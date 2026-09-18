GNW-News: Mavenir bringt NetAIShield auf den Markt: KI-basierter Betrugsschutz für Sprach-, Nachrichten- und Datendienste von Netzbetreibern

^RICHARDSON, Texas, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das

Softwareunternehmen, das cloudnative, von Grund auf auf KI ausgerichtete

Mobilfunknetze entwickelt, gab heute die Einführung von NetAIShield bekannt,

seinem KI-basierten Betrugsschutz-Framework der nächsten Generation, das

Telekommunikationsnetze und Teilnehmer vor einer zunehmend raffinierten

Betrugslandschaft schützen soll.

Moderne Betrugsversuche in der Telekommunikation gehen längst über isolierte

Angriffe hinaus. Cyberkriminelle orchestrieren mittlerweile koordinierte

Kampagnen über Sprach-, Messaging-, Daten- und OTT-Kanäle hinweg. Dabei geben

sie sich als Telekommunikationsanbieter, Behörden oder Finanzinstitute aus und

nutzen Technologien wie Deepfake-Audio, synthetische Identitäten, SIM-Swapping,

SIM-Boxen sowie KI-gestützte Social-Engineering-Methoden. Herkömmliche

Betrugsschutzlösungen, die auf die Erkennung von Bedrohungen in einzelnen

Netzwerkdomänen ausgelegt sind, bieten nur eine fragmentierte Sicht. Dadurch

können zunehmend komplexe Angriffe unentdeckt bleiben.

NetAIShield begegnet dieser Herausforderung mit einer mehrschichtigen KI-

Verteidigungsarchitektur, die darauf ausgelegt ist, Netzwerktelemetrie,

Nutzerverhalten, Signalisierungsereignisse, Nachrichtenanalysen und

Bedrohungsindikatoren zu einer einheitlichen Echtzeit-Übersicht über

Betrugsfälle zu verknüpfen. NetAIShield wurde entwickelt, um in Verbindung mit

dem bestehenden Sicherheitsportfolio von Mavenir oder als Überbau für

Betrugserkennungslösungen von Drittanbietern eingesetzt zu werden. Damit

unterstützt es Netzbetreiber dabei, raffinierte Angriffe - einschließlich

solcher, bei denen SIM-Farmen und Anwendungsfarmen zum Einsatz kommen - zu

erkennen, zu priorisieren und zu neutralisieren, und zwar bei minimaler

Beeinträchtigung der bestehenden Infrastruktur.

Eine zentrale Innovation von NetAIShield ist die?AI-Protected Communications"-

Funktion, die den Betrugsschutz über das Netzwerk hinaus auf einzelne Teilnehmer

ausweitet. Während die Sicherheit auf Netzwerkebene die Allgemeinheit schützt,

indem sie betrügerischen Datenverkehr identifiziert und blockiert, bevor Anrufe

überhaupt durchgestellt werden, finden die schädlichsten Betrugsversuche

zunehmend während laufender Gespräche statt.?AI-Protected Communications" hilft

dabei, diese Lücke zu schließen - mit einem persönlichen KI-Assistenten, der

unbekannte Anrufer intelligent überprüft, Gespräche auf Anzeichen von Social

Engineering, Deepfake-Stimmenimitationen, Finanzbetrug und anderem verdächtigen

Verhalten überwacht und in Echtzeit eingreift, sobald Risiken erkannt werden.

Die Funktion arbeitet transparent auf vorhandenen Endgeräten, ohne neue Hardware

zu erfordern, basiert auf der Einwilligung des Teilnehmers und unterstützt die

Einhaltung regulatorischer Vorgaben, indem Anrufer darüber informiert werden,

dass sie mit einem KI-gestützten Überprüfungsassistenten interagieren.

Vertrauenswürdige Kontakte können die Überprüfung umgehen, während unbekannte

Anrufer authentifiziert werden, bevor sie mit dem Teilnehmer verbunden werden.

