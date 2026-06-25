GNW-News: MAR-Compliance aus einer Hand: Notified erweitert IR-Angebot um Insiderlisten-Management von Logwise

^Die wichtigsten Fakten:

* Notified ermöglicht das Führen von Insiderlisten gemäß EU-

Marktmissbrauchsverordnung (MAR) in einem digitalen Insider-Management-

System von Logwise.

* Insiderlisten und sämtliche Kommunikation werden zentral erfasst.

* Ampel-System hilft dem Investor-Relations- bzw. Compliance-Team, den Status

der Listen effizient zu überwachen.

FRANKFURT, Deutschland, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified erweitert

sein Angebot für börsennotierte Unternehmen in Europa um das Insiderlisten-

Management von Logwise und erleichtert Emittenten damit die digitale Verwaltung

von Insiderlisten und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen.

Die Lösung ist ab sofort als Zusatzprodukt von Notified erhältlich und

ermöglicht Emittenten, ihre MAR?Pflichten effizient und rechtskonform zu

erfüllen. Insiderlisten und sämtliche Kommunikation werden zentral erfasst,

während automatisierte Benachrichtigungen die Prozesse vereinfachen und die

Compliance sicherstellen.

Unternehmen verwalten projektbezogene und permanente Insider sowie

Führungspersonen in einem zentralen digitalen Register. Klare Workflows

erleichtern die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, während ein Ampelsystem dem

IR? und Compliance?Team jederzeit einen schnellen Überblick über den Status

bietet. Das Ergebnis: eine transparente, prüfungssichere Dokumentation auf

höchstem Niveau.

Ergänzende Lösung für regulatorische Anforderungen

?Der Anspruch von Notified ist es, Emittenten aus einer Hand mit

leistungsfähigen Lösungen für ihre Kapitalmarktkommunikation und regulatorischen

Pflichten zu unterstützen", so Martin Alamri, Sales Director von Notified.?Mit

dem Insiderlisten-Management von Logwise bieten wir unseren Kunden ein Produkt

an, das unsere European Regulatory News Services (ERN) sinnvoll ergänzt und

Emittenten dabei hilft, ihre MAR-Anforderungen effizient zu erfüllen."

?Wir freuen uns, dass Notified die Insiderlisten-Lösung von Logwise als

ergänzendes Produkt anbietet", kommentiert Joshua Anthony, CEO von Logwise.

?Unser Anspruch ist es, dass Compliance keine Last, sondern Grundlage für den

Aufbau von Vertrauen, die Steigerung der betrieblichen Effizienz und die

Schaffung von Mehrwert für die Stakeholder sein sollte. Eine digitale Lösung ist

diesbezüglich eine erhebliche Erleichterung für IR- und Compliance-Teams."

Logwise AB ist ein in Stockholm ansässiger Anbieter von Compliance- und RegTech-

Software für den Finanzsektor. Das Unternehmen bietet digitale Lösungen zur

Verwaltung von Insiderlisten, Marktsondierungen und weiteren MAR-relevanten

Compliance-Prozessen an. Logwise ist ISO 27001- und Cyber Essentials Plus-

zertifiziert und zählt heute über 50.000 Nutzer in mehr als 20 Ländern.

Weitere Informationen zu den IR-Lösungen von Notified:

https://www.notified.com/de-DE/ir-services.

Über Notified

Notified, der Spezialist für Marktinteraktion von Equiniti, unterstützt PR- und

Investor-Relations-Experten dabei, Aufmerksamkeit zu gewinnen, das Engagement zu

messen und Ergebnisse zu erzielen - und zwar mithilfe seiner integrierten

Plattformen Content OS(TM) und IR Hub(TM). Erfahren Sie hier

(https://www.notified.com/de-DE), warum führende Unternehmen weltweit auf die

Lösungen und Dienstleistungen von Notified vertrauen, um die Nachfrage

anzukurbeln und Kapital anzuziehen.

Medienkontakt

Schwarz Financial Communication

Frank Schwarz - schwarz@schwarzfinancial.com

+49 611 580 2929-0

Notified IR-Lösungen: Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was unterscheidet den Notified IR Hub von anderen Investor-Relations-

Plattformen?

IR Hub vereint alles, was ein IR-Team benötigt, auf einer einzigen Plattform -

darunter IR-Websites, Veranstaltungen, Earnings Releases,

Pflichtveröffentlichungen, Marktinformationen und Analysen. Im Gegensatz zu

modularen Lösungen, die mehrere Anbieter und Integrationen erfordern, bietet IR

Hub einen nahtlosen, durchgängigen Workflow, der Teams dabei unterstützt,

schneller zu arbeiten, effektiver zu kommunizieren und bessere Ergebnisse zu

erzielen.

Was bietet die Insiderlisten-Lösung von Logwise?

Die als zusätzliches Produkt von Notified erhältliche Logwise-Lösung ermöglicht

die digitale und MAR-konforme Verwaltung von Insiderlisten und ersetzt dabei

manuelle Prozesse auf Basis von Tabellenkalkulationen oder E-Mail-Kommunikation.

Zu den Funktionen gehören automatisierte Benachrichtigungen an Insider, die

Nachverfolgung von Bestätigungen und Lesebestätigungen, vollständige Audit-

Trails, Versionierung sowie die Dokumentation aller Änderungen mit Zeitstempeln.

Dadurch können Unternehmen jederzeit nachvollziehen, wer wann Zugang zu

Insiderinformationen hatte und welche regulatorischen Pflichten bestätigt

wurden.

Wie unterstützt Notified Kunden bei der Verbreitung regulatorischer Mitteilungen

und der Erfüllung von Meldepflichten?

GlobeNewswire vereinfacht die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und

unterstützt XBRL-Einreichungen bei der SEC (EDGAR), SEDAR+ sowie dem deutschen

Unternehmensregister. Unser autorisierter European Regulatory News Service (ERN)

unterstützt Emittenten dabei, ihre regulatorischen Pflichten in 17 europäischen

Ländern effizient und rechtskonform zu erfüllen.

IR Hub ist eine eingetragene Marke von Notified.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fbb21f65-67ce-4728-

aff9-2f6172674ddd

Diese Pressemitteilung wurde von einer von CLEAR® verifizierten Person

veröffentlicht.

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