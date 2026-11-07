GNW-News: LEPAS L6 EV beeindruckt Global Elegant Driving Ambassadors beim allerersten LEPAS Global Journey of Elegant Driving

^WUHU, China, Nov. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 34 Elegant Driving Ambassadors

aus 15 Ländern nahmen am allerersten LEPAS Global Journey of Elegant Driving des

LEPAS L6 EV im Rahmen der ersten LEPAS Global Elegant Lifestyle Week teil. Auf

nahezu 700 Kilometern von Shanghai nach Wuhu über Tonglu, Qiandao-See und She-

Land konnten sie die Vielseitigkeit und raffinierte Performance des Fahrzeugs

auf urbanen Straßen, Autobahnen und Bergstraßen erleben.

Für die Botschafter aus Europa und Brasilien waren die Leistung des Fahrgestells

und die Handhabung essentiell. Die kurvenreichen Straßen um den Qiandao-See

waren der ideale Test. Mit seinem optimal integrierten elektrischen 12-in-1-

Antriebssystem und dem von europäischen Fachleuten abgestimmten Fahrgestell bot

der LEPAS L6 EV elegante Power und sicheres Handling.

Botschafter von Motor1, IG Carros und MSN äußerten sich lobend über Fahrgestell,

Aufhängung, Steuerung und Bremsen des L6 EV und waren von dem komfortablen

Fahrverhalten und der natürlichen Handhabung auf engen Straßen begeistert. Ein

Botschafter des britischen Magazins Auto Express hob die sanfte Beschleunigung

und überzeugende Leistung beim Auffahren auf die Autobahn hervor.

Für südafrikanische und lateinamerikanische Fahrer rundet Musik das Fahrerlebnis

ab. Ein Botschafter des südafrikanischen Magazins Navigating Media lobte die

hochwertigen Materialien und die Handwerkskunst der Innenausstattung, sowie den

immersiven Sound des SONY Audiosystems des LEPAS L6 EV.

Für jüngere Fahrer in Südostasien sind Erschwinglichkeit und smarte Funktionen

besonders wichtig. Dementsprechend achteten die Botschafter aus dieser Region

vor allem auf die neue Energietechnologie und das Smart Cockpit des L6 EV. Sie

lobten die Reichweite des L6 EV und die Ladezeit von 20 Minuten von 30 auf 80 %

SOC. Sein smarter Sprachassistent für alle Szenarien, ADAS-Features, Automated

Parking Assist (APA), Remote Parking Assist (RPA) und der 540°-Rundumblick

erleichtern das selbstbewusste Fahren auch auf schwierigen Strecken.

Neben den Leistungstests standen passend zum Gedanken der LEPAS Global Elegant

Lifestyle Week elegante Mobilität und Lifestyle im Mittelpunkt. LEPAS wird den

Nutzern weltweit auch weiterhin zuhören und daran arbeiten, bequemere elegante

Mobilität zu bieten.

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt

elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch,

die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard

Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem

Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig

wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und

Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte

Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die

auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Über Chery Auto

Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller

mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen

für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen

vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus

Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge

ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der

globalen Philosophie?In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery

Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den

Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.

Pressekontakt

Firmenname: LEPAS International

Ansprechpartner: Vincy Wang

E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

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c062fda8870f

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3dfcd623237e

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