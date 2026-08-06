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06.08.2026 02:41:38
GNW-News: Liupanshui: Wo kühle Sommer zum Lebensgefühl werden
^LIUPANSHUI, China, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Herzen des Wumeng-
Gebirges gelegen, bietet die Stadt Liupanshui in der chinesischen Provinz
Guizhou mit einer durchschnittlichen Sommertemperatur von 19 °C eine wohltuende
Erholung von der Sommerhitze. Von der Chinese Meteorological Society
(Chinesischen Meteorologischen Gesellschaft) als?Kühle Stadt" Chinas
ausgezeichnet, steht Liupanshui für eine neue Form des Sommerurlaubs. Statt
lediglich einen kühlen Rückzugsort zu bieten, verbindet die Stadt Natur, Kultur
und Lebensqualität zu einem ganzheitlichen Reiseerlebnis.
Liupanshui Turns Cool Summers into a New Way of Life: In the heart of the Wumeng
Mountains, Liupanshui City in Guizhou Province offers a refreshing escape from
the summer heat, with an average summer temperature of 19°C.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5503/ger)
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist unter diesem Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5503/eng)
Passend zur Sommersaison präsentiert das Bureau of Culture, Sports, Broadcast-
TV, and Tourism of Liupanshui City (Amt für Kultur, Sport, Rundfunk, Fernsehen
und Tourismus der Stadt Liupanshui) zahlreiche neue Angebote für Besucher. Von
Juli bis August lädt das 30-tägige Fackelfest in Haiping dazu ein, die Kultur
der Yi hautnah zu erleben - mit stimmungsvollen Lagerfeuern und traditionellen
Fackelzeremonien.
Auch der kürzlich veranstaltete 11. Liupanshui-Marathon hat sich weit über ein
klassisches Laufevent hinaus entwickelt: Aus dem Wettkampf ist ein einmonatiges
Festival mit insgesamt 16 Themenveranstaltungen geworden. Viele Teilnehmer
reisen nach dem Zieleinlauf nicht sofort ab, sondern verlängern ihren
Aufenthalt, um Ausflugsziele wie das Wumeng-Grasland zu erkunden. Auf dem
Veranstaltungsgelände sorgen ein knapp 1.000 Quadratmeter großer Bereich, in dem
die für Liupanshui typischen Lamm-Reisnudeln angeboten werden, sowie ein groß
angelegtes Luoguo-Festival aus Guizhou dafür, dass der Marathon zugleich zu
einem Schaufenster regionaler Spezialitäten und gelebter Gastfreundschaft wird.
Darüber hinaus setzt die Stadt auf das Konzept eines?städtischen Wohnzimmers"
und gestaltet öffentliche Räume so, dass Gäste nicht nur Zuschauer bleiben,
sondern aktiv am Geschehen teilhaben. So verwandelte sich der Renmin-Platz am
Abend des Sommerbeginns im Mai in eine frei zugängliche Open-Air-Bühne: Tausende
Menschen kamen zu einem großen Luoguo-Festmahl zusammen, begleitet von
Musikdarbietungen lokaler Künstler sowie einem spektakulären Dati-Gruppentanz.
Noch deutlicher zeigt sich der Wandel jedoch in einem neuen Trend zum
Langzeitaufenthalt. Immer mehr Menschen aus anderen Regionen entscheiden sich
dafür, in Liupanshui eine Wohnung oder ein Haus zu erwerben und die Stadt
während der Sommermonate zu ihrem zweiten Zuhause zu machen. Mit einer
Waldbedeckung von 62 Prozent, frischer Luft mit einem hohen Gehalt an negativen
Sauerstoffionen sowie einer gut ausgebauten Infrastruktur für Erholung und
Gesundheit - darunter Waldwanderwege und naturnahe Rückzugsorte - bietet
Liupanshui weit mehr als nur eine vorübergehende Abkühlung. Mit gezielten
Anreizen in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Mobilität und Tourismus
nutzt Liupanshui die steigenden Besucherzahlen als Impuls für ein nachhaltiges
Wirtschaftswachstum. So wird der Sommer bei 19 °C in Liupanshui zu einem
Lebensstil, den immer mehr Menschen für sich entdecken.
Quelle: Bureau of Culture, Sports, Broadcast-TV, and Tourism of Liupanshui City,
Guizhou Province
Kontaktperson: Herr Liu, Tel: 86-10-63074558Â°
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