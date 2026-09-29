GNW-News: Laut Holafly for Business: 52 % der Geschäftsreisenden priorisieren Sicherheit, wenn das Unternehmen die Verbindung stellt

^DUBLIN, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sobald Geschäftsreisende am Zielort

landen, gehören das Deaktivieren des Flugmodus und das Herstellen einer

Internetverbindung zu den ersten Schritten: Ein dringendes Meeting steht an,

eine Präsentation muss aufgerufen werden oder Kunden warten auf eine

Rückmeldung. Fehlt eine unternehmenseigene Lösung, müssen sich Mitarbeitende

selbst um ihren Internetzugang kümmern.

Laut dem?Summer Travel & eSIM Report 2026" von Holafly organisieren 53,4 % der

Befragten auf Dienstreisen ihren Internetzugang eigenständig. In der Praxis

bedeutet das häufig, dass sie auf das WLAN von Hotels oder Flughäfen angewiesen

sind, Roaming manuell aktivieren oder vor Ort nach einer Alternative suchen. Für

Unternehmen bedeutet das: Ein wichtiger Teil der digitalen Reiseerfahrung ihrer

Mitarbeitenden findet außerhalb ihres direkten Einflussbereichs statt.

Die Studie zeigt eine weitere zentrale Erkenntnis: Für 41,7 % aller

Geschäftsreisenden hat Sicherheit bei der Wahl der Verbindung oberste Priorität.

Unter den Reisenden, deren Unternehmen die mobile Datenverbindung bereitstellt,

steigt dieser Anteil sogar auf 52 %.

Dies ist besonders relevant, da Sicherheit bei der Wahl des mobilen

Internetzugangs im Ausland meist mit pragmatischen Aspekten wie Kosten,

Benutzerfreundlichkeit, Netzabdeckung und verfügbarem Datenvolumen konkurriert.

Wird die Verbindung hingegen vom Unternehmen bereitgestellt, steht die

Sicherheit an erster Stelle.

Für Unternehmen bedeutet dies, dass die Art und Weise, wie sich Teams vernetzen,

je nach Verantwortlichkeit eine völlig neue Rolle spielt: Was sonst als

individuelle Reiseentscheidung wahrgenommen wird, wird so zu einem Bestandteil

der Employee Experience, den das Unternehmen aktiv gestalten kann. Sicherheit

wird dadurch zu einem eigenständigen Qualitätsanspruch.

?Mitarbeitenden einen Internetzugang bereitzustellen, wird oft als

organisatorisches Detail von Geschäftsreisen betrachtet - dabei ist er ein

zentraler Baustein der übergeordneten Sicherheitsarchitektur eines

Unternehmens", so Alex Bryszkowski, VP of B2B & Partnerships bei Holafly.

?Stellt das Unternehmen die Verbindung bereit, müssen Mitarbeitende diese

Entscheidung nach der Landung nicht mehr selbst treffen. Sie haben von Anfang an

eine klare, vom Unternehmen freigegebene Möglichkeit, online zu gehen.

Gleichzeitig erhalten die Unternehmen mehr Kontrolle über die gesamte

Reiseerfahrung."

Für IT- und Operations-Teams bedeutet das, dass sichere Verbindungen zu einem

festen Bestandteil des Geschäftsreisemanagements werden können. Mit Holafly for

Business (https://partners.holafly.com/) können Unternehmen ihren Mitarbeitenden

bereits vor Reiseantritt internationale eSIMs zuweisen und die entsprechenden

Tarife zentral über das Holafly Business Center verwalten.

Eine vom Unternehmen bereitgestellte Mobilfunkverbindung bietet Mitarbeitenden

einen autorisierten Internetzugang - ohne dass sie diese Entscheidung kurz vor

einem Meeting, einem Kundengespräch oder einer wichtigen Aufgabe selbst treffen

müssen.

Da internationale Geschäftsreisen zunehmend den unmittelbaren Zugriff auf

Unternehmenssysteme voraussetzen, stellt sich nicht mehr nur die Frage, ob

Mitarbeitende wissen, welche Netzwerke sie vermeiden sollten. Vielmehr geht es

auch darum, ob Unternehmen bereits im Vorfeld festlegen, über welche Kanäle ihre

Teams im Ausland arbeiten.

Medienkontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com)

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