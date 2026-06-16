GNW-News: Mavenir erhält als erster großer Anbieter von Netzwerksoftware Zertifizierung für 5G-Kernnetzkomponente gemäß dem deutschen BSI-NESAS-Programm

^BONN, Deutschland, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das

Softwareunternehmen, das Cloud-native und KI-basierte Mobilfunknetze entwickelt,

hat heute bekannt gegeben, dass es als erster Tier-1-Anbieter von

Softwarelösungen für Telekommunikationsinfrastruktur die BSI-NESAS-

Zertifizierung für eine 5G-Kernnetzkomponente erhalten hat. Das Zertifikat

bestätigt, dass die Mavenir Network Repository Function (NRF) die

Sicherheitsanforderungen für den Einsatz als kritische Komponente in

öffentlichen Telekommunikationsnetzen in Deutschland erfüllt.

Fabian Hodouschek, Leiter der Zertifizierungsstelle, Bundesamt für Sicherheit in

der Informationstechnik (BSI):?Mit der Vergabe des ersten BSI-NESAS-

Cybersicherheitszertifikats an den Hersteller Mavenir leisten wir einen

wichtigen Beitrag zur Absicherung der Mobilfunkinfrastrukturen in Deutschland.

Es ist das erste Zertifikat für eine kritische 5G-Kernnetzkomponente, die von

Betreibern öffentlicher 5G-Mobilfunknetze in Deutschland genutzt wird. Das

Zertifikat bestätigt, dass die Network Repository Function von Mavenir,

einschließlich ihrer Entwicklungs- und Lebenszyklusprozesse, die Anforderungen

des international anerkannten NESAS-Sicherheitsrahmenwerks erfüllt. Wir

gratulieren Mavenir zu diesem Erfolg und begrüßen das Engagement der Hersteller,

ihre kritischen Kernnetzkomponenten gemäß dem BSI NESAS zertifizieren zu

lassen."

Dieser erste Meilenstein positioniert Mavenir an der Spitze regulatorischer

Compliance, nachdem die verpflichtenden BSI-NESAS-Zertifizierungsanforderungen

in Deutschland am 1. Januar 2026 im Rahmen des Telekommunikationsgesetzes (TKG)

und des BSI-Gesetzes (BSIG) in Kraft getreten sind. Mavenir treibt derzeit die

Zertifizierung seines gesamten Packet-Core- und IMS-Portfolios voran. Der

Abschluss ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen und soll Netzbetreibern die

Bereitstellung konformer, sicherer und Cloud-nativer Netzarchitekturen in großem

Maßstab ermöglichen.

Omar Shahdad, Senior Vice President, Operations, Mavenir:?Diese Zertifizierung

bestätigt das Engagement von Mavenir, nicht nur branchenführende 5G-Software

bereitzustellen, sondern Software, die den strengsten nationalen

Cybersicherheitsstandards entspricht. Angesichts steigender Anforderungen der

europäischen Regulierungsbehörden an die Netzsicherheit ist Mavenir gut

aufgestellt."

Das Zertifikat wurde von der Zertifizierungsstelle des Bundesamtes für

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gemäß dem BSI-NESAS-

Zertifizierungsprogramm ausgestellt, einer Cybersicherheitszertifizierung, die

auf dem international anerkannten GSMA-NESAS-Sicherheitsstandard basiert. BSI

NESAS kombiniert eine umfassende Bewertung der Produktentwicklungs- und

Lebenszyklusprozesse mit praktischen Sicherheitstests des tatsächlichen Produkts

und setzt damit hohe Maßstäbe für kritische Netzinfrastrukturen.

Das BSI-NESAS-Zertifikat für Mavenir NRF CC 24.4.2 p4 ist öffentlich auf der

Website des BSI verfügbar:

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Zertifikate_NESAS/NESAS-

0007-2026.html?nn=1078814

Weitere Informationen zum BSI-NESAS-Zertifizierungsprogramm finden Sie unter:

https://www.bsi.bund.de/dok/nesas-en

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des

Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über

50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende

Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie

ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die

entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.

Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-

native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu

Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

(https://www.mavenir.com/)

Mavenir PR-Kontakt:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

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