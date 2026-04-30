GNW-News: Leo International Precision Health AG berichtet über Finanzergebnisse 2025 und schafft strategische Grundlage für eine KI-gestützte Precision-Healt...

^Planegg/Martinsried, Germany, April 30, 2026 - Die Leo International Precision

Health AG (?LIPH" oder?die Gesellschaft", Börsenkürzel: LEOW), eine

Holdinggesellschaft, die ein globales, integriertes und KI-gesteuertes

Gesundheitsökosystem aufbaut, hat heute ihre konsolidierten Finanzergebnisse für

das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Das Berichtsjahr war eine Phase des

Wandels in der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Unternehmens, in der

die strukturellen, operativen und strategischen Grundlagen für die

Wachstumsstrategie gelegt wurden.

HIGHLIGHTS 2025

* Erfolgreiche Notierung im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

durch ein Reverse Takeover der SPOBAG AG, wodurch LIPH als börsennotierte

Precision-Health-Plattform etabliert wurde.

* Erwerb von sechs Mehrheitsbeteiligungen im Dezember 2025, welche die

operative Grundlage für das integrierte Precisions-Healthcare-Ökosystem der

Gruppe bilden; deren Bewertung derzeit bei rund 111 Mio. Euro liegt.

* Strategische Positionierung als internationale und synergetische

Investitionsplattform mit Fokus auf KI-gesteuerte Innovationen im

Gesundheitswesen in den Bereichen Healthcare Services, MedTech, HealthTech

und Biotech .

?Das Geschäftsjahr 2025 stellt einen entscheidenden Meilenstein in der

Entwicklung unseres Unternehmens dar. Mit dem Börsengang und der Akquisition

unserer ersten Portfoliounternehmen haben wir erfolgreich den Grundstein für

unsere Strategie gelegt, ein global integriertes, KI-gesteuertes Healthcare-

Ökosystem aufzubauen", erklärt Prof. Dr. Joshua Lo, CEO von LIPH. Für die

Zukunft liegt unser Fokus auf einer strategischen Portfolioerweiterung, der

operativen Integration und der Realisierung von Synergien, wobei der

strategische Schwerpunkt auf KI-gesteuerten Precision-Healthcare-Assets über das

gesamte Spektrum von Healthcare Services, MedTech, HealthTech und Biotech liegt.

Dies ermöglicht Investoren einen transparenten Zugang zu den schnell wachsenden

asiatischen und globalen Gesundheitsmärkten und unterstützt eine nachhaltige

langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre."

ERTRAGS-, VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Der Konzern wurde zum 31. Dezember 2025 im Zuge der Einbringung von sechs

Portfoliounternehmen im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gebildet. Entsprechend

liegen keine Vergleichszahlen für das Vorjahr vor, und die Konzernabschlüsse

spiegeln in erster Linie die erstmalige Etablierung der Konzernstruktur wider

und noch keine laufende operative Geschäftstätigkeit. Bis zur Bildung des

Konzerns zum Jahresende wurden im Geschäftsjahr 2025 keine konsolidierten

operativen Aktivitäten durchgeführt.

Vermögens- und Bilanzstruktur

Zum 31. Dezember 2025 belief sich die Bilanzsumme auf EUR 198,8 Mio., die

überwiegend aus langfristigen Vermögenswerten in Höhe von EUR 197,0 Mio. bestand

und die erstmalige Konsolidierung der eingebrachten Portfoliounternehmen

widerspiegelt. Die Vermögensstruktur ist maßgeblich durch immaterielle

Vermögenswerte in Höhe von EUR 195,7 Mio. geprägt, darunter insbesondere

Geschäfts- oder Firmenwerte (Goodwill), Technologien, Vertragsrechte,

Rezepturen, Software und Kundenbeziehungen, die im Rahmen der

Kaufpreisallokationen identifiziert und bewertet wurden. Diese langfristig

ausgerichteten strategischen Vermögenswerte bilden die Grundlage für die

zukünftige operative Entwicklung und Wertschöpfung des Konzerns.

Kapitalstruktur und Finanzlage

Zum Bilanzstichtag wies der Konzern ein Eigenkapital von EUR 172,9 Mio. aus, was

einer soliden Eigenkapitalquote von rund 87 % entspricht. Die

Finanzverbindlichkeiten lagen auf einem moderaten Niveau und resultieren im

Wesentlichen aus Bankdarlehen, Leasingverbindlichkeiten sowie

Gesellschafterdarlehen, die im Zuge der Erstkonsolidierung übernommen wurden. Da

der Konzern erst zum Jahresende gebildet wurde, ergab sich im Geschäftsjahr

2025 noch keine operative Cashflow-Entwicklung; die Finanzlage spiegelt im

Wesentlichen die initiale Finanzierungsstruktur der konsolidierten

Tochtergesellschaften wider.

