GNW-News: LEPAS startet die erste Global Elegant Lifestyle Week und heißt Nutzer aus aller Welt in Wuhu willkommen

^WUHU, China, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 19. bis 23. Oktober bringt

der Chery International User Summit 2026 Nutzer, Medienvertreter und Ökosystem-

Partner aus der ganzen Welt in Wuhu zusammen. Unter dem Motto?HIGH TECH FOR OUR

FUTURE LIFE" widmet sich der Gipfel der Zukunft intelligenter, CO?-armer und

nachhaltiger Mobilität sowie entsprechenden Lebensstilen.

Im Rahmen der Veranstaltung präsentiert Chery Auto Fortschritte in den Bereichen

umweltfreundliche Produktion, intelligentes Laden und Robotaxi-Technologie,

während AiMOGA Robotics intelligente Dienstleistungen anhand von Live-

Interaktionen vorführt. Ob beim Laden, beim autonomen Fahren oder in der Robotik

- Technologie macht den Alltag komfortabler. Da sich die Erwartungen an

Mobilität weiterentwickeln und es nicht mehr nur darum geht, ans Ziel zu kommen,

gewinnen Komfort und Lebensqualität zunehmend an Bedeutung. Anhand interaktiver

Erlebnisse und eines weltweiten Austauschs zwischen Nutzern wird auf dem Gipfel

untersucht, wie Technologie den Alltag bereichern und Marken mit Nutzern

verbinden kann.

Als Premium-NEV-Marke von Chery Auto erfüllt LEPAS durch die drei Grundpfeiler

Leopard Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space die Erwartungen der

Nutzer an unverwechselbares Design, intelligente Annehmlichkeiten und Komfort.

Mit der weltweiten Einführung und Auslieferung seiner NEV-Modellpalette macht

LEPAS diese Grundpfeiler unmittelbar erlebbar. Ob beim ersten Eindruck von

Exterieur und Innenraum im Showroom, auf dem täglichen Arbeitsweg oder bei

längeren Reisen - durch ihre täglichen Fahrerlebnisse entdecken die Nutzer, was

?Drive Your Elegance" in der Praxis bedeutet.

Da diese Erfahrungen in unterschiedlichen Märkten gemacht werden, prägen lokale

Vorlieben, Straßenverhältnisse und Lebensweisen jeweils ganz eigene Perspektiven

auf das Thema Eleganz. Der Gipfel führt diese Erfahrungen und persönlichen

Geschichten in Wuhu zusammen und bietet LEPAS sowie seinen Nutzern aus der

ganzen Welt die Gelegenheit zum direkten Austausch und zur persönlichen

Zusammenarbeit.

Am 18. Oktober startete LEPAS seine erste Global Elegant Lifestyle Week. Die

ersten LEPAS-Besitzer, Partner, Branchenmedien sowie Global Elegant Lifestyle-

Partner aus verschiedenen Regionen trafen in Wuhu ein, um an der Veranstaltung

unter dem Motto?TOGETHER IN ELEGANCE" teilzunehmen.

Im Laufe der Woche erkunden die Teilnehmenden das Thema Eleganz anhand von vier

Dimensionen: Design, Technologie, Fahren und Lebensstil. Sie teilen

Fahrerlebnisse, tauschen kulturelle Perspektiven auf Ästhetik aus und erkunden

gemeinsam mit LEPAS den eleganten Lebensstil in verschiedenen Kulturen. Ihr

Feedback wird in die Produkt-, Service- und Markenentwicklung von LEPAS

einfließen.

Während der gesamten Woche lässt LEPAS Eleganz durch gemeinsame Erfahrungen

lebendig werden. Die Global Journey of Elegant Driving von LEPAS sowie

praktische Vorführungen zeigen, wie souveränes Fahren im realen Straßenverkehr

gelingt und wie intelligente Technologie den Alltag komfortabler gestaltet. Das

völlig neue Konzeptfahrzeug von LEPAS vermittelt eine Vision für das

Mobilitätsdesign der Zukunft, während die Global Elegance Night Menschen aus

unterschiedlichen Kulturen zusammenbringt und Raum für den Austausch

persönlicher Geschichten schafft.

Über das reine Fahrerlebnis hinaus möchte LEPAS durch den Austausch von Ideen

und eine enge Zusammenarbeit engere Beziehungen zu Nutzern und Partnern weltweit

aufbauen. Die in Wuhu geknüpften Beziehungen werden über die Veranstaltung

hinaus Bestand haben und die Vision von Eleganz, für die LEPAS steht, in den

Alltag tragen.

Über LEPAS

LEPAS ist die Premium-NEV-Marke von Chery Auto, die sich der Schaffung eleganter

Mobilitätserlebnisse für Nutzer weltweit verschrieben hat. Mit dem Anspruch, die

?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard

Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem

Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig

wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und

Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte

Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die

auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Ansprechpartner für Medien

Firmenname: LEPAS International

Ansprechpartner: Vincy Wang

E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

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72c1a8f53777

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f9fc5a14429c

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