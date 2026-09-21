Chery Automobile Aktie
WKN DE: A41K7X / ISIN: CNE1000073Z4
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21.09.2026 06:53:38
GNW-News: LEPAS baut seine globale Präsenz durch Fortschritte in verschiedenen Märkten aus
^WUHU, China, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Jahr 2026 steht für LEPAS im
Zeichen der?Umsetzung". Nach seiner europäischen Premiere während der Mailänder
Designwoche im April dieses Jahres kann das Modell LEPAS L8 nun in
Großbritannien, Italien, Spanien und anderen europäischen Märkten vorbestellt
werden, während die Auslieferung der Modelle LEPAS L6 und LEPAS L4 in
Südostasien voranschreitet.
Zunehmende Anerkennung in verschiedenen Märkten
LEPAS findet in verschiedenen Märkten zunehmend Anerkennung. In Indonesien wurde
der LEPAS E4 EV (L4 EV) bei den Indonesia Automotive Awards 2026 als?Inspiring
Long Range Electric SUV 2026" ausgezeichnet. In Großbritannien lobten die
Autoren von Automobilbeiträgen den LEPAS L8 PHEV für sein Design, die
hochwertige Innenausstattung und seine Praktikabilität.
Auf der Turiner Automobilausstellung in Italien wurde der LEPAS L6 mit dem?Best
Interior Design Award" in der Kategorie?City Car" ausgezeichnet. Die Jury
erklärte:?Der LEPAS L6 zeichnet sich durch seinen geräumigen, eleganten und
durchdachten Innenraum aus. Ein großzügiger Fahrgastraum, hochwertige
Materialien und flexible Stauraumlösungen schaffen ein komfortables und äußerst
praktisches Umfeld. Modernste Technologien sind nahtlos in den gesamten
Innenraum integriert und tragen zu einem stimmigen und ausgewogenen
Gesamterlebnis bei." In Spanien beschrieben die Medien LEPAS als mehr als nur
ein Fortbewegungsmittel, das Komfort und Lebensstil vereint.
In Chile bewerteten Fachmedien aus der Automobilbranche LEPAS anhand von fünf
Kriterien - kontextbezogene Intelligenz, vereinfachte Technologieinteraktion,
Fahrerlebnis im Innenraum, Premium-Wert und Vertrauen in den Kundendienst - und
kamen zu dem Ergebnis, dass der Produktansatz des Unternehmens den lokalen
Anforderungen entspricht. Auch in Brasilien zeigten die Medien Interesse an dem
Debüt und den bevorstehenden Aktivitäten.
Der LEPAS L8 PHEV und der LEPAS L6 EV wurden in die engere Auswahl für die
Auszeichnung?World Car of the Year 2027" aufgenommen.
Weltweite Förderung der Markteinführung und des Kundenerlebnisses
Die Markteinführung des LEPAS L8 PHEV auf den europäischen Märkten ist für den
Zeitraum von September bis Oktober vorgesehen. In Italien, Spanien, Rumänien und
weiteren Ländern wurden Händlerverträge unterzeichnet; die Fahrzeuge treffen
ein, und die Vertriebs- und Servicenetzwerke nehmen Gestalt an.
Auch weltweit werden derzeit Markenerlebniszentren eröffnet.
Die weltweite Expansion von LEPAS wird durch die globalen Kapazitäten von Chery
Auto unterstützt. Bis August 2026 hatte die Chery Group mehr als 7 Millionen
Fahrzeuge exportiert und war damit der erste chinesische Automobilhersteller,
der diesen Meilenstein erreichte. In diesem Monat führte die Chery-Gruppe zudem
die monatliche Rangliste der Neuwagenmarken in Großbritannien vor Volkswagen,
Ford, BMW und anderen Automobilherstellern an und war damit die erste
chinesische Automarke, die in Großbritannien die monatliche Marktführerschaft
errang. Die Stärken der Chery Group in den Bereichen Forschung und Entwicklung,
Fertigung, Lieferkette und Kundenservice tragen zur weltweiten Lieferfähigkeit
und zum Kundenerlebnis von LEPAS bei.
Über LEPAS
LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt
elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch,
die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard
Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem
Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig
wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und
Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte
Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die
auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.
Über Chery Auto
Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller
mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen
für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen
vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus
Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge
ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der
globalen Philosophie?In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery
Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den
Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.
Ansprechpartner für Medien
Firmenname: LEPAS International
Kontaktperson: Vincy Wang
E-Mail: wangxi23@mychery.com
Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eab4d682-4e0f-4f70-ac1e-
d884a2525843
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/414b66ef-
5916-4167-8726-4f05bdb0ccae
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