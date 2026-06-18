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18.06.2026 17:24:38
GNW-News: Mavenir bringt gemeinsam mit Red Hat die Integrated AI Platform auf den Markt, die Netzbetreiber zu KI-Dienstanbietern transformiert
^RICHARDSON, Texas, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir gab heute die
Einführung der gemeinsam mit Red Hat entwickelten Integrated AI Platform
bekannt, die es Netzbetreibern ermöglicht, KI auf dieselbe Weise zu
monetarisieren wie heute bereits Daten: über tokenbasierte Verbrauchstarife, die
über die Telefonrechnung abgerechnet werden, mit vollständiger Kontrolle über
Preisgestaltung, Service Level Agreements (SLAs) und darüber, welche Modelle bei
den einzelnen Interaktionen zum Einsatz kommen. Die Integrated AI Platform wird
in drei Modellen zum Einsatz kommen: als KI-Dienste unter der Marke des
Netzbetreibers für dessen eigene Kunden, als KI-Infrastrukturebene zur
Unterstützung von KI-Grid-Bereitstellungen der Netzbetreiber und als Managed-KI-
Plattform, über die Netzbetreiber Unternehmenskunden KI-Funktionen auf
tokenbasierter Nutzungsbasis anbieten. Durch die Nutzung von Red Hat AI
(https://www.redhat.com/en/products/ai) als einheitlicher Plattform, die auf
Kubernetes-Infrastruktur auf Basis von Red Hat OpenShift ausgeführte KI-
Funktionen zusammenführt, gibt Mavenirs Integrated AI Platform Netzbetreibern
eine flexible, souveränitätsorientierte Architektur an die Hand. So können
Netzbetreiber On-Premises-Modelle und eigens entwickelte Small Language Models
(SLMs) nutzen, die ein breites Spektrum an Anwendungsfällen abdecken, und
zugleich von einer selektiven, richtliniengesteuerten Anbindung an Frontier-
Modelle für Aufgaben profitieren, die modernste Reasoning-Fähigkeiten erfordern.
Die Netzbetreiber entscheiden, welches Modell welche Anfrage verarbeitet, wer
dafür bezahlt und wie die Abrechnung erfolgt.
KI-Monetarisierung: eine Chance für Netzbetreiber
Der globale Markt für KI-Dienste schafft neue Einnahmequellen, die Netzbetreiber
besonders gut erschließen können. Der tokenbasierte KI-Verbrauch - das
Verbrauchsmodell, auf dem jede Interaktion mit einem großen Sprachmodell basiert
- ähnelt dem Abrechnungsmodell für mobile Daten, mit dem Netzbetreiber bereits
seit Jahrzehnten vertraut sind. Monatliche KI-Token-Tarife,
Abteilungskontingente für Unternehmenskunden und SLA-gestützte Tarifstufen für
von Netzbetreibern bereitgestellte KI-Dienste bilden eine strukturell neue
Monetarisierungsebene auf Basis bestehender Konnektivitätsdienste.
Um diese Chance zu nutzen, benötigen Netzbetreiber eine produktionsreife KI-
Infrastruktur, die souveräne On-Premises-Rechenressourcen, intelligentes Modell-
Routing, tokengenaue Erfassung, Service Assurance auf Carrier-Grade-Niveau und
Billing-Integration unterstützt. Entscheidend ist, dass kein einzelnes
Bereitstellungsmodell für jeden Anwendungsfall passt. Standardanwendungsfälle
sollten aus Kosten- und Souveränitätsgründen auf netzbetreibereigenen SLMs
laufen. Komplexe Reasoning-Aufgaben können selektiven Zugriff auf Frontier-
Modelle rechtfertigen. Die gemeinsam mit Red Hat entwickelte Integrated AI
Platform von Mavenir unterstützt beide Betriebsarten innerhalb eines
einheitlichen Richtlinien- und Abrechnungsrahmens und bietet Netzbetreibern
damit eine hybride Architektur, die die Wirtschaftlichkeit maximiert, ohne dort
Leistungsfähigkeit einzubüßen, wo sie entscheidend ist.
