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24.09.2026 18:34:38
GNW-News: Learning Tree erweitert sein AI Adoption Framework, damit Mitarbeitende KI erfolgreich einsetzen und Unternehmen daraus messbare Geschäftsergebniss...
^HERNDON, Virginia, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree
International hat sein AI Adoption Framework (https://www.learningtree.com/ai-
workforce-
solutions/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=GMAI26P
R) erweitert. Der strukturierte Ansatz unterstützt Unternehmen dabei, ihre KI-
Investitionen in messbare Geschäftsergebnisse zu überführen, indem er
Mitarbeitende darauf vorbereitet, KI im Arbeitsalltag effektiv einzusetzen.
Aufbauend auf 50 Jahren Erfahrung in der Transformation von Arbeitskräften
kombiniert das Framework praxisnahe Anwendungsfälle, rollenbasiertes Lernen und
die Messung von Ergebnissen, um die praktische und nachhaltige Einführung von KI
im großen Maßstab zu beschleunigen.
Learning Tree entwickelte das Framework ursprünglich gemeinsam mit wichtigen
Kunden als Antwort auf eine Marktlücke bei Lösungen für KI-Schulungen und die
digitale Transformation von Unternehmen. Der weiterentwickelte Ansatz verbindet
KI-Investitionen mit konkreten geschäftlichen Ergebnissen, indem er Maßnahmen
zur Befähigung der Mitarbeitenden im Umgang mit KI und zur
Unternehmenstransformation mit strategischen Prioritäten, den Kompetenzen der
Belegschaft und messbaren Ergebnissen in Einklang bringt.
Das Framework unterstützt Unternehmen in jeder Phase der KI-Einführung - von der
Bewertung der KI-Bereitschaft der Belegschaft über die Identifizierung
vorrangiger Anwendungsfälle bis hin zur Ausweitung der KI-Nutzung auf alle Teams
und Unternehmensbereiche. Die dazugehörige Infrastruktur umfasst Bewertungen der
KI-Bereitschaft, modulare Lernpfade, rollenbasiertes Lernen, KI-Coaches sowie
praxisorientierte Onboarding-Tools, die unternehmensweit eingesetzt werden
können.
Der Ansatz von Learning Tree basiert auf praktischer Umsetzung und auf der
Zusammenarbeit mit mehr als 50 Unternehmen und 25.000 Mitarbeitenden. Diese
Erfahrung unterstützt Unternehmen dabei, die Einführung von KI im großen Maßstab
zu beschleunigen und gleichzeitig die Entwicklung von Kompetenzen an messbaren
Geschäftsergebnissen auszurichten. Investitionen in Technologie allein verändern
jedoch nicht die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird. Eine nachhaltige und
wirkungsvolle Einführung erfordert Mitarbeitende, die KI auf relevante
Anwendungsfälle anwenden können, Führungskräfte, die diesen Wandel begleiten,
sowie Leistungskennzahlen, die zeigen, ob neue Arbeitsweisen zu messbaren
Ergebnissen führen.
?Die entscheidende Frage für Führungskräfte lautet nicht, ob sie über eine KI-
Strategie verfügen. Entscheidend ist vielmehr, ob ihre Belegschaft bereit ist,
diese Strategie umzusetzen", so David Brown, CEO von Learning Tree.?Die
Einführung von KI ist letztlich eine Frage des Wandels in der Arbeitswelt. Der
Mehrwert entsteht, wenn Mitarbeitende KI effektiv einsetzen können, um
Arbeitsabläufe zu verbessern - und wenn Führungskräfte die erforderliche Kultur,
geeignete Strukturen und die nötigen Rahmenbedingungen schaffen, um diesen
Wandel im großen Maßstab voranzutreiben. Das AI Adoption Framework von Learning
Tree unterstützt Unternehmen dabei, den Schritt von KI-Ambitionen zu messbaren
Geschäftsergebnissen zu vollziehen."
Zu den Ergebnissen der jüngsten KI-Programme von Learning Tree gehören:
* 45 % mehr Vertrauen in den Einsatz von KI
* Die Nutzung von KI-Tools stieg bei den teilnehmenden Lernenden von 48 % auf
100 %
* 10,8 % Produktivitätssteigerung; die teilnehmenden Lernenden gaben dabei
durchschnittliche Zeitersparnisse von mehr als vier Stunden pro Woche an
Viele Unternehmen ermöglichen ihren Mitarbeitenden bereits einen breiten Zugang
zu KI-Tools, haben jedoch Schwierigkeiten, diesen Zugang in einen konsistenten
geschäftlichen Mehrwert zu überführen. Mitarbeitende nutzen die verfügbaren
Möglichkeiten möglicherweise, ohne sich auf die wertvollsten Anwendungsfälle zu
konzentrieren, während Führungskräften der Überblick darüber fehlt, ob der
Einsatz von KI tatsächlich zu einer besseren Leistung führt. Learning Tree
schließt diese Lücke, indem es den Zugang zu KI mit priorisierten
Anwendungsfällen, rollenbezogenen Kompetenzen und messbaren Ergebnissen
verknüpft.