Für einen kontinuierlichen Schutz kann der KI-Assistent während des Anrufs aktiv

bleiben, Risiken in Echtzeit bewerten, den Teilnehmer durch dezent im

Hintergrund eingespielte Hinweise warnen oder bei Bedarf helfen, betrügerische

Gespräche zu beenden oder umzuleiten. Die Plattform lernt kontinuierlich aus neu

auftretenden Angriffsmustern und ermöglicht so einen Schutz, der sich dynamisch

mit den Betrugstaktiken weiterentwickelt.

NetAIShield basiert auf dem bewährten Sicherheitsportfolio von Mavenir, das

bereits in Netzwerken von über 70 Tier-1-Betreibern zum Schutz von weltweit mehr

als einer Milliarde Teilnehmern im Einsatz ist. Es steht für die nächste

Evolutionsstufe KI-nativer Telekommunikationssicherheit: Netzweite Intelligenz

wird mit personalisiertem Echtzeitschutz für Teilnehmer kombiniert, um der rasch

wachsenden Bedrohung durch KI-gestützten Betrug wirksam zu begegnen. NetAIShield

ermöglicht es Mobilfunkbetreibern in Kombination mit SpamShield

(https://www.mavenir.com/portfolio/mavapps/fraud-security/spamshield-messaging-

fraud/), CallShield (https://www.mavenir.com/portfolio/mavapps/fraud-

security/callshield-voice-fraud-and-revenue-protection/) und LinkShield

(https://www.mavenir.com/portfolio/mavapps/fraud-security/linkshield/), ein

sicheres mobiles Erlebnis für sicheres Versenden von Nachrichten, sicheres

Telefonieren und sicheres Surfen zu schaffen.

Ilia Abramov, VP & General Manager des Geschäftsbereichs Sicherheit bei Mavenir:

?Betrug ist mittlerweile zielgerichtet, multimodal und zutiefst persönlich

geworden. Mit NetAIShield und seinem KI-basierten Anruf-Screening-Agenten bietet

Mavenir eine intelligente Ebene, die Bedrohungssignale erkennt und Teilnehmer in

Echtzeit schützt."

Besuchen Sie Mavenir auf der FutureNet Asia 2026 vom 22. bis 23. September in

Singapur und erfahren Sie, wie NetAIShield Netzbetreiber von einer reaktiven

Verteidigung hin zu einem KI-gestützten Schutz führt. Vereinbaren Sie hier

(https://share-na2.hsforms.com/1MgldoqEiRrS-8rHasAi7tg20mxx) einen Termin

Rufen Sie die Produktseite zu NetAIShield auf:

https://www.mavenir.com/portfolio/mavapps/fraud-security/netaishield/

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des

Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über

50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende

Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie

ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die

entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.

Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-

native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu

Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

(http://www.mavenir.com/)

Mavenir - PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden

Wertpapiergesetze enthalten. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Aussagen

zu den Produktfunktionen von Mavenir, zur erwarteten Leistung, zu den

voraussichtlichen Vorteilen für Netzbetreiber, Unternehmen und Teilnehmer, zu

Marktchancen, zur technologischen Entwicklung, zu Branchentrends sowie zu den

zukünftigen Geschäftsaussichten.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel an Begriffen wie?voraussehen",

?glauben",?könnte",?dazu bestimmt",?ermöglichen",?schätzen",?erwarten",

?beabsichtigen",?kann",?planen",?potenziell",?sollte",?wird",?würde" oder

ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Diese Aussagen basieren auf den

Erwartungen, Annahmen und/oder Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der

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aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den ausdrücklich oder implizit

genannten abweichen, darunter unter anderem Veränderungen in der

Telekommunikationsbranche und im Wettbewerbsumfeld, regulatorische

Entwicklungen, die sich auf Telekommunikationsnetze und KI-Technologie

auswirken, die Abhängigkeit von Technologien und Infrastrukturen Dritter sowie

allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen. Mavenir übernimmt keinerlei

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren,

sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen

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