Die Integrated AI Platform
Die Integrated AI Platform vereint die KI-Softwareplattform von Mavenir mit
Enterprise-Kubernetes- und KI-Funktionen von Red Hat und wird auf validierter
Hardware von Drittanbieterpartnern bereitgestellt. Das Ergebnis ist eine Cloud-
native KI-Infrastrukturplattform auf Carrier-Grade-Niveau, die Netzbetreiber in
der eigenen Infrastruktur und mit erhöhter Datensouveränität bereitstellen
können. Die Architektur ist hybrid angelegt und nutzt standardmäßig On-Premises-
und Open-Source-Modelle, um den Großteil des Datenverkehrs abzudecken, während
Mavenirs Modell-Router richtliniengesteuerten und nutzungsgenau erfassten
Zugriff auf externe Frontier-Modelle für Anwendungsfälle ermöglicht, die
fortgeschrittene Reasoning-Fähigkeiten oder multimodale Leistungsfähigkeit
erfordern. Die Plattform ermöglicht agentengestützte Betriebsabläufe und
Orchestrierung, intelligentes Modell-Routing und Tokenoptimierung, KI-Platform-
as-a-Service (KI-PaaS) sowie MLOps-Funktionen auf Basis von Red Hat AI, außerdem
tokenbasierte Abrechnung und Billing über Mavenir Digital Enablement, Closed-
Loop Service Assurance, Zero-Trust-Identität, Authentifizierung und KI-
Sicherheit - unterstützt durch die Carrier-Grade-Container-Infrastruktur von Red
Hat OpenShift (https://www.redhat.com/en/technologies/cloud-
computing/openshift), der branchenführenden Hybrid-Cloud-Anwendungsplattform auf
Basis von Kubernetes.
Drei Betriebsmodelle
Die Plattform unterstützt drei unterschiedliche Betriebsmodelle und bietet
Netzbetreibern damit Flexibilität bei der Bereitstellung und Monetarisierung von
KI:
Enterprise-KI-Plattform: Der Netzbetreiber bietet Unternehmenskunden neben
bestehenden Konnektivitätsverträgen als Mehrwertdienst einen nutzungsgenau
erfassten Zugriff auf KI-Modelle, Rechenressourcen und KI-Tools.
Unternehmenskunden stellen eigene Anwendungen bereit oder nutzen KI-APIs
nutzungsbasiert. Der Netzbetreiber stellt SLAs für Infrastruktur und Plattform
bereit; SLAs für Unternehmensanwendungen richten sich nach der jeweiligen
Servicevereinbarung zwischen Netzbetreiber und Kunde.
KI-Grid-Infrastruktur: Der Netzbetreiber nutzt die Plattform als Compute- und
KI-Fabric für KI-Grid-Bereitstellungen und hostet in das Netz eingebettete KI-
Anwendungen sowie Workloads von Drittanbietern auf einer von ihm kontrollierten
Infrastruktur. Die Plattform bietet Verfügbarkeitsgarantien auf
Infrastrukturebene; Anwendungsleistung und Service Levels liegen in der
Verantwortung des Application Owners, sofern der Netzbetreiber die Anwendung
nicht als eigenes Managed-Angebot bündelt.
Netzbetreiber-KI-Dienste: Der Netzbetreiber betreibt die Plattform, um seinen
eigenen Kunden KI-gestützte Produkte und Dienste anzubieten. Dazu gehören KI-
Assistenten-Tarife, die nach Tokenverbrauch abgerechnet werden, KI-gestützte
Netzdienste sowie KI-Anwendungen unter der Marke des Netzbetreibers. Die
Geschäftsbeziehung liegt beim Netzbetreiber: Er legt die SLAs fest und behält
die volle Kontrolle über Preisgestaltung, Markenauftritt und Servicequalität.
Die Plattform ist darauf ausgelegt, konkrete Ergebnisse zu liefern, darunter:
* Neue KI-Umsatzquellen durch gebündelte Token-Tarife, von Basistarifen für
Privatkunden bis hin zu unbegrenzten Unternehmenskontingenten.
* Kalkulierbare KI-Kosten durch die Verlagerung des Großteils des
Datenverkehrs auf On-Premises-Modelle mit festen Ausgabenobergrenzen für
jede Nutzung von Frontier-Modellen.
