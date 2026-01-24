GNW-News: Luminox stellt Zeitmesser der ICE-SAR 1080 Serie vor - speziell für die extremen Rettungsbedingungen in Island entwickelt

^PFÄFFIKON, Schweiz, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luminox präsentiert

die ICE-SAR 1080 Serie, eine 45-mm-Uhr mit CARBONOX

(https://luminox.com/products/ice-sar-1080-series-45-mm-outdoor-search-rescue-

watch)(TM)-Konstruktion und 15 Luminox Light Technology-Röhren, die in

Zusammenarbeit mit der Icelandic Association for Search and Rescue entwickelt

wurde.

Wenn Rettungsteams in Island mit Vulkanausbrüchen, Lawinen und Schiffbrüchen

konfrontiert werden, können Ausrüstungsausfälle Menschenleben kosten. Luminox

(https://luminox.com/) stellt in Zusammenarbeit mit der Icelandic Association

for Search and Rescue (ICE-SAR) einen Zeitmesser vor, der für die gefährlichsten

Rettungseinsätze im Land konzipiert wurde. Die ICE-SAR 1080 Serie ist die

Antwort auf ein ganz spezifisches Problem isländischer Rettungskräfte: die

Sichtbarkeit in den Wintermonaten zu gewährleisten, in denen das Tageslicht oft

nur vier bis fünf Stunden währt.

Der Zeitmesser verfügt über 15 Luminox Light Technology (LLT)-Röhren, die bis zu

25 Jahre lang konstante Sichtbarkeit ermöglichen, ohne dass die Batterie

ausgetauscht oder die Uhr dem Licht ausgesetzt werden muss. Ein Super-LumiNova®

SAR-Symbol auf dem Zifferblatt lädt sich während der Tagesstunden auf und

leuchtet bei Nachteinsätzen.?Jedes Detail spiegelt unsere Mission wider,

präzise und zuverlässige Zeitmesser für diejenigen zu entwickeln, die ihr Leben

der Rettung anderer widmen", sagt Pierrick Marcoux, Global Product Director.

Das 45-mm-Gehäuse besteht aus CARBONOX(TM), einem kohlenstoffbasierten

Verbundwerkstoff, der auch extremen Bedingungen widersteht. Das Material ist

chemikalienbeständig, antimagnetisch und hält den bei Rettungseinsätzen häufig

auftretenden Temperaturschwankungen stand. Ein entspiegeltes Saphirglas bedeckt

das strukturierte Zifferblatt, während ein Schweizer Quarzwerk vom Typ Ronda

515 für eine präzise Zeitmessung sorgt.

Die Wasserdichtigkeit bis 200 Meter ermöglicht Wasser - und Seerettungseinsätze.

Die Pulsmesser-Skala erlaubt ein schnelles Ablesen des Pulses bei medizinischen

Notfällen. In den Gehäuseboden ist das Akronym?LAST" eingraviert, das für die

vier Phasen einer Rettungsaktion steht: Locate, Access, Stabilize und Transport.

Die Zeitmesser verfügen über ein 23 mm breites Kautschukarmband mit

Textilfinish, eine Gehäusehöhe von 13 mm und eine schwarze Push-Pull-Krone aus

IP-Edelstahl.

Über Luminox

Der Name Luminox (https://luminox.com/) leitet sich von den lateinischen Wörtern

?lumi" (Licht) und?nox" (Nacht) ab. Seit 1989 produziert der Schweizer

Hersteller Zeitmesser für das Militär und Eliteeinheiten. Die Mondaine Group ist

eines der ersten Uhrenunternehmen weltweit, das seit 2020 durch

Wiederaufforstung umfassend CO2-neutral für die Anwendungsbereiche 1, 2 und 3

des GHG-Protokolls ist.

Kontaktinformationen:

Rest der Welt

Kontaktperson: Maria Valenzuela

Funktion: Group Marketing Director

Adresse: Etzelstrasse 27, 8808 Pfäffikon/SZ, Schweiz

E-Mail-Adresse: m.valenzuela@mondaine.ch (mailto:m.valenzuela@mondaine.ch)

ICE-SAR 1080 Serie: https://luminox.com/collections/ice-sar

Website: www.luminox.com (http://www.luminox.com/)

