|
11.06.2026 13:07:38
GNW-News: LiTime Xtra Mini Lithium-Akkus feiern Premiere mit verbesserten Zellen, über 6.000 Ladezyklen und 8 Jahren Prime-Day-Garantie
^BERLIN, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiTime
(https://www.litime.de/?utm_source=NEWS&utm_medium=PR&utm_term=LiTime_GROUP31_Xt
ra_Mini_0610) hat zwei Neuzugänge seiner Xtra Mini-Produktreihe vorgestellt: den
12-V-200-Ah-Xtra-Mini-Bluetooth-Lithium-Akku für Wohnmobilnutzer sowie den 24-V-
100-Ah-Xtra-Mini-Lithium-Akku für maritime Anwendungen. Beide Modelle sind mit
LiFePO?-Zellen in EV-Qualität ausgestattet und ermöglichen mehr als 6.000
Ladezyklen. Bei einem vollständigen Lade- und Entladezyklus pro Tag entspricht
dies bei regelmäßiger Nutzung einer Lebensdauer von rund acht Jahren.
Die LiFePO?-Zellen in EV-Qualität von LiTime sind bei 100 % Entladetiefe auf
mehr als 6.000 Zyklen ausgelegt. Bei vielen vergleichbaren Produkten am Markt
basieren die angegebenen Ladezyklen hingegen auf Tests mit 80 % Entladetiefe.
Die verbesserten Zellen setzen auf hochwertige Separatoren, eine optimierte
Elektrolytformulierung und verstärkte Kathodenmaterialien. Dadurch erhöht sich
die Entladeleistung bei niedrigen Temperaturen gegenüber gängigen Alternativen
um etwa 20 %. Damit eignen sich die Akkus besonders für Regionen in hohen
Breitengraden, Winterreisen und Nutzer, die von AGM-Akkus auf LiFePO?-
Technologie umsteigen.
Die LiTime 12-V-200-Ah-Xtra-Mini-Bluetooth-Lithiumbatterie
(https://www.litime.de/products/litime-12v-200ah-xtra-mini-lifepo4-batterie-mit-
bluetooth?utm_source=NEWS&utm_medium=PR&utm_term=LiTime_12V_200Ah_Xtra_Mini_0610
) wurde speziell für Wohnmobilnutzer entwickelt und ist etwa 41 % kleiner als
andere 12-V-200-Ah-Lithiumbatterien. Sie versorgt Kühlschränke, Kaffeemaschinen,
Beleuchtung und Wechselrichter im Wohnmobil zuverlässig mit Strom. Bluetooth
5.0 ermöglicht zudem die Echtzeitüberwachung der Batterie per App. Das Modell
ist nach CE, RoHS und UN38.3 zertifiziert.
Die LiTime 24-V-100-Ah-Xtra-Mini-Lithiumbatterie
(https://www.litime.de/products/24v-100ah-lifepo4-batterie-xtra-mini-
bluetooth?utm_source=NEWS&utm_medium=PR&utm_term=LiTime_24V_100Ah_Xtra_Mini_0610
) ist für 24-V-Elektromotorsysteme mit 70 bis 100 lbs Schubkraft ausgelegt. Als
eine der kleinsten Lösungen ihrer Klasse reduziert sie den Platzbedarf im
Batteriefach um rund 40,8 % und unterstützt auch längere Angelausflüge,
einschließlich stromintensiver Funktionen wie GPS-gestützte Ankerung. Sie ist
mit Systemen von Minn Kota, Garmin und Lowrance kompatibel, verfügt über
Schutzart IP65 und entspricht ABYC E-13.
Als eine der meistverkauften Produktreihen der Marke mit hoher Energiedichte
ermöglicht Xtra Mini Nutzern längere Laufzeiten und niedrigere Kosten, ohne dass
bestehende Installationen angepasst werden müssen. Beide Modelle sind ab sofort
auf litime.de erhältlich. Kunden, die während des Prime Days
(https://www.litime.de/pages/litime-batterie-
sale?utm_source=NEWS&utm_medium=PR&utm_term=LiTime_Prime_Day_Sale_0610) vom 23.
bis 26. Juni kaufen, erhalten eine achtjährige Garantie - drei Jahre länger als
die Standardgarantie.
Über LiTime
LiTime bietet zuverlässige LiFePO?-Stromversorgungssysteme für Wohnmobile,
Boote, Solaranlagen und netzunabhängige Anwendungen. Unter dem Motto?Life &
Discovery" verbindet LiTime 16 Jahre Forschung und Entwicklung sowie strenge
Fertigungsstandards mit mehr als 380 Zertifizierungen. Ziel ist es, Lithium-
Energielösungen intelligenter, sicherer, flexibler und erschwinglicher zu machen
- damit Entdecker mit sauberer Energie weiterkommen, vom ersten Traum über die
Planung bis zur Reise.
Besuchen Sie: https://www.litime.de/
Kontaktperson: Jelly Xie
Kontakt: marketpr@litime.com
https://www.facebook.com/litime.de
https://www.instagram.com/litime.de/
https://www.youtube.com/@litimepower
Fotos sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ae99fcaa-9464-4067-a4e2-
54172e68ed8e
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bce8e4a4-
4792-46d7-8f43-597d6df69f1e
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e7dc8ff-c96a-4bf1-97e3-
f23c9ff7a8c0
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Leitzinsentscheid: Wall Street beendet Handel stark -- ATX schlussendlich im Plus -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich empfindlich. Die Wall Street notierte kräftig im Plus. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.