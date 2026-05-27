GNW-News: LUMIBRICKS feiert vierjähriges Jubiläum - Deutschland wird zum Schlüsselmarkt für die europäische Expansion

^BERLIN, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Über die traditionellen Bausteine

hinaus entwickeln sich?Smart Bricks" zu einer neuen Kategorie, bei der

Atmosphäre, Storytelling und immersive Erlebnisse im Vordergrund stehen.

Anlässlich des vierjährigen Jubiläums von LUMIBRICKS

(https://www.lumibricks.com/) treibt die Marke ihre Expansion in Europa voran,

wobei sich Deutschland als einer ihrer Schlüsselmärkte herauskristallisiert und

bereits erste Planungen für den ersten Flagship-Store im Land laufen.

Der Markenname setzt sich aus?Lumi" und?Bricks" zusammen, was für Licht bzw.

Bausteine steht, und spiegelt das Bestreben der Marke wider, Beleuchtungssysteme

in das Bauerlebnis zu integrieren. Der Slogan?Delight day and light" bringt die

Mission der Marke zum Ausdruck, den Nutzern durch Licht, Kreativität und

fantasievolle Bauerlebnisse Freude zu bereiten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Bausteinmarken konzentriert sich LUMIBRICKS

(https://www.lumibricks.com/) darauf, durch die Kombination aus integrierten

Beleuchtungssystemen, architektonischem Design und kulturellen Themen ein

umfassenderes und intensiveres Erlebnis zu schaffen.

Produktreihen wie?Steampunk World",?Cyberpunk Neoncity" und?The Old West"

sind nicht bloß verschiedene Kollektionen, sondern eigenständige Themenwelten

mit eigenen Schauplätzen, Geschichten und Figuren, die es den Fans ermöglichen,

diese Universen Schritt für Schritt anhand verschiedener Sets zu erkunden.

In den letzten vier Jahren wurden LUMIBRICKS-Produkte in mehr als 40 Ländern und

Regionen weltweit verkauft. Den Backend-Daten der Marke bei Amazon zufolge

rangiert LUMIBRICKS bei Amazon Deutschland

(https://www.amazon.de/stores/Lumibricks/page/30305D67-DC39-440B-A6AC-

D235B24A8CEA?maas=maas_adg_7848D7553E94C5D90C245E7D431F2CB1_afap_abs&ref_=aa_maa

s&tag=maas) durchweg unter den drei führenden Bausteinmarken.

Gleichzeitig beschränkt sich LUMIBRICKS nicht allein auf Online-Kanäle, sondern

erschließt weiterhin umfassendere Markenerlebnisse. Die Marke hat bereits erste

Voruntersuchungen für ihren ersten Flagship-Store in Deutschland eingeleitet,

was einen Wandel von einer vorwiegend online orientierten Marke hin zu einem

intensiveren Offline-Erlebnis signalisiert.

Über LUMIBRICKS:

LUMIBRICKS (https://www.lumibricks.com/) ist eine innovative Marke, die sich der

Schaffung fesselnder Bauerlebnisse mit Leuchtelementen verschrieben hat. Durch

die nahtlose Integration von Beleuchtungs- und Bausteinsystemen sowie

architektonischem Design sorgt LUMIBRICKS für ein stimmungsvolleres,

erzählerisches und immersives Bauerlebnis. Durch einzigartige Welt- und

Szenengestaltung werden die Spieler dazu eingeladen, beim Bauen nach und nach

verschiedene Geschichtenwelten zu erkunden.

Medienkontakt:

Ansprechpartner: Houbaosen

E-Mail: baosen.hou@lumibricks.com (mailto:baosen.hou@lumibricks.com)

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2e197c6b1e24/de

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47c5363ca2c3/de

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045f-4f88-8fd8-3261597388e9/de

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