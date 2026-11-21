Chery Automobile Aktie
WKN DE: A41K7X / ISIN: CNE1000073Z4
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21.11.2026 04:28:38
GNW-News: LEPAS startet mit "Elegance Unbound" offiziell im Nahen Osten durch
^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, und WUHU, China, Nov. 21, 2026 (GLOBE
NEWSWIRE) -- LEPAS, die Premium-NEV-Marke von Chery Auto, feierte am 18.
November mit einer Markenveranstaltung in Dubai unter dem Motto?Elegance
Unbound" ihren offiziellen Start im Nahen Osten. Bei der Veranstaltung wurden
die Modelle LEPAS L8, L6 und L4 zum ersten Mal gemeinsam in der Golfregion
präsentiert, wobei der L8 PHEV die Markteinführung der Marke in den Märkten des
Nahen Ostens anführen soll.
[LEPAS stellt seine gesamte Modellpalette auf dem Markt im Nahen Osten vor]
?Eleganz überschreitet Grenzen und spiegelt zugleich lokale Kulturen wider.
Durch Design verbinden wir unterschiedliche ästhetische Perspektiven; durch
Technologie sorgen wir für Vertrauen und Sicherheit. Wir freuen uns darauf,
gemeinsam mit Menschen im gesamten Nahen Osten daran zu arbeiten, Eleganz zu
einem Teil des Alltags zu machen", sagte Zhai Xiaobing, CEO von LEPAS.
[ Zhai Xiaobing, CEO von LEPAS]
Aufbau lokaler Verbindungen im gesamten Nahen Osten
LEPAS plant, durch lokalisierte Produkte, Vertriebs- und Servicenetzwerke sowie
Kooperationen im Lifestyle-Bereich dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen. Der
L8 PHEV hat in mehreren Ländern der Golfregion Testfahrten über insgesamt
10.000 Kilometer absolviert und überzeugt dabei durch einen geräumigen Innenraum
und eine erweiterte Reichweite für den täglichen Pendelverkehr, Fahrten zwischen
Städten und längere Reisen. Der L4 wird den Schwerpunkt auf agile urbane
Mobilität legen, während der L6 intelligente Technologie und Komfort im Alltag
bieten wird. Alle drei werden schrittweise auf den Märkten am Golf eingeführt.
[Eindrücke von der Markenpräsentation im Nahen Osten]
In den nächsten zwei Jahren plant LEPAS die Einführung von sechs Modellen in den
Segmenten A bis D, darunter Plug-in-Hybrid- und Hybrid-Antriebe, wobei die
künftigen Markteinführungen auf die lokalen Marktbedürfnisse und den Lebensstil
der Kunden zugeschnitten sein werden.
[ LEPAS L8 PHEV]
In Zusammenarbeit mit regionalen Partnern wird LEPAS sein Vertriebs- und
Kundendienstnetz ausbauen und den Kunden so Zugang zu Fahrerlebnissen,
Kaufdienstleistungen und kontinuierlicher Betreuung bieten. Ein Ersatzteillager
in Jebel Ali wird sechs Länder am Golf beliefern und strebt eine Reaktionszeit
von 48 Stunden auf Ersatzteilanfragen an. Partnerschaften mit regionalen
Kreativen und Automobilmedien, die Teilnahme an Plattformen wie EV WORLD sowie
Kundenerlebnisse in Einkaufs- und Lifestyle-Zielen werden das lokale Engagement
stärken.
?Elegance Unbound" wird zu einem lokalen Erlebnis
Nach den Markteinführungen in Südostasien und Europa im Jahr 2026 treibt LEPAS
mit dem Einstieg in den Nahen Osten seine globale Expansion weiter voran.
?Elegance Unbound" steht für ein Gleichgewicht zwischen einheitlichen globalen
Design- und Qualitätsstandards und den kulturellen Identitäten der einzelnen
Märkte. Indem LEPAS den lokalen Kunden zuhört und unterschiedliche Perspektiven
einbezieht, möchte das Unternehmen einen Ausdruck von Eleganz schaffen, der für
jeden Markt unverwechselbar ist und gleichzeitig seiner globalen Identität treu
bleibt.
[Eindrücke von der Markenpräsentation im Nahen Osten]
Über LEPAS
LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt
elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch,
die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard
Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem
Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig
wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und
Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte
Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die
auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.
Über Chery Auto
Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller
mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen
für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen
vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus
Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge
ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der
globalen Philosophie?In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery
Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den
Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.
Pressekontakt
Firmenname: LEPAS International
Ansprechpartner: Vincy Wang
E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com
Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
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a9762b213d67
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a7da753dabdd
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cf9b8bd1a929
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b4a603200645
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