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02.11.2026 19:35:38
GNW-News: Lira Clinical kündigt die neue REGEN-Produktlinie an - einen bahnbrechenden, in seiner Art einzigartigen Durchbruch in der regenerativen Hautpflege
^LIVERMORE, Kalifornien, Nov. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lira Clinical, ein
weltweit führendes Unternehmen im Bereich der korrigierenden und aufhellenden
Hautpflege, gibt stolz die Einführung seiner bahnbrechenden neuen REGEN-
Produktlinie bekannt. REGEN ist die erste und einzige klinische Hautpflegeserie,
deren Rezeptur auf Wildlachs-Stammzellen-konditioniertem Medium basiert - einem
revolutionären Wirkstoff, der eine stärkere regenerative Wirkung entfaltet als
PDRN allein.
Die in Zusammenarbeit mit Wildtype entwickelte REGEN-Produktlinie stellt einen
bedeutenden Durchbruch im Bereich der PROAging-Hautpflege und in der
aufstrebenden Kategorie?Klinische Aufhellung" dar. Die exklusive Kombination
aus Wildlachs-Stammzellen-CM (auch bekannt als?Marine Cellular Complex"), PDRN
und Kupfer-Tripeptid-1 in der REGEN-Produktlinie fördert eine gesündere,
strahlendere Haut von innen heraus, indem sie die wichtigsten Faktoren für die
Hautgesundheit unterstützt: Feuchtigkeitsversorgung, Durchblutung und
Straffheit.
Die einzigartigen Vorteile von REGEN werden dank der von Lira Clinical
entwickelten EXO-tech(TM)-Phospholipid-Verkapselungstechnologie tief in die Haut
eingebracht; diese transportiert die Wirkstoffe durch den Säureschutzmantel,
ohne deren Wirksamkeit zu beeinträchtigen oder die Schutzbarriere der Haut zu
schädigen.
Wildlachs-Stammzellen-CM: Ein regenerativer Ganzheitsansatz für die Hautpflege
Das mit Stammzellen aus Wildlachs angereicherte Kulturmedium, auch bekannt als
Marine Cellular Complex (MCC), ist ein regenerativer Komplex der nächsten
Generation, der nahezu 2.000 verschiedene bioaktive Wachstumsfaktoren, aus Lachs
gewonnene Exosomen, Tausende von Peptiden, Antioxidantien und Stammzellen
enthält, die die Kollagenregeneration und die strukturelle Stützung fördern und
gleichzeitig Rötungen und Entzündungen sichtbar reduzieren.
Die REGEN-Produktlinie von Lira Clinical ist die erste, die diese Innovation und
ihre Vorteile auf dem globalen Markt für ästhetische Medizin einführt.
?Die Grundwerte von Lira Clinical drehten sich schon immer um echte Menschen und
echte Ergebnisse, und es werden noch weitere klinische Studien folgen. PDRN ist
mittlerweile ein Schlagwort, doch Lira ist das erste Unternehmen, das ein durch
Stammzellen von Wildlachs konditioniertes Medium auf den Markt gebracht hat,
dessen Vorteile nun über die von PDRN hinausgehen. Es ist uns gelungen, sowohl
ein Serum als auch eine Creme für Behandlungen in der Praxis und für die
Anwendung zu Hause zu entwickeln."
Metaxia Dalikas, Mitbegründerin und CEO von Lira Clinical
Die REGEN-Produktlinie
Die REGEN-Produktlinie von Lira Clinical ist in zwei Ausführungen erhältlich:
REGEN PDRN+ Serum - das erste und einzige Serum auf dem klinischen Markt, das
Wildlachs-Stammzellen-CM mit PDRN und Kupfertripeptid-1 kombiniert und somit
eine stärkere regenerierende Wirkung als PDRN allein entfaltet, um die Haut von
innen heraus wieder aufzubauen
REGEN PDRN+ Creme - eine volumengebende Formel, die die Hautdichte
wiederherstellt, die Hautstruktur verbessert und die Wirkung der klinischen
Aufhellung verstärkt, indem sie die Feuchtigkeitsversorgung, die Durchblutung
und die Straffheit der Haut verbessert
Verfügbarkeit
Die REGEN-Produktreihe ist über die Fachvertriebskanäle von Lira Clinical sowie
über internationale Vertriebspartner weltweit (https://liraclinical.com/)
erhältlich.
Klinische Aufhellung: Mehr als nur eine oberflächliche Korrektur
Im Gegensatz zu herkömmlichen Hautaufhellungsprodukten, die dunkle Flecken sowie
matte, unebene und müde wirkende Haut oberflächlich korrigieren, geht die
klinische Aufhellung die zugrunde liegenden Ursachen an und unterstützt den
natürlichen Erneuerungsprozess der Haut, um die Feuchtigkeitsversorgung, die
Durchblutung und die Festigkeit zu verbessern. Das Ergebnis ist eine Haut, die
sofort strahlender, glatter, gesünder und lebendiger aussieht.
Lira Clinical Skincare: Real People. Real Results.
Als weltweit führendes Unternehmen an der Spitze der Innovationen im Bereich
Hautpflege wurde Lira Clinical von vier renommierten Hautpflegeexperten
gegründet, die sich zum Ziel gesetzt haben, echte Ergebnisse für echte Menschen
zu erzielen - in Form einer strahlenderen, gesünderen und jünger aussehenden
Haut. Die Kernphilosophie von Lira Clinical -?Science Discovering Nature's
Secrets" - spiegelt das tiefgreifende Verständnis des Unternehmens wider, wie
moderne Biotechnologie das in der Natur vorhandene regenerative Potenzial
erschließen kann, um Hauterkrankungen zu behandeln und die Hautgesundheit zu
verbessern.
Wildtype: Defending the Earth's Wild Places
Wildtype, das in San Francisco ansässige Unternehmen für kultivierte
Meeresfrüchte, expandiert nun in den Bereich der Hautpflege mit seinem Marine
Cellular Complex (MCC), einem neuartigen, tierversuchsfreien und
ozeanfreundlichen wissenschaftlich fundierten Hautpflegeprodukt.
Der?Marine Cellular Complex" besteht aus 15.540 Peptiden und 5.105 Proteinen,
die aus Lachszellen gewonnen werden, nicht aus echtem Lachs. Das Verfahren ist
tierversuchsfrei und meeresfreundlich, was bedeutet, dass es den
Wildfischbeständen keinen Schaden zufügt. Der Komplex enthält eine reichhaltige
Mischung aus Proteinen, Lipiden, Antioxidantien, aus Lachs gewonnenen Exosomen,
Kollagen, Elastin und anderen bioaktiven Molekülen, die für ihre hautpflegenden
Eigenschaften bekannt sind.
Medienanfragen
Francine Kagarakis
Mitbegründerin und CIO von Lira Clinical
francine@liraclinical.com (mailto:francine@liraclinical.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/61eab243-fc42-43d7-a84f-
660369223922
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