix seine Position im Markt für autonome

Verteidigungssysteme.

Ersatz einer bald veralteten Technologie: Die derzeit eingesetzten bordeigenen

Rechensysteme werden zunehmend kostspieliger und können mit der rasanten

Entwicklung der KI nicht mehr Schritt halten. Die maßgeschneiderte Plattform

bietet rund die vierfache Rechenleistung, um visuelle Navigation, automatische

Zielerkennung, Pixel-Lock sowie fortschrittliche Teaming-Algorithmen zu

optimieren.

Langfristige Programmunterstützung: Dank NDAA-Konformität und einer

Produktionszusage von mehr als zehn Jahren ist Lantronix gut positioniert, um

wiederkehrende, langfristige Umsätze zu erzielen, während Swarmer langfristige

Verteidigungsverträge erhält. Gleichzeitig werden die Risiken bei der Einführung

der Plattform im Markt für autonome Verteidigungssysteme reduziert.

Validierter Partner mit Skalierungspotenzial: Swarmer (Nasdaq: SWMR) ist ein

börsennotiertes Unternehmen mit kampferprobter Technologie. Mit mehr als

100.000 absolvierten Missionen in Zusammenarbeit mit nahezu 50 Militäreinheiten

wird das Umsetzungsrisiko auf der Nachfrageseite der Partnerschaft reduziert.

Über Swarmer

Swarmer(TM) (Nasdaq: SWMR) ist ein auf Verteidigungstechnologie spezialisiertes

Unternehmen, das herstellerunabhängige Software entwickelt, mit der ein Bediener

Hunderte autonomer Plattformen intuitiv in Echtzeit steuern kann. Zu den

Kernbereichen von Swarmer zählen die autonome Schwarmkoordination, die

Integration domänenübergreifender unbemannter Systeme sowie KI-gestützte

Autonomiesoftware für verteilte Operationen. Swarmer agiert nicht als

Drohnenhersteller und ist weder von einer einzelnen Plattform noch von einem

bestimmten Lieferanten oder Hardwarelebenszyklus abhängig. Stattdessen

konzentriert sich Swarmer auf die Intelligenzebene und entwickelt Software für

Autonomie, Koordination und Entscheidungsfindung, die es einer großen Anzahl

kostengünstiger unbemannter Systeme ermöglicht, als geschlossene,

widerstandsfähige Einheit zu agieren. Die Technologie von Swarmer wurde in

realen Einsatzumgebungen umfassend validiert und erstmals im April 2024 bei

Kampfeinsätzen in der Ukraine eingesetzt. Seitdem wurden mehr als 100.000

Kampfeinsätze durchgeführt. Dabei wurden Terabytes an proprietären Daten

generiert, die in die Machine-Learning-Modelle des Unternehmens einfließen und

die Reproduktion fortschrittlicher Pilotenleistungen im großen Maßstab

ermöglichen. Der routinemäßige Einsatz der Swarmer-Technologie in Kampfeinsätzen

liefert kontinuierlich Telemetriedaten, Sensordaten und operatives Feedback.

Diese Daten werden genutzt, um die Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern, die

Robustheit der Systeme zu erhöhen und den Lernprozess zu beschleunigen. Swarmer

hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, und unterhält Standorte sowie Teams in

der Ukraine, Polen und Estland. Weitere Informationen finden Sie

unter www.getswarmer.com (https://getswarmer.com/).

Über Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-

und Industrial-IoT-Lösungen. Das Unternehmen liefert intelligente Computing-

Lösungen, sichere Konnektivität und Remote-Management für geschäftskritische

Anwendungen. Lantronix ist in wachstumsstarken Märkten wie Smart Cities,

Enterprise-IT sowie kommerziellen und militärischen unbemannten Systemen -

darunter Drohnen - aktiv und unterstützt seine Kunden dabei, Betriebsabläufe zu

optimieren und die digitale Transformation zu beschleunigen. Das breite

Portfolio an Hardware-, Software- und Servicelösungen deckt Anwendungen von

sicherer Videoüberwachung über intelligente Infrastrukturen bis hin zu

leistungsfähigem Out-of-Band-Netzwerkmanagement ab. Durch die Verlagerung von

Intelligenz an den Netzwerkrand ermöglicht Lantronix Unternehmen mehr Effizienz,

Sicherheit und Wettbewerbsvorteile in einer KI-getriebenen Welt. Weitere

Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix

(https://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-

release&utm_campaign=dod-drones).

?Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von

1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

US-amerikanischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zu einer

möglichen Zusammenarbeit zwischen Lantronix und Swarmer sowie zur Positionierung

von Lantronix, um Chancen für langfristiges Wachstum auf den Märkten für

Drohnen- und Verteidigungstechnologie zu nutzen. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen

Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen

Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich

von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder

impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten

zählen unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich

verschlechternder regionaler und weltweiter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen

oder von Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich der Auswirkungen

auf die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Störungen in

unseren Lieferketten sowie denen unserer Lieferanten und Zulieferer aufgrund von

Änderungen der Handelspolitik der US-Regierung oder ausländischer Regierungen,

einschließlich kürzlich erhöhter oder künftiger Zölle, einer Pandemie oder

anderer Ausbrüche, Kriege und der jüngsten Konflikte in Europa, Asien und im

Nahen Osten oder anderer Faktoren, zu mindern; künftige Reaktionen auf und

Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit;

Cybersicherheitsrisiken; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften der

US-Regierung und ausländischer Regierungen; das Risiko, dass keine endgültige

Vereinbarung zwischen Lantronix und Swarmer zustande kommt; unsere Fähigkeit,

unsere Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder übernommene Unternehmen

zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von Patenten und anderen

Schutzrechten; die Höhe unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, unsere

Verbindlichkeiten zu bedienen, und die Auflagen in unseren Kreditverträgen;

sowie alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für

das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, der am 29. August

2025 bei der Securities and Exchange Commission (der?SEC") eingereicht wurde,

einschließlich des Abschnitts mit dem Titel?Risk Factors" in Punkt 1A von Teil

I dieses Berichts sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der

SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen

Veröffentlichungen genannt werden. Darüber hinaus können die tatsächlichen

Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten, die wir derzeit

nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser Geschäft

einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu angehalten,

zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich

ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir lehnen ausdrücklich

jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen nach diesem

Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder

durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt. Wenn wir

zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger

nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen

vornehmen werden.

©2026 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene

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Anlegerkontakt (Lantronix):

Matt Glover und Greg Robles

Gateway Group, Inc.

LTRX@gateway-grp.com (mailto:LTRX@gateway-grp.com)

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Diana Puckett

PRforLantronix@Bospar.com (mailto:PRforLantronix@Bospar.com)

Medienkontakt (Swarmer):

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