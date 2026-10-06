GNW-News: LUBIS EDA bringt FormalOS auf den Markt: Infrastruktur für systematische und skalierbare formale Verifikation

^KAISERSLAUTERN, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die LUBIS EDA GmbH

(https://lubis-eda.com/), die Chipdesign-Teams mit fundierten Services und

bewährten Methoden für die formale Verifikation dabei unterstützt, einen

zuverlässigen RTL-Sign-off mit hoher Sicherheit zu erreichen, hat heute FormalOS

(https://lubis-eda.com/formalos) angekündigt: eine Plattform für

Verifikationsinfrastrukturen, die entwickelt wurde, um die formale Verifikation

systematischer, skalierbarer und planbarer zu gestalten.

FormalOS stellt eine herstellerunabhängige Orchestrierungsebene für den

Verifikationsablauf bereit und führt formale Engines, Apps und weitere Tools in

einer einheitlichen Umgebung zusammen. Basierend auf dem LUBIS Proven Process

bietet die Plattform Chipdesign-Teams die notwendige Infrastruktur, um formale

Verifikation systematisch und in großem Maßstab einzusetzen - für einen

planbaren und hochgradig verlässlichen Sign-off.

Die Plattform vereint:

* Strukturierte Workflows

* Praxiserprobte Methodik

* Proprietäre Verifikationsleitfäden

* Automatisierte formale Apps und Tools

* Verifikations-IP (VIP)

* KI-Integration (optional)

* Nachweise für den Sign-off

Während Simulationen häufig an ihre Grenzen stoßen, liefert die formale

Verifikation lückenlose Nachweise für die Korrektheit eines Designs. Bisher war

die Skalierung dieser Methode jedoch stark von individueller Expertise und

manuellen Abläufen abhängig. FormalOS stellt die Infrastruktur bereit, um dieses

Expertenwissen zu standardisieren und durchgängig anzuwenden - über den gesamten

Verifikationsablauf sowie über Projekte, Teams und Tools hinweg.

?Da KI die Generierung von RTL beschleunigt und vereinfacht, wird es umso

wichtiger, diese RTL-Designs zuverlässig abzusichern", erklärt Dr. Tobias

Ludwig, CEO und Mitgründer von LUBIS EDA.?Die formale Verifikation bietet die

nötige Präzision für diese Herausforderung - doch für die Skalierung braucht es

mehr als reine Tools oder individuelle Expertise. FormalOS eröffnet Teams einen

systematischen Weg von den Verifikationszielen bis zu einem verlässlichen Sign-

off."

FormalOS wird im Rahmen von Kundenprojekten direkt in den jeweiligen

Verifikationsumgebungen bereitgestellt und kommt bereits in allen laufenden

Projekten von LUBIS EDA zum Einsatz. Die Ingenieure von LUBIS arbeiten eng mit

den Kundenteams zusammen, um die Plattform, Methodik und Automatisierung auf das

jeweilige Projekt abzustimmen und anzuwenden. Dabei wird die FormalOS-

Infrastruktur über den gesamten Verifikationsablauf hinweg durch gezielte

Beratung ergänzt.

Im aktuellen Bereitstellungsmodell enthält, hostet oder nutzt FormalOS

standardmäßig keine KI-Technologie. Stattdessen bietet die Plattform eine

Schnittstelle, über die Kunden ein KI-Modell oder LLM ihrer Wahl einbinden

können. Ergänzend stehen spezielle KI-Skills zur Verfügung, die Bestandteile der

LUBIS-Methodik für die Nutzung mit dem jeweiligen Modell aufbereiten. Die Kunden

entscheiden selbst, ob sie KI einsetzen, welches Modell sie nutzen und wie

dieses innerhalb ihrer Verifikationsumgebung eingesetzt wird.

Besuchen Sie die FormalOS-Produktseite (https://lubis-eda.com/formalos), um mehr

zu erfahren oder eine Demo anzufordern.

LUBIS auf der Verification & Semiconductor Futures

LUBIS wird FormalOS am 6. Oktober in Austin

(https://www.tessolve.com/verification-futures/vf2026-austin/) und am 8. Oktober

in San Jose auf der Verification & Semiconductor Futures Conference

(https://www.tessolve.com/verification-futures/vf2026-san-jose/) der Chipdesign-

Community präsentieren und an beiden Veranstaltungsorten als Aussteller

vertreten sein.

Im Fachprogramm hält Dr. Tobias Ludwig an beiden Veranstaltungsorten jeweils um

11:00 Uhr Ortszeit den Vortrag?From Craft to System: A Platform Approach to

Structured and Automated Formal Verification". Der Vortrag beleuchtet den

Unterschied zwischen der fachlichen Bewertung, die nur Spezialisten für formale

Verifikation vornehmen können, und dem organisatorischen Aufwand, der mit der

Orchestrierung dieser Arbeit verbunden ist. Zudem zeigt Ludwig auf, wie KI und

Automatisierung diesen Aufwand zuverlässig übernehmen können, damit sich

Ingenieure auf die Aufgaben konzentrieren können, die menschliche Urteilskraft

erfordern.

Über den LUBIS Proven Process

Der LUBIS Proven Process ist eine fünfstufige Methodik für die formale

Verifikation, die komplexe Verifikationsprojekte strukturierter, konsistenter

und planbarer macht.

Die Methodik wurde veröffentlicht und steht Chipdesign- und Verifikationsteams

als kostenloser Leitfaden zum LUBIS Proven Process (https://lubis-

eda.com/formal-verification-checklist-guide/) zur Verfügung.

Über LUBIS EDA GmbH

LUBIS EDA unterstützt Chipdesign-Teams dabei, RTL-Designs mit einem

systematischen und skalierbaren Ansatz für die formale Verifikation zuverlässig

zum Sign-off zu bringen. Mit fundierten Services und bewährter Methodik hilft

LUBIS Engineering-Teams, das Tapeout-Risiko zu senken, Zeitpläne verlässlicher

vorauszusagen und die Möglichkeiten formaler Verifikation über das Know-how

einzelner Experten hinaus zu skalieren.

Der LUBIS Proven Process bündelt jahrelange Erfahrung in der formalen

Verifikation in einer ausgereiften und publizierten Methodik, die komplexen

Verifikationsprojekten mehr Struktur und Konsistenz verleiht. In mehr als 325

SoC-, ASIC- und IP-Sign-off-Projekten hat LUBIS mehr als 900 kritische

Designfehler entdeckt, die bei der Simulation übersehen wurden.

LUBIS hat seinen Hauptsitz im deutschen Kaiserslautern und betreut Kunden

weltweit. Erfahren Sie mehr unter https://lubis-eda.com (https://lubis-

eda.com/).

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d059c99f-5f6e-4d24-8498-

da44031a08e8

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5491af60-c024-

4880-9647-6cd75731a2cd

Ansprechpartner für Medien

McKenzie Ross | LUBIS EDA | mckenzie.ross@lubis-eda.comÂ°