Das AI Adoption Framework gliedert sich in drei Phasen: Align, Activate und
Demonstrate. In der Phase Align richten Unternehmen ihre KI-Initiativen an
geschäftlichen Prioritäten, den Anforderungen der Belegschaft und besonders
wertvollen Anwendungsfällen aus. In der Phase Activate fördern sie die Akzeptanz
durch gezielte Schulungen, praktische Anwendung und rollenbasierte Befähigung.
In der Phase Demonstrate messen sie Veränderungen im Verhalten der Belegschaft,
bei der KI-Nutzung und bei den Geschäftsergebnissen.
Mit drei unterschiedlichen Ansätzen unterstützt Learning Tree Unternehmen dabei,
die Effizienz und Leistungsfähigkeit im Umgang mit KI zu steigern, die
Kompetenzen ihrer Belegschaft auszubauen und die Unternehmenstransformation
nachhaltig voranzutreiben. Die Ansätze sind:
Produktivitätssteigerungen und schnelle Erfolge
* Programme zur Produktivitätssteigerung helfen Mitarbeitenden, mit
generativen KI-Tools in ihrer täglichen Arbeit schnell einen konkreten
Mehrwert zu erzielen, die Effizienz zu steigern und Arbeitsabläufe zu
optimieren.
Rollenbasierte Kompetenzen und Vorbereitung der Belegschaft
* Programme für die Kompetenzentwicklung der Belegschaft bieten rollenbasierte
KI-Weiterbildungen für Fachkräfte, technische Teams, Führungskräfte und die
Geschäftsleitung. So können alle Gruppen KI verantwortungsvoll und effektiv
in ihrem jeweiligen Arbeitsbereich einsetzen.
Unternehmenstransformation und nachhaltige Innovation
* Programme für die Unternehmenstransformation befähigen Führungskräfte und
Change Agents, eine KI-fähige Unternehmenskultur zu etablieren, die
Prioritäten von Belegschaft und Unternehmensführung aufeinander abzustimmen,
erfolgreiche Anwendungsfälle auszuweiten und unternehmensweite Veränderungen
nachhaltig zu verankern.
Mithilfe des AI Adoption Frameworks können Unternehmen beurteilen, ob KI-
Initiativen das Verhalten der Mitarbeitenden verändern, die Leistung verbessern
und einen konkreten Mehrwert schaffen. Learning Tree misst das Vertrauen der
Lernenden in den Einsatz von KI, die KI-Nutzung, Veränderungen im
Arbeitsverhalten sowie die wahrgenommenen geschäftlichen Auswirkungen. Die
Ergebnisse werden in managementgerechten Berichten aufbereitet und dienen als
Grundlage für Entscheidungen und künftige Investitionen.
Bevorstehendes Webinar: Turning AI Investment into Impact (KI-Investitionen in
Wirkung umsetzen)
Nehmen Sie am 29. September gemeinsam mit den Experten von Learning Tree am
Webinar?Turning AI Investment into Impact" teil. Die praxisorientierte
Diskussion zeigt, wie Unternehmen die KI-Bereitschaft ihrer Belegschaft stärken,
die Einführung beschleunigen und KI-Initiativen mit messbaren
Geschäftsergebnissen verknüpfen können. Melden
(https://www.learningtree.com/webinars/ai-adoption-success-investment-to-
impact/register/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=G
MAI26PR) Sie sich für das Webinar an.
Hier finden Sie weitere Informationen zum AI Adoption Framework
(https://www.learningtree.com/ai-workforce-
solutions/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=GMAI26P
R) sowie zu den KI-Lösungen von Learning Tree für die Belegschaft.
Über Learning Tree International
Learning Tree International ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für
die Personalentwicklung und Technologietrainings. Seit mehr als 50 Jahren
unterstützt Learning Tree Unternehmen und Fachkräfte dabei, wichtige Kompetenzen
für eine sich schnell wandelnde Geschäfts- und Technologielandschaft aufzubauen.
Die von Trainern geleiteten und hybriden Lernprogramme helfen Einzelpersonen und
Unternehmen, Veränderungen zu beschleunigen, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern
und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.LearningTree.com
(https://www.learningtree.com/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&
utm_campaign=GMAI26PR).
Medienanfragen
Learning Tree International
E-Mail: press@learningtree.com (mailto:press@learningtree.com)
Website: www.LearningTree.com
(https://www.learningtree.com/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&
utm_campaign=GMAI26PR)
Ein Video zu dieser Meldung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c846731-
68c1-4b8b-9e38-276230d99530
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