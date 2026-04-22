Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
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22.04.2026 18:16:40
GNW-News: Laurent Dubois zum neuen Verwaltungsratspräsidenten von Ascom gewählt
^Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Baar, Schweiz, 22. April 2026
Die Aktionärinnen und Aktionäre der Ascom Holding AG haben an der ordentlichen
Generalversammlung vom 22. April 2026 in Zug allen Anträgen des Verwaltungsrats
mit grosser Mehrheit zugestimmt.
An der Generalversammlung nahmen 66 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Insgesamt
waren damit 17'690'637 stimmberechtigte Namenaktien vertreten, was 49.14% des
Aktienkapitals entspricht.
* Die Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2025 wurden
genehmigt.
* Der Vergütungsbericht und der Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2025
wurden ebenfalls genehmigt.
* Die Aktionäre beschlossen die Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF
0.20 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025.
* Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Nicole Burth Tschudi,
Laurent Dubois, Jürg Fedier, Dr. Monika Krüsi und Michael Reitermann, wurden
für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr gewählt.
* Laurent Dubois, seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, wurde als neuer
Präsident des Verwaltungsrats gewählt. Er tritt die Nachfolge von Dr.
Valentin Chapero Rueda an, der nach 10 Jahren (davon 6 Jahre als Präsident)
aus dem Verwaltungsrat ausscheidet.
* Nicole Burth Tschudi, Dr. Monika Krüsi und neu Michael Reitermann wurden als
Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses gewählt.
* Die künftige Vergütung für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung wurde
genehmigt.
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