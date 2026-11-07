Luyuan Group Aktie
WKN DE: A3D2TM / ISIN: KYG5727M1050
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07.11.2026 06:22:38
GNW-News: LUYUAN und LYVA feiern auf der EICMA 2026 ihr Europadebüt mit fünf Konzepten und einer globalen Strategie für intelligente Mobilität
^MAILAND, Italien, Nov. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LYVA, die globale
Premiummarke der LUYUAN Group für intelligente Mobilität (HK.02451), feierte ihr
Debüt auf der EICMA 2026 und stellte fünf Konzepte aus den Kategorien E-
Lastenfahrrad, E-Tretroller, E-Bike und E-Dirtbike vor.
?Wir denken die Form der Mobilität und das Fahrerlebnis für das Zeitalter der KI
neu", so LUYUAN Vice President Boyuan Ni. Unter dem Motto?Light up your life,
Power your ride" möchte LYVA die Nutzer durch intelligente und hochwertige
Mobilitätslösungen wieder stärker mit ihrer Umgebung verbinden.
Fünf Konzepte in vier Kategorien
Das R07 vereint Ladekapazität mit Agilität, der faltbare E-Tretroller Z05 ist
auf die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und kurze Strecken ausgelegt.
Das T05 zeichnet sich durch einen leichten, aus einer Magnesiumlegierung
gefertigten einteiligen Rahmen aus, der 1,3 Millionen Vibrationsermüdungszyklen
erfolgreich durchlaufen hat. Das GX03 und das GX05 sind für den Einsatz im
Gelände konzipiert.
Zusammenarbeit mit BMW und lokale Konstruktion
Die Modelle R07 und Z05 basieren auf einer Lizenzvereinbarung für
Mikromobilitätskonzepte zwischen der BMW Group und LUYUAN. Designworks - das
globale Design-Innovationsstudio der BMW Group - wirkte unterstützend beim
Design mit. Matthias Bluemel, Gründer von EPP Engineering, erläuterte den
europäischen Validierungsprozess, der die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,
mechanische Sicherheit, Langlebigkeit und das Fahrerlebnis umfasst. EPP betreibt
das europäische Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationszentrum von LUYUAN in
München. Die Modelle R07 und Z05 wurden von LUYUAN Co-Founder und CEO Hu Jihong,
Ni Boyuan, Vertretern der BMW Group sowie weiteren Gästen enthüllt.
KI-gestütztes Fahren und Flüssigkeitskühlung
Die modulare Bauweise von LYVA verbindet flüssigkeitsgekühlte Mittelmotoren,
proprietäre KI-Algorithmen, elektronische Gangschaltungen sowie eine adaptive
Drehmomentregelung miteinander. Acht verschiedene Sensortypen unterstützen die
Wahrnehmung der Fahrumgebung, während ein KI-Agent und eine zugehörige App
Funktionen wie Fahrtenaufzeichnung, Community-Interaktion und
Gesundheitsüberwachung ermöglichen. Zu den Entwicklungsschwerpunkten zählen
flüssigkeitsgekühlte Planeten- und Axialflussmotoren, eine
Schnellladetechnologie auf Automobilstandard, modulare Akku-Wechselsysteme sowie
der Einsatz von Leichtbaumaterialien.
Globale Expansion und Co-Creation
Gestützt auf die fast 30-jährige Erfahrung von LUYUAN, über 30 Millionen Nutzer,
eine Präsenz in mehr als 80 Märkten und über 1.200 Patente plant LYVA die
Eröffnung von sechs Innovationszentren im Ausland: in Deutschland, Spanien,
Nigeria, Usbekistan, Thailand und Singapur. Zu den Partnern des Unternehmens
gehören die BMW Group, die Baowu Group, Qingyang Precision, OpenHarmony und
KOVE. Der Vertrieb erfolgt über eine Kombination aus Online-Kanälen - darunter
die eigene Website, Amazon und Joybuy - sowie über den europäischen Fachhandel.
Zudem hat LYVA ein?Global Co-Creation"-Programm ins Leben gerufen, bei dem die
ersten Teilnehmer auf Basis ihrer Fahrten, Bewertungen und Rückmeldungen
ausgewählt wurden.
Über LYVA
LYVA ist eine von der LUYUAN Group (HK.02451) gegründete Premiummarke, die sich
auf Smart Mobility und intelligente Lösungen für die leichte Mobilität
konzentriert. LYVA vereint Technologie und Design, um den vielfältigen
Anforderungen an die Mobilität im Pendlerverkehr, in der Freizeit und im Alltag
gerecht zu werden.
Medienkontakt
E-Mail: brand@luyuangroup.com
Offizielle Website: www.lyva.com (http://www.lyva.com/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2905736d-54e6-4ee3-
b98d-b1dc50a463ce
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