GNW-News: LetPot startet am 1. Oktober Kickstarter-Kampagne für den smarten Indoor-Garten LPH-Home mit zwei Anbauebenen

^Wichtige Fakten

* LetPot LPH-Home (https://www.kickstarter.com/projects/letpot/letpot-lph-

home-2-tier-smart-indoor-garden) geht am 1. Oktober 2026 um 11:00 Uhr

Eastern Time auf Kickstarter live.

* Der smarte Indoor-Garten mit zwei Ebenen verfügt über zwei unabhängige 6-

Liter-Wassertanks mit separater Überwachung des EC-Werts.

* Seine flexibel anpassbaren Anbaubereiche bieten Platz für bis zu

32 Pflanzen, von Kräutern und Blattgemüse bis hin zu kompakt wachsenden

Tomaten-, Paprika- und Chilipflanzen sowie Blumen.

* Wer dem Projekt auf Kickstarter folgt, erhält eine Benachrichtigung zum

Kampagnenstart und die Möglichkeit, auf limitierte Super-Early-Bird-

Belohnungen zuzugreifen.

HONGKONG, Sept. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LetPot, eine Marke für smarte

Lösungen rund um den Pflanzenanbau zu Hause, hat heute bekannt gegeben, dass der

smarte Indoor-Garten LetPot LPH-Home mit zwei Anbauebenen am 1. Oktober 2026 um

11:00 Uhr Eastern Time auf Kickstarter live geht.

LPH-Home wurde für Haushalte entwickelt, die mehr verschiedene Pflanzen anbauen

möchten, ohne sich die Komplexität eines professionellen Anbausystems in den

Wohnraum zu holen. Dafür kombiniert das System zwei unabhängige Anbaubereiche,

flexible Höhen für unterschiedliche Pflanzen, smarte Steuerungsfunktionen und

ein modulares, wohnraumtaugliches Design.

Zwei unabhängige Anbaubereiche in einem Indoor-Garten

Im Gegensatz zu Indoor-Gärten, bei denen alle Pflanzen denselben Wassertank und

dieselbe Nährstoffversorgung nutzen müssen, verfügt bei LPH-Home jede Ebene über

einen eigenen 6-Liter-Wassertank und eine separate Überwachung des EC-Werts.

Dadurch können die Nutzer für jeden Anbaubereich unterschiedliche

Nährstoffkonzentrationen einstellen und überwachen. So können beispielsweise

kompakt wachsende Tomaten oder Paprika- und Chilipflanzen auf der oberen Ebene

gedeihen, während darunter Kräuter und Blattgemüse wachsen - ohne dass beide

Gruppen dieselben Anbaubedingungen benötigen.

LPH-Home misst den EC-Wert und stellt den Nutzern nützliche Informationen und

Erinnerungen bereit. Die Nährstoffzugabe bleibt unter der Kontrolle der Nutzer

und erfolgt nicht automatisch.

Zusammen bieten die beiden Ebenen Platz für bis zu 32 Pflanzen. Die Anbauhöhe

der oberen Ebene lässt sich an höher wachsende Pflanzen anpassen, während die

untere Ebene einen eigenen Bereich für häufig geerntete Kräuter, Blattgemüse und

kleinere Pflanzen bietet.

Ein smarter Indoor-Garten für den Wohnalltag

LPH-Home fügt sich harmonisch in Küchen, Essbereiche und andere Wohnräume ein.

Bambuselemente, die integrierte Kabelführung und der kompakte Aufbau mit zwei

Ebenen lassen den Indoor-Garten natürlicher wirken als herkömmliche turmartige

Anbausysteme.

Der modulare Aufbau erleichtert zudem die Montage, das Umstellen und die

regelmäßige Pflege und Wartung. Jeder Wassertank lässt sich zum leichteren

Ausspülen vom Elektronikbereich trennen, während abnehmbare Rollen das Umstellen

des Indoor-Gartens bei Bedarf erleichtern.

?LPH-Home entstand aus einer einfachen Frage: Wie können Familien mehr ihrer

Lieblingspflanzen anbauen, ohne dass der Anbau zu Hause dadurch komplizierter

wird?", so Rex Lin, Mitbegründer und Marketingleiter von LetPot.?Indem wir jede

Ebene mit einem eigenen Wassertank und einer separaten Überwachung des EC-Werts

ausstatten, erleichtern wir den Anbau unterschiedlicher Pflanzen in einem

einzigen Indoor-Garten, ohne die tägliche Pflege unnötig kompliziert zu machen."

Smarte Pflanzenpflege, die kaum Aufmerksamkeit erfordert

Die Nutzer können Beleuchtung und Wasserzirkulation über den integrierten TFT-

Touchscreen oder die LetPot-App zeitlich steuern. Das System stellt zudem

Informationen zum Wasserstand und EC-Wert bereit und warnt bei potenziellem

Handlungsbedarf.

LPH-Home nutzt ein offenes Anbausystem, bei dem die Nutzer ihr eigenes Saatgut

und kompatible Anzuchtschwämme auswählen können, statt auf ein bestimmtes

Saatgut-Abo beschränkt zu sein. Dank dieser Flexibilität lässt sich jeder

Indoor-Garten an unterschiedliche Jahreszeiten, Kochgewohnheiten und persönliche

Vorlieben anpassen.

Folgen Sie LPH-Home auf Kickstarter

Die Kickstarter-Kampagne für LetPot LPH-Home geht am 1. Oktober um 11:00 Uhr

Eastern Time auf Kickstarter live.

Wer eine Benachrichtigung zum Kampagnenstart erhalten und Zugang zu limitierten

Super-Early-Bird-Belohnungen erhalten möchte, kann die Kickstarter-Pre-Launch-

Seite von LPH-Home besuchen und?Benachrichtige mich, wenn das Projekt live

geht" auswählen.

Folgen Sie dem Projekt hier: https://www.kickstarter.com/projects/letpot/letpot-

lph-home-2-tier-smart-indoor-garden

*Stückzahlen und Verfügbarkeit der Super-Early-Bird-Belohnungen richten sich

nach den endgültigen Bedingungen der Kickstarter-Kampagne.

Über LetPot

Die 2019 gegründete Marke LetPot steht für smartes Gärtnern und möchte mehr

Menschen den Anbau frischer Kräuter, Gemüse und Blumen zu Hause ermöglichen.

LetPot entwickelt vernetzte Indoor-Gärten, automatische Bewässerungssysteme,

Pflanzenlampen und Hilfsmittel zur Pflanzenpflege, die praktische Technologie

mit durchdachtem, wohnraumtauglichem Design verbinden.

Mit seiner neuen Markenvision?Fresh Grows Here" möchte LetPot den Anbau zu

Hause zu einem selbstverständlichen und unkomplizierten Teil des Alltags machen,

der möglichst vielen Haushalten Freude bereitet.

Medienkontakt

LetPot PR-Team: partnerships@letpot.com (mailto:partnerships@letpot.com)

Marketingleiter: rex@letpot.com (mailto:rex@letpot.com)

www.letpot.com (https://www.letpot.com/)

Zusammenfassung der Pressemitteilung

LetPot startet am 1. Oktober die Kickstarter-Kampagne für LPH-Home, einen

smarten Indoor-Garten mit zwei Anbauebenen, zwei Wassertanks und Überwachung des

EC-Werts.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a57eb900-

7b8c-4ee0-97a4-6db43ffae180

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