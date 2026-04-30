SPOBAG Aktie
WKN: 549060 / ISIN: DE0005490601
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30.04.2026 23:54:39
GNW-News: Leo International Precision Health AG berichtet über Finanzergebnisse 2025 und schafft strategische Grundlage für eine KI-gestützte Precision-Healt...
^Planegg/Martinsried, Germany, April 30, 2026 - Die Leo International Precision
Health AG (?LIPH" oder?die Gesellschaft", Börsenkürzel: LEOW), eine
Holdinggesellschaft, die ein globales, integriertes und KI-gesteuertes
Gesundheitsökosystem aufbaut, hat heute ihre konsolidierten Finanzergebnisse für
das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Das Berichtsjahr war eine Phase des
Wandels in der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Unternehmens, in der
die strukturellen, operativen und strategischen Grundlagen für die
Wachstumsstrategie gelegt wurden.
HIGHLIGHTS 2025
* Erfolgreiche Notierung im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
durch ein Reverse Takeover der SPOBAG AG, wodurch LIPH als börsennotierte
Precision-Health-Plattform etabliert wurde.
* Erwerb von sechs Mehrheitsbeteiligungen im Dezember 2025, welche die
operative Grundlage für das integrierte Precisions-Healthcare-Ökosystem der
Gruppe bilden; deren Bewertung derzeit bei rund 111 Mio. Euro liegt.
* Strategische Positionierung als internationale und synergetische
Investitionsplattform mit Fokus auf KI-gesteuerte Innovationen im
Gesundheitswesen in den Bereichen Healthcare Services, MedTech, HealthTech
und Biotech.
?Das Geschäftsjahr 2025 stellt einen entscheidenden Meilenstein in der
Entwicklung unseres Unternehmens dar. Mit dem Börsengang und der Akquisition
unserer ersten Portfoliounternehmen haben wir erfolgreich den Grundstein für
unsere Strategie gelegt, ein global integriertes, KI-gesteuertes Healthcare-
Ökosystem aufzubauen", erklärt Prof. Dr. Joshua Lo, CEO von LIPH. Für die
Zukunft liegt unser Fokus auf einer strategischen Portfolioerweiterung, der
operativen Integration und der Realisierung von Synergien, wobei der
strategische Schwerpunkt auf KI-gesteuerten Precision-Healthcare-Assets über das
gesamte Spektrum von Healthcare Services, MedTech, HealthTech und Biotech liegt.
Dies ermöglicht Investoren einen transparenten Zugang zu den schnell wachsenden
asiatischen und globalen Gesundheitsmärkten und unterstützt eine nachhaltige
langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre."
ERTRAGS-, VERMÖGENS- UND FINANZLAGE
Der Konzern wurde zum 31. Dezember 2025 im Zuge der Einbringung von sechs
Portfoliounternehmen im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gebildet. Entsprechend
liegen keine Vergleichszahlen für das Vorjahr vor, und die Konzernabschlüsse
spiegeln in erster Linie die erstmalige Etablierung der Konzernstruktur wider
und noch keine laufende operative Geschäftstätigkeit. Bis zur Bildung des
Konzerns zum Jahresende wurden im Geschäftsjahr 2025 keine konsolidierten
operativen Aktivitäten durchgeführt.
Vermögens- und Bilanzstruktur
Zum 31. Dezember 2025 belief sich die Bilanzsumme auf EUR 198,8 Mio., die
überwiegend aus langfristigen Vermögenswerten in Höhe von EUR 197,0 Mio. bestand
und die erstmalige Konsolidierung der eingebrachten Portfoliounternehmen
widerspiegelt. Die Vermögensstruktur ist maßgeblich durch immaterielle
Vermögenswerte in Höhe von EUR 195,7 Mio. geprägt, darunter insbesondere
Geschäfts- oder Firmenwerte (Goodwill), Technologien, Vertragsrechte,
Rezepturen, Software und Kundenbeziehungen, die im Rahmen der
Kaufpreisallokationen identifiziert und bewertet wurden. Diese langfristig
ausgerichteten strategischen Vermögenswerte bilden die Grundlage für die
zukünftige operative Entwicklung und Wertschöpfung des Konzerns.
Kapitalstruktur und Finanzlage
Zum Bilanzstichtag wies der Konzern ein Eigenkapital von EUR 172,9 Mio. aus, was
einer soliden Eigenkapitalquote von rund 87 % entspricht. Die
Finanzverbindlichkeiten lagen auf einem moderaten Niveau und resultieren im
Wesentlichen aus Bankdarlehen, Leasingverbindlichkeiten sowie
Gesellschafterdarlehen, die im Zuge der Erstkonsolidierung übernommen wurden. Da
der Konzern erst zum Jahresende gebildet wurde, ergab sich im Geschäftsjahr
2025 noch keine operative Cashflow-Entwicklung; die Finanzlage spiegelt im
Wesentlichen die initiale Finanzierungsstruktur der konsolidierten
Tochtergesellschaften wider.
