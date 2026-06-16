GNW-News: Marcel Rohner tritt dem Verwaltungsrat von Titanbay bei

^LONDON, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay hat heute die Ernennung von

Marcel Rohner, Vice-Chairman der UBP SA, Chairman der Schweizerischen

Bankiervereinigung und ehemaliger Group Chief Executive der UBS AG, zum Non-

Executive Director des Verwaltungsrates bekannt gegeben.

Wenige Persönlichkeiten stehen dem Zentrum des europäischen Wealth Managements

so nahe. Von 2007 bis 2009 führte Rohner die UBS als Group CEO durch die globale

Finanzkrise. Seit 2016 gehört er dem Verwaltungsrat der Union Bancaire Privée

an. Darüber hinaus steht er seit 2021 der Schweizerischen Bankiervereinigung

vor, der Organisation, die die Interessen der Schweizer Banken vertritt und

Richtlinien und Standards für einen der weltweit bedeutendsten Wealth-

Management-Märkte prägt.

Seine Entscheidung, sich Titanbay anzuschließen, verdeutlicht den aktuellen

Wandel im Private-Markets-Sektor. Während Vermögensverwalter ihren Kunden

zunehmend Zugang zu alternativen Anlagen ermöglichen wollen, bemühen sich Asset

Manager um effizientere Zugangswege zum Wealth-Management-Sektor. Titanbay

verbindet beide Seiten - gestützt auf eine Technologie, die speziell für

Private-Markets- Fonds entwickelt wurde. Was in der Branche bislang häufig über

manuelle Prozesse oder eine Vielzahl externer Dienstleister abgewickelt wird,

vereint Titanbay auf einer integrierten, eigens entwickelten Infrastruktur.

?Marcel gehört zu den angesehensten Persönlichkeiten im europäischen Wealth

Management. Es gibt nur wenige Menschen in unserer Branche, deren Urteil mehr

Gewicht hat", sagt Michael Gruener, Co-CEO von Titanbay.?Seine Erfahrungen als

CEO der UBS, seine langjährige Tätigkeit im Verwaltungsrat der UBP sowie seine

Arbeit an der Spitze der Schweizerischen Bankiervereinigung verschaffen ihm

einen einzigartigen Blick auf die Entwicklung unserer Branche. Dass er nun

unseren Verwaltungsrat verstärkt und die nächste Wachstumsphase von Titanbay

mitgestaltet, ist für uns von großer Bedeutung. Wir schätzen uns glücklich, ihn

an Bord zu haben."

Marcel Rohner sagte:?Private Markets entwickeln sich zunehmend zu einem festen

Bestandteil der Vermögensallokation europäischer Privatkunden. Die Infrastruktur

der Branche hat mit dieser Entwicklung bislang jedoch nicht Schritt gehalten.

Titanbay hat hierfür eine überzeugende Lösung geschaffen: eine speziell für

diese Anlageklasse entwickelte Technologie- und Betriebsplattform, die bereits

von führenden Vermögensverwaltern und Asset Managern genutzt wird. Ich freue

mich darauf, gemeinsam mit dem Verwaltungsrat die weitere Entwicklung des

Unternehmens zu begleiten."

Über Marcel Rohner

Marcel Rohner ist Vice-Chairman des Verwaltungsrats der Union Bancaire Privée,

Chairman der Schweizerischen Bankiervereinigung sowie ehemaliger Group Chief

Executive Officer der UBS AG (2007-2009), die er durch die globale Finanzkrise

führte. Seit 2021 steht er der Schweizerischen Bankiervereinigung vor und hat in

dieser Funktion die strategische Ausrichtung des Schweizer Bankensektors

maßgeblich mitgeprägt. Im September 2026 wird er das Amt am Bankiertag an

Giorgio Pradelli übergeben. Er promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der

Universität Zürich.

Über Titanbay

Titanbay ist das einzige Unternehmen, das die Strukturierung, Auflegung,

Verwaltung und Handelbarkeit von Private-Markets-Fonds auf einer einzigen

Plattform vereint - basierend auf einer maßgeschneiderten, von Titanbay von

Grund auf neu entwickelten Technologie.

Asset Manager nutzen Titanbay, um Private-Markets-Fonds effizient aufzulegen, zu

vertreiben und im großen Maßstab zu verwalten. Vermögensverwalter erhalten über

die von ihnen bereits genutzten Systeme Zugang zu diesen Fonds und können

Transaktionen nahtlos abwickeln. Die technologische und regulatorische

Infrastruktur von Titanbay verbindet beide Seiten und automatisiert Prozesse,

die bislang häufig mit erheblichem operativem Aufwand verbunden waren.

Weitere Informationen finden Sie unter titanbay.com

Medienkontakt

Danielle Wilde

Head of Marketing, Titanbay

danielle.wilde@titanbay.comÂ°