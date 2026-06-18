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18.06.2026 11:04:38
GNW-News: Laut Daten von Holafly geben Japan und Südkorea den Wandel bei den weltweiten Sommerreisetrends an
^DUBLIN, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly, der weltweit führende
Anbieter von Reise-eSIMs, hat heute seinen Sommerreisebericht 2026
veröffentlicht, der einen bedeutenden Wandel bei den weltweiten Reisevorlieben
aufzeigt. Während Spanien weiterhin das weltweit beliebteste Sommerreiseziel
ist, holen die asiatischen Länder deutlich auf: Japan klettert weltweit auf den
zweiten Platz, und Südkorea verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr den stärksten
Anstieg unter den Top-Reisezielen.
Die Ergebnisse verdeutlichen eine sich wandelnde Tourismuslandschaft, in der
sich bekannte Reiseziele weiterhin gut behaupten, während die asiatischen Märkte
weiter an Boden gewinnen. Spanien behält den ersten Platz, gefolgt von Japan,
den Vereinigten Staaten und Südkorea. Auch Thailand schafft es zum ersten Mal
unter die Top 10 weltweit, was den wachsenden Einfluss Asiens auf internationale
Reiseentscheidungen unterstreicht. Insgesamt deuten diese Entwicklungen darauf
hin, dass Asien nicht mehr nur ein aufkommender Reisetrend ist, sondern eine der
treibenden Kräfte, die die weltweite Tourismusnachfrage prägen.
Japan sticht in der diesjährigen Rangliste als eines der Länder mit der besten
Leistung hervor. Das Land hat das Interesse von Reisenden aus ganz Nordamerika,
Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum geweckt und sich damit als eines der
weltweit beliebtesten Reiseziele etabliert. Tokio erwies sich in der Umfrage
zudem als das am häufigsten genannte Reiseziel, was Japans einzigartige
Fähigkeit widerspiegelt, Kultur, Gastronomie, Technologie, Natur und
Unterhaltung in einer einzigen Reise zu vereinen.
Der Bericht zeigt zudem einen deutlichen Anstieg der internationalen
Reisetätigkeit: 46,4 % der Befragten planen Auslandsreisen, verglichen mit 37,6
% im Vorjahr. Gleichzeitig rechnet mehr als die Hälfte der Reisenden damit,
während einer einzigen Reise mehrere Reiseziele zu besuchen, was die wachsende
Beliebtheit von Rundreisen durch mehrere Länder und längeren,
erlebnisorientierten Reisen widerspiegelt. Globale Ereignisse beschleunigen
diesen Trend; laut Daten von Holafly beabsichtigen 75 % der Reisenden, die die
FIFA-Weltmeisterschaft besuchen wollen, zwei oder mehr Austragungsorte zu
besuchen, wodurch aus einem einzelnen Event ein umfassenderes Reiseerlebnis
wird.
Nach Angaben der Japanischen Nationalen Tourismusorganisation verzeichnete Japan
im Jahr 2025 eine Rekordzahl an internationalen Besuchern, während Südkorea
weiterhin von der weltweiten Beliebtheit der koreanischen Kultur,
Unterhaltungsindustrie und Küche profitiert. Das wachsende Interesse jüngerer
Reisender, verbunden mit einer besseren Erreichbarkeit und einem immer
umfangreicheren touristischen Angebot, trägt dazu bei, die globale
Reiselandschaft neu zu gestalten.
?Spanien ist nach wie vor eines der beliebtesten Reiseziele weltweit, doch die
stärkste Dynamik verzeichnen wir derzeit aus Asien", so Daniela Prado, Brand
Director bei Holafly.?Japan und Südkorea haben sich zu wahrhaft globalen
Reisezielen entwickelt, die Reisende aus verschiedenen Kontinenten anziehen und
eine neue Generation von Auslandsreisen inspirieren. Reisende suchen zunehmend
nach intensiveren und vielfältigeren Erlebnissen, und Reiseziele in ganz Asien
reagieren auf diese Nachfrage."
Da internationale Reisen immer anspruchsvoller werden und die Reiserouten
zunehmend mehrere Länder umfassen, verlassen sich Reisende während ihrer
gesamten Reise zunehmend auf digitale Hilfsmittel. Von der Navigation und dem
Transport bis hin zu Buchungen, Zahlungen und Kommunikation - die Nutzung des
Internets ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil des modernen Reiseerlebnisses
geworden, ganz gleich, wohin die Reise geht.
Medienkontakt: press@holafly.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8593f859-ad89-
44e6-8d02-15d7e483f8b2
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