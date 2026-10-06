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06.10.2026 18:08:38
GNW-News: LUBIS EDA bringt FormalOS auf den Markt: Infrastruktur für systematische und skalierbare formale Verifikation
^KAISERSLAUTERN, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die LUBIS EDA GmbH
(https://lubis-eda.com/), die Chipdesign-Teams mit fundierten Services und
bewährten Methoden für die formale Verifikation dabei unterstützt, einen
zuverlässigen RTL-Sign-off mit hoher Sicherheit zu erreichen, hat heute FormalOS
(https://lubis-eda.com/formalos) angekündigt: eine Plattform für
Verifikationsinfrastrukturen, die entwickelt wurde, um die formale Verifikation
systematischer, skalierbarer und planbarer zu gestalten.
FormalOS stellt eine herstellerunabhängige Orchestrierungsebene für den
Verifikationsablauf bereit und führt formale Engines, Apps und weitere Tools in
einer einheitlichen Umgebung zusammen. Basierend auf dem LUBIS Proven Process
bietet die Plattform Chipdesign-Teams die notwendige Infrastruktur, um formale
Verifikation systematisch und in großem Maßstab einzusetzen - für einen
planbaren und hochgradig verlässlichen Sign-off.
Die Plattform vereint:
* Strukturierte Workflows
* Praxiserprobte Methodik
* Proprietäre Verifikationsleitfäden
* Automatisierte formale Apps und Tools
* Verifikations-IP (VIP)
* KI-Integration (optional)
* Nachweise für den Sign-off
Während Simulationen häufig an ihre Grenzen stoßen, liefert die formale
Verifikation lückenlose Nachweise für die Korrektheit eines Designs. Bisher war
die Skalierung dieser Methode jedoch stark von individueller Expertise und
manuellen Abläufen abhängig. FormalOS stellt die Infrastruktur bereit, um dieses
Expertenwissen zu standardisieren und durchgängig anzuwenden - über den gesamten
Verifikationsablauf sowie über Projekte, Teams und Tools hinweg.
?Da KI die Generierung von RTL beschleunigt und vereinfacht, wird es umso
wichtiger, diese RTL-Designs zuverlässig abzusichern", erklärt Dr. Tobias
Ludwig, CEO und Mitgründer von LUBIS EDA.?Die formale Verifikation bietet die
nötige Präzision für diese Herausforderung - doch für die Skalierung braucht es
mehr als reine Tools oder individuelle Expertise. FormalOS eröffnet Teams einen
systematischen Weg von den Verifikationszielen bis zu einem verlässlichen Sign-
off."
FormalOS wird im Rahmen von Kundenprojekten direkt in den jeweiligen
Verifikationsumgebungen bereitgestellt und kommt bereits in allen laufenden
Projekten von LUBIS EDA zum Einsatz. Die Ingenieure von LUBIS arbeiten eng mit
den Kundenteams zusammen, um die Plattform, Methodik und Automatisierung auf das
jeweilige Projekt abzustimmen und anzuwenden. Dabei wird die FormalOS-
Infrastruktur über den gesamten Verifikationsablauf hinweg durch gezielte
Beratung ergänzt.
Im aktuellen Bereitstellungsmodell enthält, hostet oder nutzt FormalOS
standardmäßig keine KI-Technologie. Stattdessen bietet die Plattform eine
Schnittstelle, über die Kunden ein KI-Modell oder LLM ihrer Wahl einbinden
können. Ergänzend stehen spezielle KI-Skills zur Verfügung, die Bestandteile der
LUBIS-Methodik für die Nutzung mit dem jeweiligen Modell aufbereiten. Die Kunden
entscheiden selbst, ob sie KI einsetzen, welches Modell sie nutzen und wie
dieses innerhalb ihrer Verifikationsumgebung eingesetzt wird.
Besuchen Sie die FormalOS-Produktseite (https://lubis-eda.com/formalos), um mehr
zu erfahren oder eine Demo anzufordern.
LUBIS auf der Verification & Semiconductor Futures
LUBIS wird FormalOS am 6. Oktober in Austin
(https://www.tessolve.com/verification-futures/vf2026-austin/) und am 8. Oktober
in San Jose auf der Verification & Semiconductor Futures Conference
(https://www.tessolve.com/verification-futures/vf2026-san-jose/) der Chipdesign-
Community präsentieren und an beiden Veranstaltungsorten als Aussteller
vertreten sein.
Im Fachprogramm hält Dr. Tobias Ludwig an beiden Veranstaltungsorten jeweils um
11:00 Uhr Ortszeit den Vortrag?From Craft to System: A Platform Approach to
Structured and Automated Formal Verification". Der Vortrag beleuchtet den
Unterschied zwischen der fachlichen Bewertung, die nur Spezialisten für formale
Verifikation vornehmen können, und dem organisatorischen Aufwand, der mit der
Orchestrierung dieser Arbeit verbunden ist. Zudem zeigt Ludwig auf, wie KI und
Automatisierung diesen Aufwand zuverlässig übernehmen können, damit sich
Ingenieure auf die Aufgaben konzentrieren können, die menschliche Urteilskraft
erfordern.
Über den LUBIS Proven Process
Der LUBIS Proven Process ist eine fünfstufige Methodik für die formale
Verifikation, die komplexe Verifikationsprojekte strukturierter, konsistenter
und planbarer macht.
Die Methodik wurde veröffentlicht und steht Chipdesign- und Verifikationsteams
als kostenloser Leitfaden zum LUBIS Proven Process (https://lubis-
eda.com/formal-verification-checklist-guide/) zur Verfügung.
Über LUBIS EDA GmbH
LUBIS EDA unterstützt Chipdesign-Teams dabei, RTL-Designs mit einem
systematischen und skalierbaren Ansatz für die formale Verifikation zuverlässig
zum Sign-off zu bringen. Mit fundierten Services und bewährter Methodik hilft
LUBIS Engineering-Teams, das Tapeout-Risiko zu senken, Zeitpläne verlässlicher
vorauszusagen und die Möglichkeiten formaler Verifikation über das Know-how
einzelner Experten hinaus zu skalieren.
Der LUBIS Proven Process bündelt jahrelange Erfahrung in der formalen
Verifikation in einer ausgereiften und publizierten Methodik, die komplexen
Verifikationsprojekten mehr Struktur und Konsistenz verleiht. In mehr als 325
SoC-, ASIC- und IP-Sign-off-Projekten hat LUBIS mehr als 900 kritische
Designfehler entdeckt, die bei der Simulation übersehen wurden.
LUBIS hat seinen Hauptsitz im deutschen Kaiserslautern und betreut Kunden
weltweit. Erfahren Sie mehr unter https://lubis-eda.com (https://lubis-
eda.com/).
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d059c99f-5f6e-4d24-8498-
da44031a08e8
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5491af60-c024-
4880-9647-6cd75731a2cd
Ansprechpartner für Medien
McKenzie Ross | LUBIS EDA | mckenzie.ross@lubis-eda.comÂ°
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