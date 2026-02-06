|
06.02.2026 07:12:38
GNW-News: LIR Life Sciences beginnt mit der zweiten Projektphase des Peptid-Entwicklungsprogramms in Zusammenarbeit mit Neuland Laboratories
^LIR Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9), LIR oder das
Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es mit "Neuland Laboratories
Limited" ("Neuland") im Rahmen der bestehenden Dienstleistungsvereinbarung
zwischen den Parteien (siehe Pressemitteilung vom 8. Januar 2026) mit den
Aktivitäten zur Peptidentwicklung in Phase 2 des Projekts begonnen hat.
Projektphase 2 der Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Entwicklung und die
Optimierung zelldurchdringender Peptide der nächsten Generation, die die
transdermale Verabreichungsplattform von LIR unterstützen sollen. Aufbauend auf
dem erfolgreichen Abschluss der Synthesearbeiten in Projektphase 1 umfasst das
aktuelle Programm eine systematische Struktur-Wirkungs-Beziehungsanalyse
("SAR"), um die Entwicklung von Peptidkandidaten der dritten Generation mit
verbesserter Leistung und besserem Herstellungspotenzial voranzutreiben.
Das Programm der Projektphase 2 dient der Erforschung einer Reihe von
synthetischen Varianten, die aus den führenden Protamin-basierten Sequenzen von
LIR abgeleitet wurden. Das Ziel ist, optimierte Kandidaten zu identifizieren,
die eine starke transdermale Transportaktivität aufweisen und gleichzeitig die
Syntheseeffizienz und Flexibilität der Formulierung verbessern.
"Neuland und LIR arbeiten gemeinsam daran, repräsentative Peptidstrukturen zu
verfeinern und priorisierte Syntheseziele für die anschließende Bewertung
festzulegen. Die Ergebnisse dieser Entwicklungsphase sollen in zukünftige
Synthese-, Formulierungs- und biologische Testprogramme einfließen.
Der Übergang zur Entwicklungsarbeit der Projektphase 2 mit Neuland ist ein
bedeutender Schritt vorwärts bei der Umsetzung unserer Strategie der
Peptidentwicklung", sagte Edward Mills, CEO von LIR Life Sciences. "Die
Aktivitäten der Projektphase 1 sind angelaufen und dienen weiterhin der
Validierung der praktischen Machbarkeit der zugrunde liegenden Chemie, während
gleichzeitig die Schaffung grundlegender Bausteine für die weitere Evaluierung
ermöglicht wird. Die nächste Projektphase konzentriert sich auf die Vertiefung
unseres Verständnisses der Struktur-Wirkungs-Beziehungen, die eine entscheidende
Rolle bei der rationalen Optimierung und Kandidatenauswahl spielen. Die Arbeit
im Rahmen dieser Projektphase dient dazu, Entscheidungen in Bezug auf das
Moleküldesign, Qualitätsmerkmale und Überlegungen zur zukünftigen
Herstellbarkeit zu treffen und so das Programm für den Übergang in die nächsten
Entwicklungsphasen vorzubereiten."
Über LIR Life Sciences Corp.
Der Fokus von LIR Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) liegt
auf der Erforschung und Entwicklung skalierbarer und erschwinglicher Therapien
zur Behandlung der Fettleibigkeit (Adipositas) unter Verwendung neuartiger
Methoden der Wirkstoffverabreichung. Das Unternehmen entwickelt aktuell ein
transdermales Pflaster sowie andere neuartige Verabreichungssysteme, die "GLP-
1" nachahmen. "GLP-1" ist ein natürlich vorkommendes Hormon, das zur Regulierung
des Appetits und des Blutzuckerspiegels beiträgt. Diese Therapien könnten
möglicherweise eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen. Ziel
ist es, den Zugang, die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in
Industrieländern als auch in Schwellenmärkten zu verbessern. LIR Life Sciences
ist es ein Anliegen, die weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen
Lösungen auf Grundlage bewährter Wirkstoffe und fundierter wissenschaftlicher
Erkenntnisse zu bekämpfen.
-
Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung
Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer
Werbekampagne des Emittenten LIR Life Sciences Corp. und richtet sich an
erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Mitteilung darf
keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet
werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers
beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt?Interessen /
Interessenkonflikte").
Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert
ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen
erstmaligen Verbreitung.
Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB
11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder
Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige
Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als?Verbreiter" bezeichnet).
Interessen / Interessenskonflikte
Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung
eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen
wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der
vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch
den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies
begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen
Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.
Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation
von Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen
verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich
Aktien des Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird,
halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die
Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser
Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu
partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.
Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund
entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen
des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen
Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.
Weder Verbreiter noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen
möglichen Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende
potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat
der Emittent auch keinen Einfluss.
Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder
in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung
besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene
Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen
Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung
weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder
Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.
Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei
der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen),
noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben
konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die
die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des
Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an
über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en
die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen
Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend,
war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den
Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung
über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A
und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen
zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein
Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.
Emittent: LIR Life Sciences Corp.
Datum der erstmaligen Verbreitung: 04.12.2025
Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 10:22 Uhr
Abstimmung mit dem Emittenten: Ja
Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten
Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur
Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten
Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind
nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen
weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt
werden. Informationsquellen: Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers
sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische
Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters,
Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im
Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete
Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und
unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich zugänglichen
nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen Faktoren erstellt.
Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten
verbundenen Risiken
Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können,
kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-
/ und Meinungsgenerierung kommen. Natürlich gilt es zu beachten, dass
der Emittent in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist.
Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage
Level, was riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch
defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch ggf. notwendig werdende
Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen
auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es
dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu
erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des Handels
drohen.
Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals
Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die
der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht,
stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen
Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist
die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw.
der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise
resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.
Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind.
Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen
Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von
politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu
erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten
Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer
Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen
in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust
erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre
Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.
Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter
enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt
wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler,
Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren
Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und
Beurteilungen. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von
Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch
anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar
gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder
indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf
entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen
oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der
Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind.
Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer
historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden
werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten
könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht
unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die
getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht
auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre
der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.
Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch
nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der
vom Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen
treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.
Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen
und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es
handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf
ausgewogene Durchdringung der Materie.
Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf
eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.
Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche
von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu
erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede
Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die
darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen?so wie sie ist" zur Verfügung
gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch
konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente
Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder
des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.
Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers
oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die
Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem
sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb
dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut
diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen
und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks
verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen
Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien
des Emittenten grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich
ausschließlich an erfahrene Profitrader.
Begriffsbestimmungen
Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien
nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten
(Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien
vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:
Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung,
dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten
könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all
diesen Fällen wird er die Empfehlung?Sell" aussprechen.
Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial
für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.
Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg
der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.
Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum
Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers
verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen
derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.
Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der
Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde
gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Â°
