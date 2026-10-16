GNW-News: Mab Designs gibt die Veröffentlichung von C20, einem selektiven Inhibitor der IL-6-Transsignalisierung, in der Fachzeitschrift "Communications Biol...

^LONDON, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mab Designs Ltd gab heute die

Veröffentlichung einer begutachteten Studie zu C20, seinem Anti-Interleukin-6-

Transsignal-Antikörper, in Communications Biology, einer Zeitschrift des Nature-

Portfolios, bekannt.

Die Veröffentlichung mit dem Titel?Selective inhibition of IL-6 trans-

signalling reveals distinct mechanisms of human classic and trans-signalling

receptor-complex formation" (DOI 10.1038/s42003-026-11014-0) berichtet, dass C20

die trans-Signalübertragung von IL-6 beim Menschen blockiert, während die

klassische IL-6-Signalübertragung funktional unbeeinträchtigt bleibt. Die Arbeit

wurde von einer Gruppe an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg geleitet,

wobei Wissenschaftler von Mab Designs zu den Mitautoren zählten.

?IL-6 gilt bereits seit zwei Jahrzehnten als validiertes Zielmolekül, doch erst

seit kurzem konzentriert sich die Forschung darauf, welche Funktionen die beiden

Signalwege tatsächlich erfüllen", erklärte Dr. Andrew Clark, Mitbegründer und

Managing Director von Mab Designs.?Die klassische Signalübertragung über den

membrangebundenen Rezeptor bildet die Grundlage für die Abwehrreaktion des

Wirts, die akute Leberreaktion und die Gewebereparatur. Die Transsignalisierung

über den abgetrennten Rezeptor überträgt Entzündungsprozesse in Gewebe, die

andernfalls überhaupt nicht auf IL-6 reagieren würden, und dieser Signalweg ist

an einer Vielzahl von entzündlichen Erkrankungen beteiligt. Jeder zugelassene

Antikörper dieser Klasse hemmt beide."

C20 bindet an den menschlichen IL-6-Rezeptor mit einer Affinität im

Pikomolarbereich und hat keinen Einfluss auf die IL-11-Signalübertragung. Da es

auf den IL-6-Rezeptor selbst und nicht auf gp130 abzielt - die

Signaluntereinheit, die der gesamten IL-6-Zytokinfamilie gemeinsam ist -, ist

die Selektivität für IL-6 inhärent gegeben. C20 bindet sowohl an den löslichen

als auch an den membrangebundenen Rezeptor mit vergleichbarer Affinität, hemmt

jedoch ausschließlich die Trans-Signalübertragung.

Durch Epitopkartierung wurde ein Konformationsepitop in der Domäne D2 des

humanen IL-6R lokalisiert, das sich von der IL-6-Bindungsstelle unterscheidet;

die Autoren kommen zu dem Schluss, dass C20 höchstwahrscheinlich die

Bindungsstelle IIIb blockiert, also den Kontakt zwischen IL-6R und gp130. Dieser

Kontakt scheint für die klassische Signalübertragung entbehrlich zu sein, ist

jedoch für die Trans-Signalübertragung erforderlich - ein Beleg dafür, dass die

beiden Modusformen beim Menschen strukturell unterschiedliche Rezeptorkomplexe

bilden.

?Die Eigenschaft, die wir am interessantesten finden, ist, dass die Selektivität

von C20 keine Bindungseigenschaft ist", fügte Dr. Clark hinzu.?Es erkennt beide

Formen des Rezeptors gleichermaßen gut und blockiert dennoch nur eine davon. Die

Selektivität erfolgt auf der Ebene des Aufbaus des Rezeptorkomplexes und nicht

auf der Ebene der Zielerkennung."

Die Studie wurde im Rahmen eines institutionellen Vertrags zwischen Mab Designs

und der Otto-von-Guericke-Universität durchgeführt. Mab Designs war weder an der

Studienkonzeption noch an der Datenerhebung und -analyse noch an den

Veröffentlichungsentscheidungen beteiligt. Der Artikel ist frei zugänglich und

unter doi.org/10.1038/s42003-026-11014-0 verfügbar.

Über Mab Designs Ltd

Mab Designs Ltd, 20 Balderton Street, 6. Stock Nord, London W1K 6TL. Das im Jahr

2011 gegründete Unternehmen Mab Designs nutzt subtraktive

Immunisierungsprotokolle, um Antikörper gegen?schwierige" Zielmoleküle

herzustellen. In Privatbesitz. www.mabdesigns.co.uk

Über C20

C20 ist ein Anti-IL-6R-Antikörper, der die IL-6-Transsignalisierung blockiert -

IC?? 3,5 nM als IgG1, 3,2 nM als Fab -, während die klassische Signalübertragung

bei denselben Konzentrationen und darüber unbeeinträchtigt bleibt. In

menschlichen Leberzellen ließ Fab die Akutphasenreaktion unbeeinträchtigt; in

Endothelzellen unterband C20 die durch Transsignalisierung gesteuerte Expression

von CCL2 und VEGF und brachte die Röhrenbildung wieder auf das Ausgangsniveau

zurück. Es bindet an den menschlichen IL-6-Rezeptor mit einer Affinität im

Pikomolarbereich und hat keinen Einfluss auf die IL-11-Signalübertragung: Da C20

auf den IL-6-Rezeptor und nicht auf gp130 abzielt - die Untereinheit, die der

gesamten IL-6-Zytokinfamilie gemeinsam ist -, ist seine Selektivität

intrinsischer Natur.

Kontakt

Dr Andrew Clark, Co-Founder und CEO, Mab Designs Ltd Tel: +447771641570 andy@mabdesigns.co.ukÂ°