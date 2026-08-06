GNW-News: Liupanshui: Wo kühle Sommer zum Lebensgefühl werden

^LIUPANSHUI, China, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Herzen des Wumeng-

Gebirges gelegen, bietet die Stadt Liupanshui in der chinesischen Provinz

Guizhou mit einer durchschnittlichen Sommertemperatur von 19 °C eine wohltuende

Erholung von der Sommerhitze. Von der Chinese Meteorological Society

(Chinesischen Meteorologischen Gesellschaft) als?Kühle Stadt" Chinas

ausgezeichnet, steht Liupanshui für eine neue Form des Sommerurlaubs. Statt

lediglich einen kühlen Rückzugsort zu bieten, verbindet die Stadt Natur, Kultur

und Lebensqualität zu einem ganzheitlichen Reiseerlebnis.

Liupanshui Turns Cool Summers into a New Way of Life: In the heart of the Wumeng

Mountains, Liupanshui City in Guizhou Province offers a refreshing escape from

the summer heat, with an average summer temperature of 19°C.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5503/ger)

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist unter diesem Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5503/eng)

Passend zur Sommersaison präsentiert das Bureau of Culture, Sports, Broadcast-

TV, and Tourism of Liupanshui City (Amt für Kultur, Sport, Rundfunk, Fernsehen

und Tourismus der Stadt Liupanshui) zahlreiche neue Angebote für Besucher. Von

Juli bis August lädt das 30-tägige Fackelfest in Haiping dazu ein, die Kultur

der Yi hautnah zu erleben - mit stimmungsvollen Lagerfeuern und traditionellen

Fackelzeremonien.

Auch der kürzlich veranstaltete 11. Liupanshui-Marathon hat sich weit über ein

klassisches Laufevent hinaus entwickelt: Aus dem Wettkampf ist ein einmonatiges

Festival mit insgesamt 16 Themenveranstaltungen geworden. Viele Teilnehmer

reisen nach dem Zieleinlauf nicht sofort ab, sondern verlängern ihren

Aufenthalt, um Ausflugsziele wie das Wumeng-Grasland zu erkunden. Auf dem

Veranstaltungsgelände sorgen ein knapp 1.000 Quadratmeter großer Bereich, in dem

die für Liupanshui typischen Lamm-Reisnudeln angeboten werden, sowie ein groß

angelegtes Luoguo-Festival aus Guizhou dafür, dass der Marathon zugleich zu

einem Schaufenster regionaler Spezialitäten und gelebter Gastfreundschaft wird.

Darüber hinaus setzt die Stadt auf das Konzept eines?städtischen Wohnzimmers"

und gestaltet öffentliche Räume so, dass Gäste nicht nur Zuschauer bleiben,

sondern aktiv am Geschehen teilhaben. So verwandelte sich der Renmin-Platz am

Abend des Sommerbeginns im Mai in eine frei zugängliche Open-Air-Bühne: Tausende

Menschen kamen zu einem großen Luoguo-Festmahl zusammen, begleitet von

Musikdarbietungen lokaler Künstler sowie einem spektakulären Dati-Gruppentanz.

Noch deutlicher zeigt sich der Wandel jedoch in einem neuen Trend zum

Langzeitaufenthalt. Immer mehr Menschen aus anderen Regionen entscheiden sich

dafür, in Liupanshui eine Wohnung oder ein Haus zu erwerben und die Stadt

während der Sommermonate zu ihrem zweiten Zuhause zu machen. Mit einer

Waldbedeckung von 62 Prozent, frischer Luft mit einem hohen Gehalt an negativen

Sauerstoffionen sowie einer gut ausgebauten Infrastruktur für Erholung und

Gesundheit - darunter Waldwanderwege und naturnahe Rückzugsorte - bietet

Liupanshui weit mehr als nur eine vorübergehende Abkühlung. Mit gezielten

Anreizen in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Mobilität und Tourismus

nutzt Liupanshui die steigenden Besucherzahlen als Impuls für ein nachhaltiges

Wirtschaftswachstum. So wird der Sommer bei 19 °C in Liupanshui zu einem

Lebensstil, den immer mehr Menschen für sich entdecken.

Quelle: Bureau of Culture, Sports, Broadcast-TV, and Tourism of Liupanshui City,

Guizhou Province

Kontaktperson: Herr Liu, Tel: 86-10-63074558Â°