03.03.2026 07:19:38
GNW-News: ManpowerGroup weitet menschenorientierte KI-Vorstellungsgespräche aus, um dem globalen Fachkräftemangel entgegenzuwirken
^MILWAUKEE, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ManpowerGroup
(http://www.manpowergroup.com/) (NYSE: MAN), das weltweit führende Unternehmen
für Personallösungen, gab heute eine globale Partnerschaft mit Hubert
(https://www.hubert.ai/) bekannt, einem Pionier im Bereich KI-gestützter
Vorstellungsgespräche, um seinen Ansatz?Humans First, Digital Always" bei der
Personalbeschaffung auszuweiten. Die Partnerschaft unterstreicht die Philosophie
der ManpowerGroup, verantwortungsbewusste, nachvollziehbare KI einzusetzen, um
die Erfahrungen sowohl für Talente als auch für Unternehmen zu verbessern,
während Personalvermittler weiterhin an vorderster Front bei jeder
Einstellungsentscheidung stehen.
?Diese Partnerschaft stellt den Menschen in den Mittelpunkt der
Personalbeschaffung, und das gilt sowohl für Bewerber als auch für Arbeitgeber",
so Valerie Beaulieu-James, Chief Growth & Innovation Officer bei ManpowerGroup.
?Wenn KI die Vorauswahl übernimmt, konzentrieren sich unsere Personalvermittler
auf das, was kein Algorithmus nachbilden kann: Potenziale erkennen, Vertrauen
aufbauen und Menschen in eine sinnvolle Tätigkeit zu vermitteln. Das ist?The
Human Edge" in Aktion.
Da weltweit 72 % der Arbeitgeber Schwierigkeiten haben, die benötigten
Fachkräfte zu finden, stehen Unternehmen unter zunehmendem Druck, qualifizierte
Bewerber noch effektiver anzuwerben. Da Unternehmen heute Ergebnisse liefern und
sich gleichzeitig auf den Wandel von morgen vorbereiten müssen - was
ManpowerGroup als?The Now and Next" bezeichnet -, müssen sich auch die
Einstellungspraktiken weiterentwickeln. Menschen erwarten Prozesse, die
Potenziale erkennen, nicht nur Qualifikationen. Arbeitgeber verlangen Präzision,
Fairness und zeitnahen Zugang zu qualifizierten Fachkräften.
Durch strukturierte, KI-gestützte Interviews, die dank Hubert möglich sind,
stärkt die ManpowerGroup ihre Fähigkeit, Folgendes zu liefern:
* Schnellere Vorauswahl - Qualifizierte Bewerber werden früher im Prozess
identifiziert, wodurch Unternehmen wichtige Talente schneller gewinnen
können und die Interessenten schnelles Feedback erhalten.
* Genauere Zuordnung - Strukturierte, kriterienbasierte Vorstellungsgespräche
bewerten die Fähigkeiten der Bewerber konsequent anhand der Anforderungen
der Stelle und verbessern so die Zufriedenheit sowohl der Unternehmen als
auch der zukünftigen Mitarbeiter.
* Weniger Voreingenommenheit bei Einstellungsentscheidungen - Jede Person wird
anhand derselben transparenten Standards bewertet, was einen gerechteren
Prozess unterstützt.
* Einsatz rund um die Uhr - Mehr als 60 % der Bewerber absolvieren
Vorstellungsgespräche außerhalb der üblichen Bürozeiten. Dies gibt Talenten
die Flexibilität, Termine nach ihrem eigenen Zeitplan zu vereinbaren, und
hilft Unternehmen dabei, qualifizierte Fachkräfte vor der Konkurrenz zu
finden.
Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie früher einen Überblick über
qualifizierte, einsatzbereite Fachkräfte erhalten und gleichzeitig die strengen
Anforderungen komplexer Einstellungsverfahren einhalten können. Für Fachkräfte
bedeutet dies eine zugänglichere und transparentere Erfahrung, die auf ihre
Zeitpläne und ihr Potenzial zugeschnitten ist. Gleichzeitig bleiben die
abschließende Bewertung, die kontextbezogene Beurteilung und die
Einstellungsempfehlungen fest in den Händen der erfahrenen Personalvermittler
der ManpowerGroup.
?Jeder Bewerber verdient eine faire, einheitliche Bewertung und einen
reibungslosen Ablauf, unabhängig davon, wann und wo er sich bewirbt", sagt
Fredrik Östgren, CEO von Hubert.?Hubert macht die Einstellung von
Arbeitskräften in großem Maßstab zugänglicher und gerechter - und mit der
ManpowerGroup als verlässlichem Partnerunternehmen machen wir diese Vorteile
noch mehr Menschen weltweit zugänglich."
Nach erfolgreichen Implementierungen in mehreren Märkten plant die
ManpowerGroup, die Partnerschaft im Laufe des Jahres 2026 als Teil ihres
umfassenderen KI-gestützten Ökosystems auszubauen, das darauf abzielt, die
Widerstandsfähigkeit der Belegschaft zu stärken und die Vertrauenslücke zu
schließen. Dazu gehören potenzialbasierte Bewertungen, personalisierte
Karriereentwicklung durch MyPath und Arbeitsmarktinformationen aus dem Work
Intelligence Lab, die alle unter Berücksichtigung ethischer Grundsätze und unter
Einbeziehung menschlicher Entscheidungsträger eingesetzt werden.
ÜBER
ManpowerGroup (https://www.manpowergroup.com/)(®) (NYSE: MAN), der globale
Marktführer für Personaldienstleistungen, unterstützt Unternehmen bei ihrer
Transformation in der sich rasant wandelnden Welt der Arbeit, indem er Lösungen
für das Rekrutieren, Bewerten, Entwickeln und Verwalten der für nachhaltigen
Erfolg notwendigen Fachkräfte bereitstellt. Wir entwickeln jedes Jahr innovative
Lösungen für mehrere hunderttausend Unternehmen, versorgen sie mit
qualifizierten Fachkräften und finden gleichzeitig sinnvolle, nachhaltige
Beschäftigungsmöglichkeiten für Millionen von Menschen in einer Vielzahl von
Branchen und mit unterschiedlichen Qualifikationen.
Hubert (http://www.hubert.ai/) ist ein Pionier im Bereich KI-gestützter
Vorstellungsgespräche und ermöglicht es Unternehmen, schneller, fairer und
intelligenter in großem Umfang einzustellen. Die Plattform führt strukturierte,
kriterienbasierte Screening-Interviews durch, die Verzerrungen reduzieren, die
Genauigkeit der Zuordnung verbessern und Bewerber rund um die Uhr einbinden -
und so sowohl für Fachkräfte als auch für Personalvermittler zu besseren
Ergebnissen führen.
Kontakt:
john.julitz@manpowergroup.com (mailto:john.julitz@manpowergroup.com)
media@hubert.ai (mailto:media@hubert.ai)
Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28311e40-41e7-4335-a692-
7a9c4a9e527a
