GNW-News: LEPAS treibt internationale Expansion mit umfassender NEV-Produktoffensive voran

^WUHU, China, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chery Auto hat bekannt gegeben,

dass der kumulierte weltweite Fahrzeugabsatz die Marke von 20 Millionen

Einheiten überschritten hat. Damit erreicht das Unternehmen einen weiteren

bedeutenden Meilenstein seiner internationalen Entwicklung. Der Meilenstein

fällt mit einem weiteren Erfolg zusammen: Die Chery Automobile Co., Ltd.

(nachfolgend?Chery Auto"; Börsenkürzel: 9973.HK) wurde 2026 erstmals als

börsennotiertes Unternehmen in die?Fortune China 500" aufgenommen und belegte

direkt Rang 87. Darüber hinaus erzielte Chery Auto unter allen

Automobilherstellern den höchsten Wert bei der Eigenkapitalrendite (Return on

Equity, ROE). Dies unterstreicht die Stärke der internationalen

Geschäftstätigkeit und die hohe Profitabilität des Unternehmens im Rahmen seiner

Strategie?From China to the World". Zudem wurde Chery Auto bereits zum neunten

Mal in Folge in die?Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders"

aufgenommen und belegte 2026 den ersten Platz in der Kategorie Automobil. Damit

bestätigt das Unternehmen seine wachsende internationale Markenstärke und das

Vertrauen, das ihm Kunden weltweit entgegenbringen.

?Chery Group feiert Meilenstein von 20 Millionen verkauften Fahrzeugen?

An diesen Erfolg knüpft LEPAS, die NEV-Marke von Chery Auto im mittleren bis

gehobenen Marktsegment, mit einer umfassenden Produktoffensive an und treibt

ihre internationale Expansion konsequent voran. Am 24. Juli feierte der LEPAS L6

EV, ein vollelektrischer SUV für intelligente urbane Mobilität, seine offizielle

Markteinführung in Thailand. Nur zwei Tage später, am 26. Juli, folgte die

Markteinführung des LEPAS L8 PHEV in Indonesien. Im weiteren Verlauf des dritten

Quartals 2026 wird LEPAS seine internationale Präsenz weiter ausbauen. Der LEPAS

L8 PHEV, der LEPAS L6 EV, der LEPAS L6 PHEV sowie der LEPAS L4 EV werden

schrittweise in Europa, Südostasien, Australien, Afrika und dem Nahen Osten

eingeführt.

?Markteinführung des LEPAS L6 EV in Thailand?

Mit der koordinierten Einführung von drei NEV-Modellen auf internationalen

Märkten erreicht LEPAS einen weiteren wichtigen Meilenstein seiner globalen

Wachstumsstrategie. Die beschleunigte Markteinführung unterstreicht nicht nur

die hohe Umsetzungskompetenz der Marke, sondern verdeutlicht zugleich das

langfristige Engagement von LEPAS für den Aufbau einer nachhaltigen

internationalen Präsenz.

?Markteinführung des LEPAS L8 PHEV in Indonesien?

Mit dem kontinuierlichen Ausbau seines weltweiten NEV-Portfolios wird LEPAS die

Stärken des globalen Ökosystems der Chery Group nutzen. Dieses umfasst

Fahrzeugfertigung, Schlüsselkomponenten, KI-gestützte Robotik, moderne

Dienstleistungen sowie intelligente Technologien und schafft die Grundlage für

die weitere Lokalisierung von Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb

und After-Sales-Service. Durch die Verbindung von elegantem Design,

intelligenter Innovation und zuverlässiger Qualität möchte LEPAS

Mobilitätserlebnisse schaffen, die auf die Bedürfnisse von Kunden weltweit

zugeschnitten sind. Gleichzeitig leistet die Marke einen Beitrag zum weltweiten

Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität.

Der Meilenstein von 20 Millionen verkauften Fahrzeugen markiert nicht nur einen

bedeutenden Erfolg für die Chery Group, sondern zugleich den Beginn eines neuen

Kapitels in der internationalen Entwicklung von LEPAS. Mit dem Anspruch, die

?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, verfolgt LEPAS konsequent

die globale Entwicklungsphilosophie der Chery Group?In somewhere, For

somewhere, Be somewhere". Durch lokalisierte Aktivitäten stärkt die Marke ihre

Präsenz in internationalen Märkten und macht elegante Mobilität für immer mehr

Kunden weltweit erlebbar.

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im mittleren bis gehobenen Marktsegment

und entwickelt elegante Mobilitätslösungen für Kunden weltweit. Mit dem

Anspruch, die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint

LEPAS Leopard Aesthetics, LEPAS Elegant Technology und Exquisite Space - und

macht Eleganz zu einem Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist.

Gestützt auf ein stetig wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500

Vertriebs- und Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch

lokalisierte Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie

Markenerlebnisse, die auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten

sind.

Über Chery Auto

Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller

mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen

für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen

vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus

Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge

ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der

globalen Philosophie?In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery

Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den

Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.

Medienkontakt

Firmenname: LEPAS International

Kontaktperson: Vincy Wang

E-Mail: wangxi23@mychery.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

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