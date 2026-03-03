GNW-News: ManpowerGroup weitet menschenorientierte KI-Vorstellungsgespräche aus, um dem globalen Fachkräftemangel entgegenzuwirken

^MILWAUKEE, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ManpowerGroup

(http://www.manpowergroup.com/) (NYSE: MAN), das weltweit führende Unternehmen

für Personallösungen, gab heute eine globale Partnerschaft mit Hubert

(https://www.hubert.ai/) bekannt, einem Pionier im Bereich KI-gestützter

Vorstellungsgespräche, um seinen Ansatz?Humans First, Digital Always" bei der

Personalbeschaffung auszuweiten. Die Partnerschaft unterstreicht die Philosophie

der ManpowerGroup, verantwortungsbewusste, nachvollziehbare KI einzusetzen, um

die Erfahrungen sowohl für Talente als auch für Unternehmen zu verbessern,

während Personalvermittler weiterhin an vorderster Front bei jeder

Einstellungsentscheidung stehen.

?Diese Partnerschaft stellt den Menschen in den Mittelpunkt der

Personalbeschaffung, und das gilt sowohl für Bewerber als auch für Arbeitgeber",

so Valerie Beaulieu-James, Chief Growth & Innovation Officer bei ManpowerGroup.

?Wenn KI die Vorauswahl übernimmt, konzentrieren sich unsere Personalvermittler

auf das, was kein Algorithmus nachbilden kann: Potenziale erkennen, Vertrauen

aufbauen und Menschen in eine sinnvolle Tätigkeit zu vermitteln. Das ist?The

Human Edge" in Aktion.

Da weltweit 72 % der Arbeitgeber Schwierigkeiten haben, die benötigten

Fachkräfte zu finden, stehen Unternehmen unter zunehmendem Druck, qualifizierte

Bewerber noch effektiver anzuwerben. Da Unternehmen heute Ergebnisse liefern und

sich gleichzeitig auf den Wandel von morgen vorbereiten müssen - was

ManpowerGroup als?The Now and Next" bezeichnet -, müssen sich auch die

Einstellungspraktiken weiterentwickeln. Menschen erwarten Prozesse, die

Potenziale erkennen, nicht nur Qualifikationen. Arbeitgeber verlangen Präzision,

Fairness und zeitnahen Zugang zu qualifizierten Fachkräften.

Durch strukturierte, KI-gestützte Interviews, die dank Hubert möglich sind,

stärkt die ManpowerGroup ihre Fähigkeit, Folgendes zu liefern:

* Schnellere Vorauswahl - Qualifizierte Bewerber werden früher im Prozess

identifiziert, wodurch Unternehmen wichtige Talente schneller gewinnen

können und die Interessenten schnelles Feedback erhalten.

* Genauere Zuordnung - Strukturierte, kriterienbasierte Vorstellungsgespräche

bewerten die Fähigkeiten der Bewerber konsequent anhand der Anforderungen

der Stelle und verbessern so die Zufriedenheit sowohl der Unternehmen als

auch der zukünftigen Mitarbeiter.

* Weniger Voreingenommenheit bei Einstellungsentscheidungen - Jede Person wird

anhand derselben transparenten Standards bewertet, was einen gerechteren

Prozess unterstützt.

* Einsatz rund um die Uhr - Mehr als 60 % der Bewerber absolvieren

Vorstellungsgespräche außerhalb der üblichen Bürozeiten. Dies gibt Talenten

die Flexibilität, Termine nach ihrem eigenen Zeitplan zu vereinbaren, und

hilft Unternehmen dabei, qualifizierte Fachkräfte vor der Konkurrenz zu

finden.

Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie früher einen Überblick über

qualifizierte, einsatzbereite Fachkräfte erhalten und gleichzeitig die strengen

Anforderungen komplexer Einstellungsverfahren einhalten können. Für Fachkräfte

bedeutet dies eine zugänglichere und transparentere Erfahrung, die auf ihre

Zeitpläne und ihr Potenzial zugeschnitten ist. Gleichzeitig bleiben die

abschließende Bewertung, die kontextbezogene Beurteilung und die

Einstellungsempfehlungen fest in den Händen der erfahrenen Personalvermittler

der ManpowerGroup.

?Jeder Bewerber verdient eine faire, einheitliche Bewertung und einen

reibungslosen Ablauf, unabhängig davon, wann und wo er sich bewirbt", sagt

Fredrik Östgren, CEO von Hubert.?Hubert macht die Einstellung von

Arbeitskräften in großem Maßstab zugänglicher und gerechter - und mit der

ManpowerGroup als verlässlichem Partnerunternehmen machen wir diese Vorteile

noch mehr Menschen weltweit zugänglich."

Nach erfolgreichen Implementierungen in mehreren Märkten plant die

ManpowerGroup, die Partnerschaft im Laufe des Jahres 2026 als Teil ihres

umfassenderen KI-gestützten Ökosystems auszubauen, das darauf abzielt, die

Widerstandsfähigkeit der Belegschaft zu stärken und die Vertrauenslücke zu

schließen. Dazu gehören potenzialbasierte Bewertungen, personalisierte

Karriereentwicklung durch MyPath und Arbeitsmarktinformationen aus dem Work

Intelligence Lab, die alle unter Berücksichtigung ethischer Grundsätze und unter

Einbeziehung menschlicher Entscheidungsträger eingesetzt werden.

ÜBER

ManpowerGroup (https://www.manpowergroup.com/)(®) (NYSE: MAN), der globale

Marktführer für Personaldienstleistungen, unterstützt Unternehmen bei ihrer

Transformation in der sich rasant wandelnden Welt der Arbeit, indem er Lösungen

für das Rekrutieren, Bewerten, Entwickeln und Verwalten der für nachhaltigen

Erfolg notwendigen Fachkräfte bereitstellt. Wir entwickeln jedes Jahr innovative

Lösungen für mehrere hunderttausend Unternehmen, versorgen sie mit

qualifizierten Fachkräften und finden gleichzeitig sinnvolle, nachhaltige

Beschäftigungsmöglichkeiten für Millionen von Menschen in einer Vielzahl von

Branchen und mit unterschiedlichen Qualifikationen.

Hubert (http://www.hubert.ai/) ist ein Pionier im Bereich KI-gestützter

Vorstellungsgespräche und ermöglicht es Unternehmen, schneller, fairer und

intelligenter in großem Umfang einzustellen. Die Plattform führt strukturierte,

kriterienbasierte Screening-Interviews durch, die Verzerrungen reduzieren, die

Genauigkeit der Zuordnung verbessern und Bewerber rund um die Uhr einbinden -

und so sowohl für Fachkräfte als auch für Personalvermittler zu besseren

Ergebnissen führen.

Kontakt:

john.julitz@manpowergroup.com (mailto:john.julitz@manpowergroup.com)

media@hubert.ai (mailto:media@hubert.ai)

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28311e40-41e7-4335-a692-

7a9c4a9e527a

