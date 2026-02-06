GNW-News: LIR Life Sciences beginnt mit der zweiten Projektphase des Peptid-Entwicklungsprogramms in Zusammenarbeit mit Neuland Laboratories

^LIR Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9), LIR oder das

Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es mit "Neuland Laboratories

Limited" ("Neuland") im Rahmen der bestehenden Dienstleistungsvereinbarung

zwischen den Parteien (siehe Pressemitteilung vom 8. Januar 2026) mit den

Aktivitäten zur Peptidentwicklung in Phase 2 des Projekts begonnen hat.

Projektphase 2 der Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Entwicklung und die

Optimierung zelldurchdringender Peptide der nächsten Generation, die die

transdermale Verabreichungsplattform von LIR unterstützen sollen. Aufbauend auf

dem erfolgreichen Abschluss der Synthesearbeiten in Projektphase 1 umfasst das

aktuelle Programm eine systematische Struktur-Wirkungs-Beziehungsanalyse

("SAR"), um die Entwicklung von Peptidkandidaten der dritten Generation mit

verbesserter Leistung und besserem Herstellungspotenzial voranzutreiben.

Das Programm der Projektphase 2 dient der Erforschung einer Reihe von

synthetischen Varianten, die aus den führenden Protamin-basierten Sequenzen von

LIR abgeleitet wurden. Das Ziel ist, optimierte Kandidaten zu identifizieren,

die eine starke transdermale Transportaktivität aufweisen und gleichzeitig die

Syntheseeffizienz und Flexibilität der Formulierung verbessern.

"Neuland und LIR arbeiten gemeinsam daran, repräsentative Peptidstrukturen zu

verfeinern und priorisierte Syntheseziele für die anschließende Bewertung

festzulegen. Die Ergebnisse dieser Entwicklungsphase sollen in zukünftige

Synthese-, Formulierungs- und biologische Testprogramme einfließen.

Der Übergang zur Entwicklungsarbeit der Projektphase 2 mit Neuland ist ein

bedeutender Schritt vorwärts bei der Umsetzung unserer Strategie der

Peptidentwicklung", sagte Edward Mills, CEO von LIR Life Sciences. "Die

Aktivitäten der Projektphase 1 sind angelaufen und dienen weiterhin der

Validierung der praktischen Machbarkeit der zugrunde liegenden Chemie, während

gleichzeitig die Schaffung grundlegender Bausteine für die weitere Evaluierung

ermöglicht wird. Die nächste Projektphase konzentriert sich auf die Vertiefung

unseres Verständnisses der Struktur-Wirkungs-Beziehungen, die eine entscheidende

Rolle bei der rationalen Optimierung und Kandidatenauswahl spielen. Die Arbeit

im Rahmen dieser Projektphase dient dazu, Entscheidungen in Bezug auf das

Moleküldesign, Qualitätsmerkmale und Überlegungen zur zukünftigen

Herstellbarkeit zu treffen und so das Programm für den Übergang in die nächsten

Entwicklungsphasen vorzubereiten."

Über LIR Life Sciences Corp.

Der Fokus von LIR Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) liegt

auf der Erforschung und Entwicklung skalierbarer und erschwinglicher Therapien

zur Behandlung der Fettleibigkeit (Adipositas) unter Verwendung neuartiger

Methoden der Wirkstoffverabreichung. Das Unternehmen entwickelt aktuell ein

transdermales Pflaster sowie andere neuartige Verabreichungssysteme, die "GLP-

1" nachahmen. "GLP-1" ist ein natürlich vorkommendes Hormon, das zur Regulierung

des Appetits und des Blutzuckerspiegels beiträgt. Diese Therapien könnten

möglicherweise eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen. Ziel

ist es, den Zugang, die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in

Industrieländern als auch in Schwellenmärkten zu verbessern. LIR Life Sciences

ist es ein Anliegen, die weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen

Lösungen auf Grundlage bewährter Wirkstoffe und fundierter wissenschaftlicher

Erkenntnisse zu bekämpfen.

