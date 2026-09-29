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29.09.2026 18:42:38
GNW-News: Laut Holafly for Business: 52 % der Geschäftsreisenden priorisieren Sicherheit, wenn das Unternehmen die Verbindung stellt
^DUBLIN, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sobald Geschäftsreisende am Zielort
landen, gehören das Deaktivieren des Flugmodus und das Herstellen einer
Internetverbindung zu den ersten Schritten: Ein dringendes Meeting steht an,
eine Präsentation muss aufgerufen werden oder Kunden warten auf eine
Rückmeldung. Fehlt eine unternehmenseigene Lösung, müssen sich Mitarbeitende
selbst um ihren Internetzugang kümmern.
Laut dem?Summer Travel & eSIM Report 2026" von Holafly organisieren 53,4 % der
Befragten auf Dienstreisen ihren Internetzugang eigenständig. In der Praxis
bedeutet das häufig, dass sie auf das WLAN von Hotels oder Flughäfen angewiesen
sind, Roaming manuell aktivieren oder vor Ort nach einer Alternative suchen. Für
Unternehmen bedeutet das: Ein wichtiger Teil der digitalen Reiseerfahrung ihrer
Mitarbeitenden findet außerhalb ihres direkten Einflussbereichs statt.
Die Studie zeigt eine weitere zentrale Erkenntnis: Für 41,7 % aller
Geschäftsreisenden hat Sicherheit bei der Wahl der Verbindung oberste Priorität.
Unter den Reisenden, deren Unternehmen die mobile Datenverbindung bereitstellt,
steigt dieser Anteil sogar auf 52 %.
Dies ist besonders relevant, da Sicherheit bei der Wahl des mobilen
Internetzugangs im Ausland meist mit pragmatischen Aspekten wie Kosten,
Benutzerfreundlichkeit, Netzabdeckung und verfügbarem Datenvolumen konkurriert.
Wird die Verbindung hingegen vom Unternehmen bereitgestellt, steht die
Sicherheit an erster Stelle.
Für Unternehmen bedeutet dies, dass die Art und Weise, wie sich Teams vernetzen,
je nach Verantwortlichkeit eine völlig neue Rolle spielt: Was sonst als
individuelle Reiseentscheidung wahrgenommen wird, wird so zu einem Bestandteil
der Employee Experience, den das Unternehmen aktiv gestalten kann. Sicherheit
wird dadurch zu einem eigenständigen Qualitätsanspruch.
?Mitarbeitenden einen Internetzugang bereitzustellen, wird oft als
organisatorisches Detail von Geschäftsreisen betrachtet - dabei ist er ein
zentraler Baustein der übergeordneten Sicherheitsarchitektur eines
Unternehmens", so Alex Bryszkowski, VP of B2B & Partnerships bei Holafly.
?Stellt das Unternehmen die Verbindung bereit, müssen Mitarbeitende diese
Entscheidung nach der Landung nicht mehr selbst treffen. Sie haben von Anfang an
eine klare, vom Unternehmen freigegebene Möglichkeit, online zu gehen.
Gleichzeitig erhalten die Unternehmen mehr Kontrolle über die gesamte
Reiseerfahrung."
Für IT- und Operations-Teams bedeutet das, dass sichere Verbindungen zu einem
festen Bestandteil des Geschäftsreisemanagements werden können. Mit Holafly for
Business (https://partners.holafly.com/) können Unternehmen ihren Mitarbeitenden
bereits vor Reiseantritt internationale eSIMs zuweisen und die entsprechenden
Tarife zentral über das Holafly Business Center verwalten.
Eine vom Unternehmen bereitgestellte Mobilfunkverbindung bietet Mitarbeitenden
einen autorisierten Internetzugang - ohne dass sie diese Entscheidung kurz vor
einem Meeting, einem Kundengespräch oder einer wichtigen Aufgabe selbst treffen
müssen.
Da internationale Geschäftsreisen zunehmend den unmittelbaren Zugriff auf
Unternehmenssysteme voraussetzen, stellt sich nicht mehr nur die Frage, ob
Mitarbeitende wissen, welche Netzwerke sie vermeiden sollten. Vielmehr geht es
auch darum, ob Unternehmen bereits im Vorfeld festlegen, über welche Kanäle ihre
Teams im Ausland arbeiten.
Medienkontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df8cfe19-f9e6-4879-b64e-
f006e42aa1d4
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