Liquidität und Finanzierung

Zum 31. Dezember 2025 verfügte der Konzern über eine geordnete Liquiditätslage

mit Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von EUR 0,4 Mio. Die

Liquidität wurde durch bestehende Finanzierungsstrukturen sowie die fortlaufende

finanzielle Unterstützung des Mehrheitsaktionärs und Aufsichtsratsvorsitzenden,

Hsiao-Hsuan?Leo" Wang, gestützt, einschließlich eines zugesagten

Gesellschafterdarlehens in Höhe von EUR 2,0 Mio., das zum Bilanzstichtag

teilweise in Anspruch genommen war. Darüber hinaus hat der Mehrheitsaktionär

Kapitalzuführungen von bis zu EUR12,0 Mio. für das Geschäftsjahr 2026 zugesagt,

von denen eine erste Tranche bereits im März 2026 geleistet wurde. Auf Basis der

aktuellen Liquiditätsplanung geht der Vorstand davon aus, dass der Konzern

seinen Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen kann; Hinweise auf

Liquiditätsengpässe bestanden zum Berichtsstichtag nicht.

PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet LIPH mit dem weiteren Ausbau seiner

Investitionsplattform, der sowohl durch die operative Integration als auch durch

eine selektive Erweiterung des Portfolios vorangetrieben wird.

Umsatz

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Konzern konsolidierte Umsatzerlöse in

einer Bandbreite von EUR 11 Mio. bis EUR 15 Mio. Die Prognose spiegelt die

erwartete Entwicklung der operativen Segmente sowie den fortschreitenden

Integrationsprozess der Portfoliounternehmen wider. Der Ausblick basiert auf

vorsichtigen und wohlinformierten Annahmen zur organischen Geschäftsentwicklung

und berücksichtigt mögliche Nachfrageschwankungen sowie Wechselkurseffekte und

den aktuellen Integrationsstand der Portfoliounternehmen.

EBITDA

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Konzern ein konsolidiertes EBITDA-

Ergebnis (Verlust) in einer Bandbreite von EUR -4 Mio. bis EUR -6 Mio. Die

operative Entwicklung soll sich schrittweise verbessern, unterstützt durch

Skaleneffekte, eine steigende Auslastung bestehender Kapazitäten sowie die

fortlaufende Realisierung von Synergien innerhalb des Konzerns. Das erwartete

negative EBITDA spiegelt insbesondere weiterhin notwendige Investitionen in den

Aufbau der Plattformstruktur, Integrationsmaßnahmen sowie zentrale Verwaltungs-

und Steuerungsfunktionen wider.

Liquiditätsausblick

Auf Basis der aktuellen Finanzplanung geht der Vorstand davon aus, dass die

vorhandene Liquidität ausreicht, um den laufenden Geschäftsbetrieb bis zum Ende

des Geschäftsjahres 2026 zu finanzieren.

Über Leo International Precision Health AG

Leo International Precision Health AG (?LIPH", Börsenkürzel: LEOW) ist eine

Holdinggesellschaft, die Europas erstes integriertes KI-gestütztes

Gesundheitsökosystem aufbaut. Mit einem strategischen Fokus auf KI-gesteuerte

Precision Health-Unternehmen in den Bereichen Healthcare Services, MedTech,

HealthTech und Biotech bietet LIPH Investoren Zugang zum expandierenden

asiatischen und globalen Gesundheits- und Life- Sciences-Markt. Durch

Optimierung und Synergien zwischen den Beteiligungen integriert LIPH

Technologie, Daten und Betriebsabläufe, um medizinische Ergebnisse und die

Wertentwicklung des Portfolios zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite

(http://www.liphag.com).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

enthalten, die auf den aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen von LIPH

beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere

Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, die

Finanzlage, die Geschäftsentwicklung des Unternehmens, die Produktentwicklung

und die hier gemachten Schätzungen erheblich von den hier dargestellten

abweichen. Zu diesen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten zählen

unter anderem die Forschung und Entwicklung, das behördliche

Zulassungsverfahren, der Zeitplan für Maßnahmen von Aufsichtsbehörden und

anderen staatlichen Stellen, klinische Ergebnisse, Änderungen von Gesetzen und

Vorschriften, Produktqualität, Patientensicherheit, Patentstreitigkeiten,

vertragliche Risiken und Abhängigkeiten von Dritten. Die Leo International

Precision Health AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten

Aussagen zu aktualisieren oder im Falle von Entwicklungen, die von den

erwarteten abweichen, zu korrigieren. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot

zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren der LIPH dar. Es wird kein öffentliches Angebot von

Wertpapieren der LIPH erfolgen, noch ist ein solches beabsichtigt. Dieses

Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten

Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Rechtsordnungen

verbreitet werden, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung

verboten wäre.

Kontakt: Investor Relations- und Medien-Kontakt:

MC Services AG

Leo International Precision Health AG Pamela Keck, Katja Arnold, Kaja Skorka

Am Klopferspitz 19 LIPH@mc-services.eu (mailto:LIPH@mc-

82152 Planegg / Martinsried services.eu)

ir@liphag.com +49 (0)89- 210 228-0

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