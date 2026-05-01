GNW-News: LyondellBasell schließt Verkauf ausgewählter europäischer Vermögenswerte im Rahmen der strategischen Bewertung ab

^ROTTERDAM, Niederlande, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (LYB)

hat den Verkauf ausgewählter europäischer Vermögenswerte im Olefin- und

Polyolefinbereich sowie der dazugehörigen Geschäfts- und Corporate-Funktionen an

AEQUITA abgeschlossen. Damit erreicht das Unternehmen einen wichtigen

Meilenstein in seiner europäischen strategischen Bewertung. Der Abschluss

erfolgte nach den erforderlichen Informations- und Konsultationsprozessen mit

den zuständigen Arbeitnehmervertretungen sowie nach Erfüllung der üblichen

regulatorischen Bedingungen.

Durch den Verkauf konzentriert sich LYB künftig stärker auf Geschäftsbereiche

und Anlagen, die dauerhaft wettbewerbsfähig sind und langfristig bessere Erträge

versprechen. Gleichzeitig kann das Unternehmen flexibler auf finanzielle

Herausforderungen reagieren und sein Kapital gezielt einsetzen.

Die veräußerten Vermögenswerte befinden sich in Berre (Frankreich),

Münchsmünster (Deutschland), Carrington (Großbritannien) und Tarragona

(Spanien). Das Geschäft mit Advanced Polymer Solutions (APS) in Tarragona wird

LYB weiterhin betreiben.

?Diese Veräußerung ist ein wichtiger Schritt in unserer Transformation", so

Peter Vanacker, Chief Executive Officer von LyondellBasell.?Mit dem Abschluss

des Verkaufs haben wir unser Portfolio weiter geschärft. Gleichzeitig können wir

Kapital noch gezielter in attraktive Wachstumschancen investieren und so

langfristig Werte schaffen."

Vanacker ergänzt:?Europa bleibt ein wichtiger Markt für LYB. Wir investieren

weiterhin dort, wo wir starke Wertschöpfung sehen - indem wir unsere Position

bei Spezialpolymeren ausbauen, ein profitables Geschäft im Bereich Circular &

Low Carbon Solutions aufbauen und führend in Technologie und Innovation bleiben.

Unser Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen, die im Zuge der Transaktion in das

neue Unternehmen wechseln. Für den Start unter der Eigentümerschaft von AEQUITA

wünschen wir ihnen und dem neuen Unternehmen alles Gute."

Nach dem heutigen Abschluss wird das veräußerte Geschäft unter dem Namen Velogy

geführt.

?Mit dem Abschluss machen wir einen wichtigen Schritt beim Aufbau einer starken

und wettbewerbsfähigen europäischen Polymerplattform, in einem Markt mit soliden

Fundamentaldaten und attraktivem langfristigem Potenzial", erklärt Dr.-Ing. Axel

Geuer, AEQUITA-Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats.?Wir danken

LyondellBasell für die konstruktive Zusammenarbeit. Jetzt freuen wir uns darauf,

gemeinsam mit den Mitarbeitenden von Velogy die Leistungsfähigkeit des

Unternehmens zum Nutzen von Kunden und Lieferanten weiter zu stärken."

LYB wird die verbleibenden Anlagen weiterhin sicher und zuverlässig betreiben

und Kunden sowie Partner wie gewohnt nach hohen Standards unterstützen.

Berater

Citi und J.P. Morgan Securities LLC fungierten als Finanzberater, Linklaters LLP

als Rechtsberater von LyondellBasell.

Über LyondellBasell

Wir sind LyondellBasell - ein führendes Unternehmen der globalen

Chemieindustrie. Wir entwickeln Lösungen für ein nachhaltigeres Leben im Alltag.

Mit Technologien und Investitionen unterstützen wir eine stärker

kreislauforientierte und kohlenstoffärmere Wirtschaft. Dabei wollen wir Werte

für Kunden, Investoren und die Gesellschaft schaffen. Als einer der weltweit

größten Polymerhersteller und führend in der Polyolefintechnologie entwickeln,

produzieren und vermarkten wir Produkte für Anwendungen - von nachhaltigem

Transport und Lebensmittelsicherheit bis hin zu sauberem Wasser und hochwertiger

Gesundheitsversorgung. Weitere Informationen finden Sie unter

www.lyondellbasell.com oder folgen Sie @LyondellBasell auf LinkedIn.

Über AEQUITA

AEQUITA ist eine in München ansässige Industriegruppe. Sie investiert in

Unternehmensausgliederungen, Nachfolgeregelungen und Transformationen in Europa,

Nordamerika und Asien. Das aktuelle Portfolio umfasst die Segmente Chemie,

Industriegüter/-dienstleistungen und Automotive. AEQUITA beschäftigt mehr als

19.000 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 10

Milliarden Euro. Mit einer starken Kapitalbasis und unternehmerischem Know-how

konzentriert sich AEQUITA auf den Erwerb und die langfristige Wertsteigerung von

Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.aequita.com.

Presseanfragen LYB Global

LyondellBasell Media Relations

Tel.: +1-713-309-7575

E-Mail: mediarelations@lyondellbasell.com

(mailto:mediarelations@lyondellbasell.com)

Oder:

Presseanfragen LYB Europa

Esther Clason, Communications EMEAI

Tel.: +31 6 388 269 30

E-Mail: Esther.Clason@lyondellbasell.com

(mailto:Esther.Clason@lyondellbasell.com)

Presseanfragen AEQUITA SE & Co. KGaA

Kolja Hübner, Partner

Gabrielenstr. 9, 80636 München

Tel.: +49 89 2620 4840-0

E-Mail: contact@aequita.com (mailto:contact@aequita.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen (Forward-Looking Statements) - LYB

Die Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die

keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die

tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, was unter anderem davon

abhängt, ob wir in der Lage sind, unsere Assets mit unseren strategischen Zielen

in Einklang zu bringen; langfristige Werte für unsere Stakeholder zu schaffen;

sowie ein profitables Geschäft im Bereich Circular & Low Carbon Solutions

aufzubauen.

Weitere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen,

finden sich im Abschnitt?Risk Factors" unseres Form 10-K für das am 31.

Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, abrufbar unter www.LyondellBasell.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=mhe8alrXJLzSsRTgrINj8NpQroNLRLVewjJc

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Ccq1kguZ1eD0g==) (Investors) sowie auf der Website der U.S. Securities and

Exchange Commission unter www.sec.gov

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=qpxbjJoAgNWYLIqs7w9rvgfDT5OwS0fCtbyn

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gibt keine Gewähr dafür, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen

beschriebenen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und

basieren auf den damaligen Schätzungen und Einschätzungen des Managements von

LyondellBasell. LyondellBasell übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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