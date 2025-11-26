GNW-News: Lushan bemüht sich, das Erlebnis für internationale Touristen zu verbessern und durch Fotografie-Veranstaltungen mehr Besucher für eine Reise an di...

26.11.2025 04:41:38

^LUSHAN, China, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich sind elf Fotografen

aus aller Welt, darunter aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland,

Frankreich und China, zu einer Fotoreise zum Berg Lushan aufgebrochen. Diese

Kultur- und Tourismusveranstaltung wird von der Lushan Cultural Tourism

Investment Holding Group Co., Ltd. ausgerichtet.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4757/eng)

Während ihrer Reise erkundeten die Fotografen die historischen Straßen des Bergs

Lushan und tauchten in die lokale Straßenkultur ein. Außerdem lauschten sie den

Klängen der Xihe-Oper - einer traditionellen chinesischen Kunstform - an der

Bailudong-Akademie, einer renommierten Bildungseinrichtung mit einer mehr als

tausendjährigen Geschichte. Vom Aussichtspunkt Hanpokou aus genossen sie den

Panoramablick auf den Jangtse und den See Poyang. In den Villen, die chinesische

und internationale Architekturstile vereinen, erlebte die Gruppe die

einzigartige Verbindung westlicher ländlicher Ästhetik mit östlicher

Gartenkunst.

Inmitten der malerischen Landschaften des Bergs Lushan schufen die Fotografen

eine Reihe eindrucksvoller fotografischer Werke. Sie äußerten die Hoffnung, dass

diese Kunstwerke als Brücke für den kulturellen Austausch zwischen China und

anderen Ländern dienen und mehr internationale Besucher dazu anregen würden, den

Berg Lushan zu erkunden. Die Ausstellung der Werke findet am 15. Dezember in

Nanchang, der Hauptstadt der Provinz Jiangxi, statt.

Im September dieses Jahres wurden die internationalen Beziehungen des Lushan

weiter gestärkt, indem Kooperationspartnerschaften mit Geoparks in Spanien,

Chile, Südkorea und anderen Ländern geschlossen und damit offizielle Beziehungen

zu?Schwester-Geoparks" begründet wurden. Um das Reiseerlebnis für

internationale Touristen zu verbessern, hat das Landschaftsschutzgebiet Berg

Lushan zudem ein innovatives, umfassendes Serviceangebot für ausländische

Besucher (?1+3") eingeführt. Im Rahmen dieses Systems wurden an wichtigen

Standorten, wie beispielsweise der Talstation der Seilbahn am Lushan,

Einreisezentren eingerichtet, die Besuchern umfassende Serviceleistungen aus

einer Hand bieten - darunter finanzielle Unterstützung, Ticketbuchung und die

Organisation von geführten Touren.

Quelle: Lushan Cultural Tourism Investment Holding Group Co., Ltd.

Kontaktperson: Herr Wang, Tel: 86-10-63074558Â°