Liquidität und Finanzierung
Zum 31. Dezember 2025 verfügte der Konzern über eine geordnete Liquiditätslage
mit Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von EUR 0,4 Mio. Die
Liquidität wurde durch bestehende Finanzierungsstrukturen sowie die fortlaufende
finanzielle Unterstützung des Mehrheitsaktionärs und Aufsichtsratsvorsitzenden,
Hsiao-Hsuan?Leo" Wang, gestützt, einschließlich eines zugesagten
Gesellschafterdarlehens in Höhe von EUR 2,0 Mio., das zum Bilanzstichtag
teilweise in Anspruch genommen war. Darüber hinaus hat der Mehrheitsaktionär
Kapitalzuführungen von bis zu EUR12,0 Mio. für das Geschäftsjahr 2026 zugesagt,
von denen eine erste Tranche bereits im März 2026 geleistet wurde. Auf Basis der
aktuellen Liquiditätsplanung geht der Vorstand davon aus, dass der Konzern
seinen Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen kann; Hinweise auf
Liquiditätsengpässe bestanden zum Berichtsstichtag nicht.
PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026
Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet LIPH mit dem weiteren Ausbau seiner
Investitionsplattform, der sowohl durch die operative Integration als auch durch
eine selektive Erweiterung des Portfolios vorangetrieben wird.
Umsatz
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Konzern konsolidierte Umsatzerlöse in
einer Bandbreite von EUR 11 Mio. bis EUR 15 Mio. Die Prognose spiegelt die
erwartete Entwicklung der operativen Segmente sowie den fortschreitenden
Integrationsprozess der Portfoliounternehmen wider. Der Ausblick basiert auf
vorsichtigen und wohlinformierten Annahmen zur organischen Geschäftsentwicklung
und berücksichtigt mögliche Nachfrageschwankungen sowie Wechselkurseffekte und
den aktuellen Integrationsstand der Portfoliounternehmen.
EBITDA
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Konzern ein konsolidiertes EBITDA-
Ergebnis (Verlust) in einer Bandbreite von EUR -4 Mio. bis EUR -6 Mio. Die
operative Entwicklung soll sich schrittweise verbessern, unterstützt durch
Skaleneffekte, eine steigende Auslastung bestehender Kapazitäten sowie die
fortlaufende Realisierung von Synergien innerhalb des Konzerns. Das erwartete
negative EBITDA spiegelt insbesondere weiterhin notwendige Investitionen in den
Aufbau der Plattformstruktur, Integrationsmaßnahmen sowie zentrale Verwaltungs-
und Steuerungsfunktionen wider.
Liquiditätsausblick
Auf Basis der aktuellen Finanzplanung geht der Vorstand davon aus, dass die
vorhandene Liquidität ausreicht, um den laufenden Geschäftsbetrieb bis zum Ende
des Geschäftsjahres 2026 zu finanzieren.
Über Leo International Precision Health AG
Leo International Precision Health AG (?LIPH", Börsenkürzel: LEOW) ist eine
Holdinggesellschaft, die Europas erstes integriertes KI-gestütztes
Gesundheitsökosystem aufbaut. Mit einem strategischen Fokus auf KI-gesteuerte
Precision Health-Unternehmen in den Bereichen Healthcare Services, MedTech,
HealthTech und Biotech bietet LIPH Investoren Zugang zum expandierenden
asiatischen und globalen Gesundheits- und Life- Sciences-Markt. Durch
Optimierung und Synergien zwischen den Beteiligungen integriert LIPH
Technologie, Daten und Betriebsabläufe, um medizinische Ergebnisse und die
Wertentwicklung des Portfolios zu beschleunigen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite
(http://www.liphag.com).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen
enthalten, die auf den aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen von LIPH
beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere
Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, die
Finanzlage, die Geschäftsentwicklung des Unternehmens, die Produktentwicklung
und die hier gemachten Schätzungen erheblich von den hier dargestellten
abweichen. Zu diesen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten zählen
unter anderem die Forschung und Entwicklung, das behördliche
Zulassungsverfahren, der Zeitplan für Maßnahmen von Aufsichtsbehörden und
anderen staatlichen Stellen, klinische Ergebnisse, Änderungen von Gesetzen und
Vorschriften, Produktqualität, Patientensicherheit, Patentstreitigkeiten,
vertragliche Risiken und Abhängigkeiten von Dritten. Die Leo International
Precision Health AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren oder im Falle von Entwicklungen, die von den
erwarteten abweichen, zu korrigieren. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren der LIPH dar. Es wird kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der LIPH erfolgen, noch ist ein solches beabsichtigt. Dieses
Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Rechtsordnungen
verbreitet werden, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
verboten wäre.
Kontakt: Investor Relations- und Medien-Kontakt:
MC Services AG
Leo International Precision Health AG Pamela Keck, Katja Arnold, Kaja Skorka
Am Klopferspitz 19 LIPH@mc-services.eu (mailto:LIPH@mc-
82152 Planegg / Martinsried services.eu)
ir@liphag.com +49 (0)89- 210 228-0
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