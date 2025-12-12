GNW-News: Learning Tree International lanciert umfassende KI-gestützte Workforce-Lösungen, um Unternehmen und Behörden zu befähigen, die Vorteile von KI im d...

^HERNDON, Virginia, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree

International, ein führender Anbieter von technologiebasierten

Schulungslösungen, gab heute die Einführung seiner KI-gestützten Workforce-

Lösungen bekannt. Dieses umfassende Programm soll Unternehmen dabei helfen, die

Chancen der KI-Revolution effektiv zu nutzen. Das KI-Reifegrad-Framework des

Unternehmens bietet gezielte Schulungslösungen, die auf die spezifischen

Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind.

Das neue modulare Programm basiert auf einem bahnbrechenden dreistufigen KI-

Reifegrad-Framework, das Unternehmen in jeder Phase der KI-Integration

unterstützt: KI-Bereitschaft, KI-Befähigung und KI-Einführung.

* KI-Bereitschaft vermittelt Grundkenntnisse und Sicherheit im Umgang mit KI-

Konzepten.

* KI-Befähigung bezieht sich auf die direkte Anwendung von KI-Tools und

-Praktiken im Arbeitsalltag, unterstützt durch ein modulares Programmdesign,

das sich über alle Geschäftsbereiche erstreckt.

* KI-Einführung stellt sicher, dass KI in großem Maßstab implementiert wird

und zu einem vertrauenswürdigen und integrierten Bestandteil von Systemen,

Arbeitsabläufen und Entscheidungsprozessen wird.

?Als führender Anbieter von Personallösungen unterstützt Learning Tree

Unternehmen dabei, die mit KI einhergehenden Herausforderungen in Chancen zu

verwandeln", so David Brown, CEO von Learning Tree International.?Künstliche

Intelligenz definiert die Art und Weise, wie wir lernen, arbeiten und führen,

neu - und die Zukunft gehört denen, die ihre Mitarbeiter jetzt darauf

vorbereiten. Unsere Mission ist es, KI-fähige Mitarbeiterteams aufzubauen, die

Innovation, Resilienz und nachhaltiges Wachstum vorantreiben."

Die KI-Workforce-Lösungen von Learning Tree gehen über IT- und Data-Science-

Teams hinaus und richten sich auch an Geschäftsanwender, Projektmanager,

Personalverantwortliche, Finanzexperten und Führungskräfte, die sich bei ihren

täglichen Entscheidungen zunehmend auf KI verlassen. Das Programm schlägt eine

Brücke zwischen technischem Know-how und strategischen Geschäftsaufgaben, um

sicherzustellen, dass KI-Potenziale im gesamten Unternehmen ausgeschöpft werden.

Es verbindet fachliche Kompetenzen mit strategischen Geschäftsanforderungen,

damit KI im ganzen Unternehmen messbare Ergebnisse liefert.

Die Inhalte des Programms orientieren sich an Anwendungsfällen aus der Praxis,

z. B. Automatisierung des Kundenservice, Optimierung der Personalarbeit,

Verbesserung der Datenanalyse, Lieferkettenmanagement, Compliance-Überwachung

und Personalisierung des Marketings. Das Training umfasst auch gängige KI-

Plattformen und -Tools wie Microsoft Copilot, ChatGPT von OpenAI und Google

Gemini und bereitet die Lernenden darauf vor, diese Lösungen effektiv am

Arbeitsplatz einzusetzen.

Angesichts der strategischen Rolle, die Führungskräfte bei der digitalen

Transformation spielen, hat Learning Tree ein KI-Leadership-Programm eingeführt,

um Geschäftsführer und Manager darauf vorzubereiten, ihre Unternehmen

verantwortungsbewusst durch die KI-Implementierung zu führen. Darüber hinaus

baut Learning Tree sein Compliance-Schulungsportfolio mit neuen Angeboten wie

dem CMMC-Auditierungskurs und den Zertifizierungen AAIA (Advanced Audit in AI)

und AAISM (Advanced AI in Security Management) weiter aus, um den sich ständig

weiterentwickelnden regulatorischen und Cybersicherheitsstandards gerecht zu

werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Artificial Intelligence Training and

Talent Solutions | Learning Tree (https://www.learningtree.com/programs/ai-

workforce-enablement/) oder wenden Sie sich an Inquiries@Learningtree.com

(mailto:Inquiries@Learningtree.com).

Über Learning Tree International:

Seit über 50 Jahren ist Learning Tree International ein zuverlässiger Partner

für die Weiterbildung von Mitarbeitern und bietet Schulungen in den Bereichen

KI, technisches Know-how, Führungskompetenzen, Cybersicherheit und mehr an. Mit

der Unterstützung von erfahrenen Dozenten und praxisnahen Inhalten hilft

Learning Tree einzelnen Personen und ganzen Unternehmen dabei, die Fähigkeiten

aufzubauen, die für den Erfolg in der dynamischen Arbeitswelt von heute

erforderlich sind.

Medienkontakt:

Learning Tree International

E-Mail: press@learningtree.com (mailto:press@learningtree.com)

(mailto:press@learningtree.com)Website: https://www.learningtree.com/

