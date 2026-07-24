GNW-News: Learning Tree International wird autorisierter Schulungspartner von ServiceNow, um die Einführung der Unternehmensplattform voranzutreiben

^HERNDON, Virginia, July 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree

International, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der

Personaltransformation, gab heute bekannt, dass das Unternehmen nun

als ServiceNow (https://www.servicenow.com/) Authorized Training Partner

fungiert. Damit erweitert das Unternehmen seine Möglichkeiten, Unternehmen dabei

zu unterstützen, die erforderlichen Kompetenzen und Einführungsstrategien

aufzubauen, um den größtmöglichen Nutzen aus ihren ServiceNow-Investitionen zu

ziehen.

Durch diese Partnerschaft werden die zertifizierten ServiceNow-Schulungen in das

umfassende Lernökosystem von Learning Tree integriert, das mehr als 600 von

Trainern geleitete Kurse sowie das AI Adoption Framework

(https://www.learningtree.com/ai-workforce-solutions/) umfasst. Das Rahmenwerk

bietet Unternehmen einen strukturierten Ansatz, um den Weg vom ersten

Bewusstsein für KI hin zur Bereitschaft der Belegschaft, zur Einführung und zu

messbaren Auswirkungen zu beschreiten - und trägt so dazu bei, dass

Plattforminvestitionen durch die Kompetenzen, Verhaltensweisen und

Veränderungsprozesse gestützt werden, die für langfristigen Erfolg erforderlich

sind. Zusammen bieten diese Funktionen den Kunden einen praktischen Weg, um

Teams auszurüsten, Veränderungen zu unterstützen und die Ergebnisse der

Plattform zu verbessern.

ServiceNow-Schulungen mit der Transformation der Belegschaft verknüpfen

Viele Unternehmen investieren in leistungsstarke Plattformen, haben jedoch

Schwierigkeiten, diese Investition in ihren Arbeitsalltag zu integrieren.

Learning Tree trägt zur Bewältigung dieser Herausforderung bei, indem es

technische Schulungen mit der Befähigung der Mitarbeitenden verbindet und den

Teams so das Wissen, das Selbstvertrauen und die praktische Unterstützung

vermittelt, die sie benötigen, um die Funktionen von ServiceNow erfolgreich

einzusetzen.

Da KI zunehmend in Unternehmensplattformen und Arbeitsabläufe integriert wird,

unterstützt das AI Adoption Framework von Learning Tree Unternehmen dabei,

technische Schulungen mit den übergeordneten Aspekten der Bereitschaft, des

rollenbasierten Lernens und der Veränderungsförderung zu verknüpfen, die

erforderlich sind, um neue Funktionen in alltäglichen Geschäftsnutzen

umzusetzen.

?ServiceNow hilft Unternehmen dabei, die Art und Weise, wie Arbeit erledigt

wird, neu zu erwägen, und diese Botschaft steht in direktem Zusammenhang mit

dem, was wir in der gesamten Belegschaft beobachten: Eine Transformation ist nur

dann erfolgreich, wenn die Menschen über die Fähigkeiten, das Selbstvertrauen

und die Unterstützung verfügen, um neue Arbeitsweisen anzunehmen", sagte David

Brown, Chief Executive Officer von Learning Tree International.?Als

autorisierter Schulungspartner von ServiceNow unterstützt Learning Tree

Unternehmen dabei, die Lücke zwischen Technologieinvestitionen und der

Bereitschaft der Mitarbeitenden zu schließen - damit sie die Einführung

beschleunigen, die betriebliche Leistung steigern und KI-gestützte Plattformen

in messbare Geschäftsergebnisse umsetzen können."

Ein integriertes Befähigungsmodell für ServiceNow-Kunden

Im Rahmen dieser Partnerschaft unterstützt Learning Tree seine Kunden in

folgenden Bereichen:

* Autorisierte ServiceNow-Schulungen sollen die Kenntnisse der Anwender

vertiefen und die erfolgreiche Einführung der Plattform unterstützen.

