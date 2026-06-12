GNW-News: Leo International Precision Health AG informiert über die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026

^Leo International Precision Health AG informiert über die Ergebnisse der

ordentlichen Hauptversammlung 2026

Planegg / Martinsried, 12. Juni 2026 - Die Leo International Precision Health AG

(?LIPH" oder?die Gesellschaft", Börsenkürzel: LEOW), eine Investment- und

Holdinggesellschaft, die ein globales, integriertes und KI-gesteuertes

Gesundheitsökosystem aufbaut, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung als

Präsenzveranstaltung abgehalten.

Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der Vorstand über die Entwicklung der

Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 sowie über die aktuelle Entwicklung und

strategischen Ziele des laufenden Geschäftsjahrs. Im Mittelpunkt standen

insbesondere der Aufbau des integrierten Precision-Health-Portfolios, die

erfolgreiche Einbringung der ersten sechs Portfoliounternehmen sowie die

geplante weitere Expansion durch zusätzliche Akquisitionen in Europa und Asien.

Vorstand und Aufsichtsrat beantworteten alle Fragen in der Generaldebatte.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten sämtlichen Beschlussvorschlägen von

Vorstand und Aufsichtsrat mit großen Mehrheiten zu.

Zu den wesentlichen Beschlüssen gehörte die Kapitalerhöhung aus

Gesellschaftsmitteln, durch die das Grundkapital der Gesellschaft durch die

Umwandlung eines Teils der Kapitalrücklage in Grundkapital von EUR 576.000 auf

EUR 106.560.000 erhöht wird. Im Rahmen der Maßnahme werden 105.984.000 neue

Berichtigungsaktien an die bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre ausgegeben.

Das Bezugsverhältnis beträgt rund 184 neue Aktien für jede bestehende Aktie.

Eine Bareinlage der Aktionärinnen und Aktionäre ist hierfür nicht erforderlich;

ihre prozentuale Beteiligung am Unternehmen bleibt unverändert.

?Diese Kapitalerhöhung aus Kapitalrücklagen stellt einen weiteren wichtigen

Schritt dar, um unser Kapitalmarktprofil mit der Entwicklung von LIPH zu einer

führenden KI-gestützten Precision-Health-Plattform in Einklang zu bringen. Durch

die Erhöhung der Anzahl ausstehender Aktien erwarten wir eine bessere

Zugänglichkeit und Sichtbarkeit unserer Aktie, eine größere Reichweite innerhalb

der Investment-Community sowie eine höhere Attraktivität für ein breiteres

Spektrum von Investoren und strategischen Partnern. Wir sind überzeugt, dass die

verbesserte Aktienstruktur unsere Wachstumsstrategie zusätzlich unterstützen und

die Position von LIPH am Kapitalmarkt weiter stärken wird", sagte Leo Wang,

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Leo International Precision Health AG.

Die Stimmen entsprachen 70,19% des Grundkapitals. Die detaillierten

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026 werden auf der

Website der Gesellschaft unter https://www.liphag.com/news-events/annual-

general-meeting veröffentlicht.

Über Leo International Precision Health AG

Leo International Precision Health AG (?LIPH", Börsenkürzel: LEOW) ist eine

Holdinggesellschaft, die Europas erstes integriertes KI-gestütztes

Gesundheitsökosystem aufbaut. Mit einem strategischen Fokus auf KI-gesteuerte

Precision Health-Unternehmen in den Bereichen Healthcare Services, MedTech,

HealthTech und Biotech bietet LIPH Investoren Zugang zum expandierenden

asiatischen und globalen Gesundheits- und Life- Sciences-Markt. Durch

Optimierung und Synergien zwischen den Beteiligungen integriert LIPH

Technologie, Daten und Betriebsabläufe, um medizinische Ergebnisse und die

Wertentwicklung des Portfolios zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite

(http://www.liphag.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

enthalten, die auf den aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen von LIPH

beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere

Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, die

Finanzlage, die Geschäftsentwicklung des Unternehmens, die Produktentwicklung

und die hier gemachten Schätzungen erheblich von den hier dargestellten

abweichen. Zu diesen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten zählen

unter anderem die Forschung und Entwicklung, das behördliche

Zulassungsverfahren, der Zeitplan für Maßnahmen von Aufsichtsbehörden und

anderen staatlichen Stellen, klinische Ergebnisse, Änderungen von Gesetzen und

Vorschriften, Produktqualität, Patientensicherheit, Patentstreitigkeiten,

vertragliche Risiken und Abhängigkeiten von Dritten. Die Leo International

Precision Health AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten

Aussagen zu aktualisieren oder im Falle von Entwicklungen, die von den

erwarteten abweichen, zu korrigieren. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot

zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren der LIPH dar. Es wird kein öffentliches Angebot von

Wertpapieren der LIPH erfolgen, noch ist ein solches beabsichtigt. Dieses

Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten

Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Rechtsordnungen

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