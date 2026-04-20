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20.04.2026 15:02:38
GNW-News: Leadec schließt Geschäftsjahr 2025 erfolgreich ab - verlässliche Ergebnisse in volatilen Zeiten
^Medienmitteilung
Leadec schließt Geschäftsjahr 2025 erfolgreich ab - verlässliche Ergebnisse in
volatilen Zeiten
Stuttgart/Deutschland, 20.04.2026 - Leadec hat im Geschäftsjahr 2025 seinen
Umsatz währungsbereinigt um mehr als fünf Prozent auf über 1,35 Mrd. Euro
gesteigert. Das operative Ergebnis entwickelte sich positiv. Entscheidend zum
Umsatzwachstum beigetragen haben Lösungen für Dekarbonisierung und
Kreislaufwirtschaft sowie die breite Aufstellung in verschiedenen Branchen und
in 16 Ländern.
Trotz der herausfordernden Marktlage hat die Leadec-Gruppe im Geschäftsjahr
2025 ihren Umsatz währungsbereinigt um mehr als fünf Prozent auf über 1,35 Mrd.
Euro gesteigert. Ein konsequentes Kostenmanagement, der kontinuierliche Ausbau
der Digitalisierung sowie umfassende Produktivitätsprogramme waren wesentliche
Faktoren für die positive Ergebnisentwicklung.
?2025 konnten wir unseren Umsatzanteil in neuen Kundensegmenten wie industrielle
Technologien und Warenverteilzentren ausbauen. Gleichzeitig bleibt die
Automobilindustrie ein wichtiger Kernmarkt, in dem wir unsere langjährige
Erfahrung und technische Kompetenz einbringen. Perspektivisch erwarten wir hier
einen steigenden Outsourcing-Bedarf - sowohl durch neue Marktteilnehmer aus
China als auch durch europäische Hersteller, die ihre Wertschöpfungsstrukturen
weiter flexibilisieren", sagt Markus Glaser-Gallion, CEO der Leadec-Gruppe.
Europa und Amerika sorgen für stabile Umsätze
Im europäischen Kernmarkt lagen die Umsätze von Leadec leicht über dem
Vorjahresniveau. Das starke Geschäft in Osteuropa und die 2025 neu erworbenen
Gesellschaften in Spanien trugen entscheidend dazu bei. Hervorragend war die
Geschäftsentwicklung in Amerika, insbesondere in den USA und Brasilien wurden
sehr gute Ergebnisse erzielt. In Asien zeigte sich ein differenziertes Bild:
Während sich das Geschäft in Indien 2025 vielversprechend entwickelte, bleibt
der Markt in China schwierig.
?Unsere multiregionale Aufstellung ist ein wesentlicher Grund für die Stabilität
und Resilienz unseres Unternehmens. Die Geschäftstätigkeit in 16 Ländern und
unterschiedlichen Branchen ermöglicht es uns, Schwankungen in einzelnen Märkten
gezielt auszugleichen", erklärt Markus Glaser-Gallion.
Im Fokus: Nachhaltigkeit und Arbeitssicherheit
Mit den?Green Factory Solutions" unterstützt Leadec seine Kunden bei der
Erreichung ihrer Umwelt- und Klimaziele. Diese umfassen unter anderem die
Optimierung des Energiemanagements in Fabriken, Installation von
Batteriespeichern, Photovoltaikanlagen, EV-Ladestationen, intelligente
Beleuchtungssysteme sowie Abfallmanagement. Diese Lösungen für Dekarbonisierung
und Kreislaufwirtschaft haben weiter an Bedeutung gewonnen, das Unternehmen
erzielte damit einen Umsatz von rund 140 Mio. Euro.
Das Gold-Rating von Ecovadis bestätigt, dass Leadec im Bereich Nachhaltigkeit zu
den besten zwei Prozent der Unternehmen seiner Branche und zu den fünf Prozent
der besten Unternehmen weltweit gehört.
In unserer konzernweiten Initiative?Safety - It's your life!" arbeiten rund
200 Fachkräfte für Arbeitssicherheit und mehr als 400 lokale
Sicherheitskoordinatoren täglich daran, unsere Arbeitsplätze sicherer zu machen.
Dazu gehören jährlich über 44.000 Sicherheitsbegehungen und über 6.400
Bewertungen von Gefahrenstellen. Diese Anstrengungen zahlen sich aus: die LTI-
Rate sank auf einen historischen Tiefstand von 0,7 (Anzahl der Unfälle mit
Ausfallzeit pro eine Million Arbeitsstunden).
Digitale Lösungen für effiziente Prozesse
Die Digitalisierung ist für Leadec ein wichtiger Treiber der Weiterentwicklung,
da sie die Skalierung von Erfahrungen aus über 900 Fabriken ermöglicht.
Herzstück der digitalen Infrastruktur ist die Plattform Leadec.os: Sie erfasst
Prozesse end-to-end und integriert digitale Services. Sie ist in allen 16
Ländern im Einsatz und wird täglich von mehr als 2.400 Mitarbeitenden genutzt.
Die daraus gewonnenen operativen Informationen schaffen die Basis für
datenbasierte Optimierungen und neue digitale Lösungen.
?Wir entwickeln IIoT- und KI-basierte Anwendungen, die unseren Kunden helfen,
Produktionsprozesse effizienter zu gestalten, Ausfallzeiten zu reduzieren und
Wartungsprozesse zu optimieren. Auch 2026 konzentrieren wir uns auf das, was uns
ausmacht: Kundennähe, Innovationskraft und operative Exzellenz", so Markus
Glaser-Gallion.
Über Leadec
Leadec ist der global führende Servicespezialist für den gesamten Lebenszyklus
der Fabrik und ihrer Infrastruktur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart
erzielte 2025 einen Umsatz von über 1,35 Milliarden Euro und beschäftigte rund
22.500 Mitarbeitende in 16 Ländern. Mit über 60 Jahren Erfahrung unterstützt
Leadec seine Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Produktion, in
mehr als 900 Fabriken an rund 380 Standorten weltweit.
Die globalen Dienstleistungen von Leadec umfassen: Install (Installation und
Maschinenumzüge), Automate (Automatisierung & Inbetriebnahme, Produktions-IT),
Maintain (Produktionsinstandhaltung und Technische Reinigung), Logistics (Value-
Added-Services & Intralogistik), Support (technisches Facility Management und
infrastrukturelles Facility Management) sowie weitere lokale Leistungen. Über
die digitale Geschäftsplattform Leadec.os werden sämtliche Prozesse durchgängig
erfasst und digitale Services integriert.
Mehr über Leadec: www.leadec-services.com (http://www.leadec-services.com)
Kontakt für Presse und Medien
Corina Hummel
Global Communications Manager
Meitnerstraße 11
70563 Stuttgart
Tel. +49 173 673 2671
media@leadec-services.com (mailto:media@leadec-services.com)
www.leadec-services.com (http://www.leadec-services.com)
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