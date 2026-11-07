GNW-News: LUYUAN und LYVA feiern auf der EICMA 2026 ihr Europadebüt mit fünf Konzepten und einer globalen Strategie für intelligente Mobilität

^MAILAND, Italien, Nov. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LYVA, die globale

Premiummarke der LUYUAN Group für intelligente Mobilität (HK.02451), feierte ihr

Debüt auf der EICMA 2026 und stellte fünf Konzepte aus den Kategorien E-

Lastenfahrrad, E-Tretroller, E-Bike und E-Dirtbike vor.

?Wir denken die Form der Mobilität und das Fahrerlebnis für das Zeitalter der KI

neu", so LUYUAN Vice President Boyuan Ni. Unter dem Motto?Light up your life,

Power your ride" möchte LYVA die Nutzer durch intelligente und hochwertige

Mobilitätslösungen wieder stärker mit ihrer Umgebung verbinden.

Fünf Konzepte in vier Kategorien

Das R07 vereint Ladekapazität mit Agilität, der faltbare E-Tretroller Z05 ist

auf die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und kurze Strecken ausgelegt.

Das T05 zeichnet sich durch einen leichten, aus einer Magnesiumlegierung

gefertigten einteiligen Rahmen aus, der 1,3 Millionen Vibrationsermüdungszyklen

erfolgreich durchlaufen hat. Das GX03 und das GX05 sind für den Einsatz im

Gelände konzipiert.

Zusammenarbeit mit BMW und lokale Konstruktion

Die Modelle R07 und Z05 basieren auf einer Lizenzvereinbarung für

Mikromobilitätskonzepte zwischen der BMW Group und LUYUAN. Designworks - das

globale Design-Innovationsstudio der BMW Group - wirkte unterstützend beim

Design mit. Matthias Bluemel, Gründer von EPP Engineering, erläuterte den

europäischen Validierungsprozess, der die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

mechanische Sicherheit, Langlebigkeit und das Fahrerlebnis umfasst. EPP betreibt

das europäische Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationszentrum von LUYUAN in

München. Die Modelle R07 und Z05 wurden von LUYUAN Co-Founder und CEO Hu Jihong,

Ni Boyuan, Vertretern der BMW Group sowie weiteren Gästen enthüllt.

KI-gestütztes Fahren und Flüssigkeitskühlung

Die modulare Bauweise von LYVA verbindet flüssigkeitsgekühlte Mittelmotoren,

proprietäre KI-Algorithmen, elektronische Gangschaltungen sowie eine adaptive

Drehmomentregelung miteinander. Acht verschiedene Sensortypen unterstützen die

Wahrnehmung der Fahrumgebung, während ein KI-Agent und eine zugehörige App

Funktionen wie Fahrtenaufzeichnung, Community-Interaktion und

Gesundheitsüberwachung ermöglichen. Zu den Entwicklungsschwerpunkten zählen

flüssigkeitsgekühlte Planeten- und Axialflussmotoren, eine

Schnellladetechnologie auf Automobilstandard, modulare Akku-Wechselsysteme sowie

der Einsatz von Leichtbaumaterialien.

Globale Expansion und Co-Creation

Gestützt auf die fast 30-jährige Erfahrung von LUYUAN, über 30 Millionen Nutzer,

eine Präsenz in mehr als 80 Märkten und über 1.200 Patente plant LYVA die

Eröffnung von sechs Innovationszentren im Ausland: in Deutschland, Spanien,

Nigeria, Usbekistan, Thailand und Singapur. Zu den Partnern des Unternehmens

gehören die BMW Group, die Baowu Group, Qingyang Precision, OpenHarmony und

KOVE. Der Vertrieb erfolgt über eine Kombination aus Online-Kanälen - darunter

die eigene Website, Amazon und Joybuy - sowie über den europäischen Fachhandel.

Zudem hat LYVA ein?Global Co-Creation"-Programm ins Leben gerufen, bei dem die

ersten Teilnehmer auf Basis ihrer Fahrten, Bewertungen und Rückmeldungen

ausgewählt wurden.

Über LYVA

LYVA ist eine von der LUYUAN Group (HK.02451) gegründete Premiummarke, die sich

auf Smart Mobility und intelligente Lösungen für die leichte Mobilität

konzentriert. LYVA vereint Technologie und Design, um den vielfältigen

Anforderungen an die Mobilität im Pendlerverkehr, in der Freizeit und im Alltag

gerecht zu werden.

Medienkontakt

E-Mail: brand@luyuangroup.com

Offizielle Website: www.lyva.com (http://www.lyva.com/)

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