* Von Trainern geleitete Personalentwicklung, die auf praktische

Arbeitsabläufe, geschäftliche Prioritäten und rollenspezifische

Lernbedürfnisse abgestimmt ist.

Ein umfassenderer Ansatz zur Befähigung, der Plattformwissen mit den für einen

nachhaltigen Wandel erforderlichen Kompetenzen in den Bereichen Führung,

Prozesse und KI-Bereitschaft verbindet.

Erweiterung der Reichweite durch ein globales Lernnetzwerk

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und einem globalen Bereitstellungsmodell bringt

Learning Tree Schulungen im Unternehmensmaßstab in das ServiceNow-Ökosystem ein.

Dank seiner Reichweite können Unternehmen regionenübergreifend einheitliche

Schulungsangebote bereitstellen und gleichzeitig die Weiterbildungsmaßnahmen an

die Bedürfnisse von Plattformteams, Geschäftsanwendern und

Transformationsverantwortlichen anpassen. Mithilfe seines AI Adoption Framework

kann Learning Tree Unternehmen dabei unterstützen, einen einheitlichen Ansatz

zur Einführung von KI über Regionen, Teams und Funktionen hinweg anzuwenden und

gleichzeitig die Lernpfade auf die Bedürfnisse der Nutzer der ServiceNow-

Plattform, der Führungskräfte und der Transformationsteams abzustimmen.

Diese Partnerschaft schafft zudem eine Grundlage für die weitere Zusammenarbeit,

da die Nachfrage der Kunden nach vertrauenswürdigen, rollenbasierten ServiceNow-

Schulungen und KI-gestützter Transformationsunterstützung stetig wächst. Indem

Learning Tree autorisierte Schulungen in einen umfassenderen Anwendungsrahmen

einbindet, unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, den Schritt von der

Plattformimplementierung hin zu einer nachhaltigen Nutzung durch die

Mitarbeitenden zu vollziehen.

Die erweiterte Partnerschaft von Learning Tree mit ServiceNow unterstreicht das

Engagement des Unternehmens, Organisationen dabei zu unterstützen, ihre

Technologieinvestitionen mit den Kompetenzen, Prozessen, Maßnahmen zur

Veränderungsförderung und Vorgehensweisen zur Einführung von KI zu verbinden,

die für die Schaffung nachhaltiger geschäftlicher Werte erforderlich sind.

Unterstützung messbarer Ergebnisse bei der Einführung von KI

Durch die Kombination von zertifizierten ServiceNow-Schulungen mit der Expertise

von Learning Tree im Bereich der Personaltransformation und dem AI Adoption

Framework können Unternehmen ihre Teams besser auf Folgendes vorbereiten:

* Steigerung der Kompetenz und des Selbstvertrauens der Nutzer

* Verbesserung der Effizienz der Arbeitsabläufe und der Servicebereitstellung

* Schaffung der Bereitschaft für KI-gestützte Betriebsabläufe

* Sicherung des langfristigen Werts der Plattform durch stärkere interne

Kompetenzen

Über Learning Tree International

Learning Tree International ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für

die Personalentwicklung und Technologietrainings. Seit mehr als 50 Jahren

unterstützt Learning Tree Unternehmen und Fachkräfte weltweit dabei, die

entscheidenden Fähigkeiten zu entwickeln, die erforderlich sind, um in einem

sich schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein. Die von Lehrkräften

geleiteten und hybriden Lernprogramme des Unternehmens befähigen Einzelpersonen

und Organisationen, Veränderungen zu beschleunigen, die Leistung zu steigern und

nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Das AI Adoption Framework des Unternehmens

unterstützt Unternehmen dabei, die notwendigen Voraussetzungen, rollenbasierten

Kompetenzen und Einführungsstrategien zu schaffen, um Investitionen in KI-

gestützte Technologien in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen.

Besuchen Sie www.LearningTree.com (https://www.learningtree.com/), um weitere

Informationen zu erhalten.

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und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den USA und/oder anderen

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E-Mail: press@learningtree.com (mailto:press@learningtree.com)

Website: www.LearningTree.com (https://www.learningtree.com/)

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