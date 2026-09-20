Chery Automobile Aktie
WKN DE: A41K7X / ISIN: CNE1000073Z4
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20.09.2026 11:43:38
GNW-News: LEPAS veranstaltet die erste Global Elegant Lifestyle Week im Oktober
^WUHU, China, Sept. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS, die NEV-Marke von Chery
Auto im gehobenen Marktsegment, wird im Oktober diesen Jahres im Rahmen des
2026 Chery International User Summit die erste LEPAS Global Elegant Lifestyle
Week veranstalten. Globale Kunden, Partner und Gäste aus den verschiedensten
Branchen in aller Welt können gemeinsam neue Möglichkeiten für Mobilität und den
Alltag im Zeitalter der modernen Energien erkunden. Eleganz betrifft nicht mehr
nur das Auto selbst, sondern auch die Art und Weise, wie Menschen mit Mobilität
und Lifestyle in Verbindung treten.
Im Vorfeld des Events ist LEPAS in diesem Sommer in Kultur- und Lifestyle-
Schauplätze weltweit eingetaucht, von historischen Kinos in Europa und
Reitsportveranstaltungen in Südostasien bis hin zu Modeveranstaltungen in
Südafrika und Kunsträumen in London. Anhand dieser Aktivitäten untersucht LEPAS,
wie?elegante Mobilität" mit unterschiedlichen Kulturen und Lebensstilen in
Verbindung gebracht werden kann.
Eine kulturübergreifende Vision der Eleganz
LEPAS geht dabei über die Rolle als Automarke hinaus und wird Teil lokaler
ästhetischer und kultureller Erlebnisse, so beispielsweise bei einer
malaysischen Reitveranstaltung, wo das Unternehmen sich die Arena mit jungen
Reitern teilt, beim Transilvania International Film Festival, wo es gemeinsam
mit der kreativen Community Originalität feiert, bei den Internationalen
Filmfestspielen von Venedig, wo es sich Filmemachern aus aller Welt anschließt,
und beim London Design Festival, wo es gemeinsam mit Designern die Bedeutung von
Eleganz ergründet. Jede dieser Veranstaltungen bietet einen unverwechselbaren
Ausdruck eines eleganten Lebensstils, der von dem jeweiligen kulturellen Kontext
geprägt ist.
LEPAS x Reitveranstaltung um den malaysischen Prime Minister Cup
Dies spiegelt wider, wie sich LEPAS mit Eleganz als einem Wert auseinandersetzt,
der wahrgenommen und erlebt werden kann. Durch die drei Kernsäulen Leopard
Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space sorgt LEPAS für einen
kulturübergreifend einheitlichen Ausdruck. Design fördert die Selbstentfaltung,
Technologie unterstützt ein ausgeglichenes Erlebnis und der Raum bietet Platz
für den Alltag. Die Umsetzung dieser Werte in realen Umgebungen macht die
Eleganz, die LEPAS bietet, für Kunden weltweit greifbar.
Automobile Eleganz auf globalen Märkten
Für LEPAS bedeutet Globalisierung, konsistente Markenwerte zu wahren und
gleichzeitig lokale Kulturen zu verstehen, auf die Bedürfnisse der Kunden
einzugehen und durch nachhaltiges Engagement Vertrauen aufzubauen.
In Südafrika knüpfte LEPAS bereits vor der Markteinführung seiner Produkte
Kontakt zu den Gemeinden. Die Marke hat ihre Vorstellung von Eleganz durch
Sportveranstaltungen, Modeschauen, kulturelle Zusammenkünfte und gemeinnützige
Initiativen greifbarer gemacht und gleichzeitig eine lokale Präsenz und
Verbundenheit aufgebaut.
LEPAS x Initiative für Kinderheime BLACK COFFEE Foundation
Durch Lifestyle-Erlebnisse schafft LEPAS vom kulturellen Engagement bis zur
Marktentwicklung ein Bewusstsein für Eleganz, erschließt Märkte durch Marken-
und Produkteinführungen und fördert elegante Mobilität durch Dienstleistungen.
Diese Bemühungen machen ein geschmackvolles Leben in allen Märkten relevant.
Von einzelnen Events bis hin zu stadtweiten Aktionen und vom Auto bis in den
Alltag hinein entwickelt sich LEPAS schrittweise von einer reinen Automobil- zu
einer Lifestyle-Marke. Über die Fortbewegung hinaus untersucht das Unternehmen,
wie Mobilität Teil des Alltags werden kann, wobei die Technologie im Hintergrund
arbeitet und die Eleganz im Mittelpunkt steht.
Im Oktober dieses Jahres werden die Ergebnisse dieser Untersuchungen bei der
LEPAS Global Elegant Lifestyle Week vorgestellt und verbinden globale Kunden,
Partner sowie Gäste aus den unterschiedlichsten Branchen durch Mobilität und
Lifestyle noch enger miteinander.
Über LEPAS
LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt
elegante Mobilitätslösungen für Kunden weltweit. Mit dem Anspruch, die
?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard
Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem
Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig
wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und
Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte
Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die
auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.
Medienkontakt
Firmenname: LEPAS International
Ansprechpartner: Vincy Wang
E-Mail: wangxi23@mychery.com
Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1514ee5c-9846-422e-be10-
02c1073679dd
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6bf0bc46-
2102-4969-88fa-3da013cd3958
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9192c0de-c18a-41bf-b5c7-
50600a35f905
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