* Konsequent auf Datensouveränität ausgelegt: Im Normalbetrieb verbleiben alle
Teilnehmerdaten und Modellgewichte auf der Infrastruktur des Netzbetreibers.
* Vertraglich zugesicherte SLAs für vom Netzbetreiber gemanagte KI-Dienste,
abgesichert durch Closed-Loop Service Assurance, mit Verfügbarkeitsgarantien
auf Plattformebene, die auch für Enterprise- und KI-Grid-Workloads gelten.
* Ein schneller Weg zu neuen Umsätzen durch vorab validierte Bereitstellungs-
Playbooks, wobei Mavenirs eigene Produktivbereitstellung als
Referenzarchitektur dient.
* Enterprise-Grade-Sicherheit durch Zero-Trust-Identitätskontrollen und KI-
spezifischen Schutz vor Bedrohungen, die die Compliance-Anforderungen
regulierter Kommunikationsumgebungen erfüllen.
?Netzbetreiber sehen, wie KI-Umsätze an Hyperscaler und Drittanbieterplattformen
fließen, während sie selbst die Konnektivität bereitstellen, die all das erst
möglich macht. Das ändert sich ab heute. Die gemeinsam von Mavenir und Red Hat
entwickelte Integrated AI Platform bietet Netzbetreibern die Infrastruktur, um
selbst zu KI-Dienstanbietern zu werden. Netzbetreiber erhalten souveräne
Kontrolle über Modelle und Daten, eine tokengenaue Monetarisierung, die in ihr
bestehendes BSS integriert ist, sowie Service Assurance, um ihre eigenen
Managed-KI-Dienste mit vertraglich zugesicherten SLAs abzusichern. Ganz gleich,
ob Netzbetreiber KI-Dienste für ihre Teilnehmer einführen, ihre KI-Grid-
Infrastruktur ausbauen oder Unternehmenskunden KI-Funktionen nutzungsbasiert
anbieten, die Plattform stellt die kommerziellen und operativen
Steuerungsmechanismen bereit, die Netzbetreiber für solche Angebote in großem
Maßstab benötigen. Für besonders anspruchsvolle Anwendungsfälle bietet die
Plattform zudem richtliniengesteuerten Zugriff auf Frontier-Modelle, sodass
Netzbetreiber nie auf das beschränkt sind, was in der eigenen Infrastruktur
ausgeführt wird. Diese Plattform wurde von Grund auf für die
Monetarisierungsanforderungen von Netzbetreibern entwickelt." Bejoy
Pankajakshan, Chief Technology und Strategy Officer, Mavenir
?In der heutigen KI-geprägten Welt sind Netzbetreiber mehr denn je auf hohe
Verfügbarkeit, Datensouveränität und Carrier-Grade-Zuverlässigkeit angewiesen,
um KI für Millionen von Teilnehmern skalieren zu können. Gemeinsam mit Mavenir
liefern wir eine integrierte Lösung auf Basis einer Kubernetes-nativen, von Red
Hat AI unterstützten Grundlage, die MLOps-, vLLM-Inferenz- sowie AgentOps-
Funktionen bereitstellt. Diese hybride Architektur ermöglicht es Netzbetreibern,
den Großteil ihres Datenverkehrs über souveräne On-Premises-Modelle abzuwickeln
und für Aufgaben, die dies erfordern, selektiv auf Frontier-Modelle zuzugreifen
- alles über ein einziges Richtlinien- und Abrechnungsframework. Gemeinsam
eröffnen wir Netzbetreibern einen Weg von KI-Experimenten hin zur KI-
Monetarisierung, ohne dass sie ihr Betriebsmodell neu aufbauen müssen." Chris
Wright, Chief Technology Officer und Senior Vice President, Global Engineering,
Red Hat
Besuchen Sie Mavenir vom 23. bis 25. Juni auf der DTW Ignite 2026 - Stand
Nr. 334:
Auf der DTW Ignite wird Mavenir zeigen, wie AI-by-Design-Software konkrete
Ergebnisse im Netzbetrieb liefert: Sie treibt Innovationen im 5G-Core-Netz
voran, erschließt neue Serviceumsätze und verbessert zugleich die operative
Effizienz erheblich.
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des
Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als
50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine
umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how
sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die
entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.
Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-
native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu
Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com
PR-Kontakte:
Mavenir:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com
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