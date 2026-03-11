11.03.2026 05:28:38

GNW-News: Life4Rent startet iOS- und Android-Apps nach EU-Markenregistrierung

^TALLINN, Estland, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Life4Rent, ein Peer-to-

Peer-Vermietungsmarktplatz, der Menschen dabei helfen soll, mit Gegenständen,

die sie bereits besitzen, Geld zu verdienen, hat nach der erfolgreichen

Registrierung seiner Marke in der Europäischen Union offiziell seine mobilen

Apps für iOS und Android auf den Markt gebracht.

Die Plattform ermöglicht es Nutzern, Alltagsgegenstände wie Elektronikgeräte,

Werkzeuge, Kameras, Modeartikel, Fahrzeuge und Ausrüstung vor Ort zu mieten. So

lassen sich ungenutzte Gegenstände zu einer Einnahmequelle machen, während

andere Menschen erschwinglichen Zugang zu Produkten erhalten, die sie nur

vorübergehend benötigen.

Anstatt Artikel zu kaufen, die möglicherweise nur ein- oder zweimal verwendet

werden, verbindet Life4Rent Menschen innerhalb derselben Stadt miteinander,

damit sie Ressourcen effizienter gemeinsam nutzen können.

Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass dieser Ansatz einen zunehmenden Wandel

in ganz Europa hin zu Zugang statt Besitz widerspiegelt, bei dem Verbraucher

einen flexiblen Zugriff auf Produkte einem dauerhaften Kauf vorziehen.

?Die meisten Menschen besitzen bereits Dinge, die andere brauchen", sagte ein

Sprecher von Life4Rent.?Life4Rent macht es einfach möglich, dass diese

Gegenstände einen Wert generieren, anstatt ungenutzt herumzustehen."

Mit der Einführung seiner mobilen Anwendungen möchte das Unternehmen Peer-to-

Peer-Vermietungen einfacher und zugänglicher machen, sodass Nutzer Artikel

einstellen, Vermietungen in ihrer Nähe finden und direkt über die App

kommunizieren können.

Die Lancierung fällt auch mit der Ausbreitung der Sharing Economy in ganz Europa

zusammen, wo digitale Plattformen den Gemeinden zunehmend dabei helfen, Abfall

zu reduzieren, Nachhaltigkeit zu fördern und neue Einkommensmöglichkeiten zu

erschließen.

Life4Rent steht jetzt im Apple App Store und bei Google Play zum Download

bereit.

Über Life4Rent

Life4Rent ist ein Peer-to-Peer-Vermietungsmarktplatz, auf dem Privatpersonen

Alltagsgegenstände vor Ort vermieten und mit Dingen, die sie bereits besitzen,

Geld verdienen können.

Website:

https://life4rent.com (https://life4rent.com/)

Kontakt:

marketing@life4rent.comÂ°

