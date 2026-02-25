|
GNW-News: Learning Tree International erhält mehrjährigen Exklusivauftrag der NATO NCIA für kommerzielle Schulungsdienstleistungen - IFB-CO-423236
^LONDON, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree International, ein
weltweit führendes Unternehmen für Personalentwicklung und geschäftskritische
IT-Schulungen, hat von der NATO Communications and Information Agency (NCIA)
einen mehrjährigen Exklusivauftrag als Industriepartner für Aus- und
Weiterbildung erhalten.
Der Vertrag über kommerzielle Schulungsdienstleistungen (IFB-CO-423236) umfasst
die Bereitstellung von Trainingslösungen, einschließlich beratender
Unterstützung, für jährlich über 3.000 Lernende in europäischen und
nordamerikanischen NATO-Einrichtungen. Damit wird sichergestellt, dass das
Personal über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg über die notwendigen
Qualifikationen für die operative Einsatzbereitschaft verfügt.
Dieser Zuschlag baut auf einer strategischen Partnerschaft zur Unterstützung der
Personalentwicklung der NATO in technischen, cyberbezogenen und operativen
Bereichen auf. Der Exklusivvertrag spiegelt das Vertrauen der NATO in die
Fähigkeit von Learning Tree wider, innovative, konsistente, skalierbare und
missionsorientierte Schulungen in einem der weltweit komplexesten
multinationalen Verteidigungsumfelder bereitzustellen.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Learning Tree kommerzielle sowie
maßgeschneiderte, dozentengeleitete Schulungen und Beratungsleistungen
erbringen, die darauf abzielen, die digitalen, cyberbezogenen und technischen
Fähigkeiten der NATO innerhalb des Bündnisses nachhaltig zu stärken. Die
Vermittlung der Inhalte erfolgt durch eine Kombination aus exklusiven Team-
Schulungen und offenen Kursterminen.
Stärkung der Kompetenzen der NATO-Mitarbeiter
Learning Tree wird Schulungen in folgenden Bereichen anbieten:
* IT-Technik und technische Fachkompetenzen
(https://www.learningtree.co.uk/topics/it-infrastructure/)
* Cybersicherheit (https://www.learningtree.co.uk/topics/cybersecurity/)
* Projektmanagement (https://www.learningtree.co.uk/topics/project-
management/)
* Service-Management (https://www.learningtree.co.uk/topics/it-service-
management/)
* Beratende Unterstützung (https://www.learningtree.co.uk/managed-training-
services/)
Seit mehr als fünf Jahrzehnten unterstützt Learning Tree Unternehmen, Behörden
und Verteidigungseinrichtungen in über 65 Ländern. Damit verfügt Learning Tree
über fundierte institutionelle Kenntnisse der Anforderungen an eine sichere
Bereitstellung, der Standards für die Betriebsbereitschaft und der sich
entwickelnden Prioritäten für digitale Fähigkeiten. Das Unternehmen genießt
weltweit Anerkennung für die Durchführung trainergeleiteter Schulungen in
hochregulierten und sicherheitssensiblen Umgebungen.
?Die Auswahl durch die NATO für eine mehrjährige Vereinbarung spiegelt die
Stärke unserer Partnerschaft und das Vertrauen wider, das in die sicheren
Personalentwicklungslösungen von Learning Tree gesetzt wird", so David Brown,
Chief Executive Officer von Learning Tree International.?Seit über 15 Jahren
unterstützen wir die NATO dabei, die Einsatzbereitschaft ihrer Belegschaft in
den Bereichen Cyber, Digitales und Technik zu stärken."
Während die NATO ihre Technologieinfrastruktur weiter modernisiert und die
Cyberresilienz erhöht, wird Learning Tree akkreditierte, missionsorientierte
Schulungen anbieten, um die operative Einsatzbereitschaft im gesamten Bündnis zu
gewährleisten.
Dieser mehrjährige Zuschlag festigt die Position von Learning Tree als weltweit
führender Anbieter von Lösungen für den sicheren Personalumbau für
Verteidigungs- und Regierungsorganisationen.
Über Learning Tree International
Learning Tree International ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für
die Personalentwicklung und Technologietrainings. Seit mehr als 50 Jahren
unterstützt Learning Tree Unternehmen und Fachkräfte weltweit dabei, die
entscheidenden Fähigkeiten zu entwickeln, die erforderlich sind, um in einem
sich schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein. Die von Lehrkräften
geleiteten und hybriden Lernprogramme des Unternehmens befähigen Einzelpersonen
und Organisationen, Veränderungen zu beschleunigen, die Leistung zu steigern und
nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.
Besuchen Sie www.LearningTree.co.uk (http://www.LearningTree.co.uk), um weitere
Informationen zu erhalten.
Medienanfragen
Learning Tree International
E-Mail: press@learningtree.com (mailto:press@learningtree.com)
(mailto:press@learningtree.com)Website: www.LearningTree.co.uk
(http://www.LearningTree.co.uk)
