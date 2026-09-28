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28.09.2026 05:33:38
GNW-News: LetPot startet am 1. Oktober Kickstarter-Kampagne für den smarten Indoor-Garten LPH-Home mit zwei Anbauebenen
^Wichtige Fakten
* LetPot LPH-Home (https://www.kickstarter.com/projects/letpot/letpot-lph-
home-2-tier-smart-indoor-garden) geht am 1. Oktober 2026 um 11:00 Uhr
Eastern Time auf Kickstarter live.
* Der smarte Indoor-Garten mit zwei Ebenen verfügt über zwei unabhängige 6-
Liter-Wassertanks mit separater Überwachung des EC-Werts.
* Seine flexibel anpassbaren Anbaubereiche bieten Platz für bis zu
32 Pflanzen, von Kräutern und Blattgemüse bis hin zu kompakt wachsenden
Tomaten-, Paprika- und Chilipflanzen sowie Blumen.
* Wer dem Projekt auf Kickstarter folgt, erhält eine Benachrichtigung zum
Kampagnenstart und die Möglichkeit, auf limitierte Super-Early-Bird-
Belohnungen zuzugreifen.
HONGKONG, Sept. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LetPot, eine Marke für smarte
Lösungen rund um den Pflanzenanbau zu Hause, hat heute bekannt gegeben, dass der
smarte Indoor-Garten LetPot LPH-Home mit zwei Anbauebenen am 1. Oktober 2026 um
11:00 Uhr Eastern Time auf Kickstarter live geht.
LPH-Home wurde für Haushalte entwickelt, die mehr verschiedene Pflanzen anbauen
möchten, ohne sich die Komplexität eines professionellen Anbausystems in den
Wohnraum zu holen. Dafür kombiniert das System zwei unabhängige Anbaubereiche,
flexible Höhen für unterschiedliche Pflanzen, smarte Steuerungsfunktionen und
ein modulares, wohnraumtaugliches Design.
Zwei unabhängige Anbaubereiche in einem Indoor-Garten
Im Gegensatz zu Indoor-Gärten, bei denen alle Pflanzen denselben Wassertank und
dieselbe Nährstoffversorgung nutzen müssen, verfügt bei LPH-Home jede Ebene über
einen eigenen 6-Liter-Wassertank und eine separate Überwachung des EC-Werts.
Dadurch können die Nutzer für jeden Anbaubereich unterschiedliche
Nährstoffkonzentrationen einstellen und überwachen. So können beispielsweise
kompakt wachsende Tomaten oder Paprika- und Chilipflanzen auf der oberen Ebene
gedeihen, während darunter Kräuter und Blattgemüse wachsen - ohne dass beide
Gruppen dieselben Anbaubedingungen benötigen.
LPH-Home misst den EC-Wert und stellt den Nutzern nützliche Informationen und
Erinnerungen bereit. Die Nährstoffzugabe bleibt unter der Kontrolle der Nutzer
und erfolgt nicht automatisch.
Zusammen bieten die beiden Ebenen Platz für bis zu 32 Pflanzen. Die Anbauhöhe
der oberen Ebene lässt sich an höher wachsende Pflanzen anpassen, während die
untere Ebene einen eigenen Bereich für häufig geerntete Kräuter, Blattgemüse und
kleinere Pflanzen bietet.
Ein smarter Indoor-Garten für den Wohnalltag
LPH-Home fügt sich harmonisch in Küchen, Essbereiche und andere Wohnräume ein.
Bambuselemente, die integrierte Kabelführung und der kompakte Aufbau mit zwei
Ebenen lassen den Indoor-Garten natürlicher wirken als herkömmliche turmartige
Anbausysteme.
Der modulare Aufbau erleichtert zudem die Montage, das Umstellen und die
regelmäßige Pflege und Wartung. Jeder Wassertank lässt sich zum leichteren
Ausspülen vom Elektronikbereich trennen, während abnehmbare Rollen das Umstellen
des Indoor-Gartens bei Bedarf erleichtern.
?LPH-Home entstand aus einer einfachen Frage: Wie können Familien mehr ihrer
Lieblingspflanzen anbauen, ohne dass der Anbau zu Hause dadurch komplizierter
wird?", so Rex Lin, Mitbegründer und Marketingleiter von LetPot.?Indem wir jede
Ebene mit einem eigenen Wassertank und einer separaten Überwachung des EC-Werts
ausstatten, erleichtern wir den Anbau unterschiedlicher Pflanzen in einem
einzigen Indoor-Garten, ohne die tägliche Pflege unnötig kompliziert zu machen."
Smarte Pflanzenpflege, die kaum Aufmerksamkeit erfordert
Die Nutzer können Beleuchtung und Wasserzirkulation über den integrierten TFT-
Touchscreen oder die LetPot-App zeitlich steuern. Das System stellt zudem
Informationen zum Wasserstand und EC-Wert bereit und warnt bei potenziellem
Handlungsbedarf.
LPH-Home nutzt ein offenes Anbausystem, bei dem die Nutzer ihr eigenes Saatgut
und kompatible Anzuchtschwämme auswählen können, statt auf ein bestimmtes
Saatgut-Abo beschränkt zu sein. Dank dieser Flexibilität lässt sich jeder
Indoor-Garten an unterschiedliche Jahreszeiten, Kochgewohnheiten und persönliche
Vorlieben anpassen.
Folgen Sie LPH-Home auf Kickstarter
Die Kickstarter-Kampagne für LetPot LPH-Home geht am 1. Oktober um 11:00 Uhr
Eastern Time auf Kickstarter live.
Wer eine Benachrichtigung zum Kampagnenstart erhalten und Zugang zu limitierten
Super-Early-Bird-Belohnungen erhalten möchte, kann die Kickstarter-Pre-Launch-
Seite von LPH-Home besuchen und?Benachrichtige mich, wenn das Projekt live
geht" auswählen.
Folgen Sie dem Projekt hier: https://www.kickstarter.com/projects/letpot/letpot-
lph-home-2-tier-smart-indoor-garden
*Stückzahlen und Verfügbarkeit der Super-Early-Bird-Belohnungen richten sich
nach den endgültigen Bedingungen der Kickstarter-Kampagne.
Über LetPot
Die 2019 gegründete Marke LetPot steht für smartes Gärtnern und möchte mehr
Menschen den Anbau frischer Kräuter, Gemüse und Blumen zu Hause ermöglichen.
LetPot entwickelt vernetzte Indoor-Gärten, automatische Bewässerungssysteme,
Pflanzenlampen und Hilfsmittel zur Pflanzenpflege, die praktische Technologie
mit durchdachtem, wohnraumtauglichem Design verbinden.
Mit seiner neuen Markenvision?Fresh Grows Here" möchte LetPot den Anbau zu
Hause zu einem selbstverständlichen und unkomplizierten Teil des Alltags machen,
der möglichst vielen Haushalten Freude bereitet.
Medienkontakt
LetPot PR-Team: partnerships@letpot.com (mailto:partnerships@letpot.com)
Marketingleiter: rex@letpot.com (mailto:rex@letpot.com)
www.letpot.com (https://www.letpot.com/)
Zusammenfassung der Pressemitteilung
LetPot startet am 1. Oktober die Kickstarter-Kampagne für LPH-Home, einen
smarten Indoor-Garten mit zwei Anbauebenen, zwei Wassertanks und Überwachung des
EC-Werts.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a57eb900-
7b8c-4ee0-97a4-6db43ffae180
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