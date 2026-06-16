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16.06.2026 08:42:38
GNW-News: Mavenir erhält als erster großer Anbieter von Netzwerksoftware Zertifizierung für 5G-Kernnetzkomponente gemäß dem deutschen BSI-NESAS-Programm
^BONN, Deutschland, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das
Softwareunternehmen, das Cloud-native und KI-basierte Mobilfunknetze entwickelt,
hat heute bekannt gegeben, dass es als erster Tier-1-Anbieter von
Softwarelösungen für Telekommunikationsinfrastruktur die BSI-NESAS-
Zertifizierung für eine 5G-Kernnetzkomponente erhalten hat. Das Zertifikat
bestätigt, dass die Mavenir Network Repository Function (NRF) die
Sicherheitsanforderungen für den Einsatz als kritische Komponente in
öffentlichen Telekommunikationsnetzen in Deutschland erfüllt.
Fabian Hodouschek, Leiter der Zertifizierungsstelle, Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI):?Mit der Vergabe des ersten BSI-NESAS-
Cybersicherheitszertifikats an den Hersteller Mavenir leisten wir einen
wichtigen Beitrag zur Absicherung der Mobilfunkinfrastrukturen in Deutschland.
Es ist das erste Zertifikat für eine kritische 5G-Kernnetzkomponente, die von
Betreibern öffentlicher 5G-Mobilfunknetze in Deutschland genutzt wird. Das
Zertifikat bestätigt, dass die Network Repository Function von Mavenir,
einschließlich ihrer Entwicklungs- und Lebenszyklusprozesse, die Anforderungen
des international anerkannten NESAS-Sicherheitsrahmenwerks erfüllt. Wir
gratulieren Mavenir zu diesem Erfolg und begrüßen das Engagement der Hersteller,
ihre kritischen Kernnetzkomponenten gemäß dem BSI NESAS zertifizieren zu
lassen."
Dieser erste Meilenstein positioniert Mavenir an der Spitze regulatorischer
Compliance, nachdem die verpflichtenden BSI-NESAS-Zertifizierungsanforderungen
in Deutschland am 1. Januar 2026 im Rahmen des Telekommunikationsgesetzes (TKG)
und des BSI-Gesetzes (BSIG) in Kraft getreten sind. Mavenir treibt derzeit die
Zertifizierung seines gesamten Packet-Core- und IMS-Portfolios voran. Der
Abschluss ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen und soll Netzbetreibern die
Bereitstellung konformer, sicherer und Cloud-nativer Netzarchitekturen in großem
Maßstab ermöglichen.
Omar Shahdad, Senior Vice President, Operations, Mavenir:?Diese Zertifizierung
bestätigt das Engagement von Mavenir, nicht nur branchenführende 5G-Software
bereitzustellen, sondern Software, die den strengsten nationalen
Cybersicherheitsstandards entspricht. Angesichts steigender Anforderungen der
europäischen Regulierungsbehörden an die Netzsicherheit ist Mavenir gut
aufgestellt."
Das Zertifikat wurde von der Zertifizierungsstelle des Bundesamtes für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gemäß dem BSI-NESAS-
Zertifizierungsprogramm ausgestellt, einer Cybersicherheitszertifizierung, die
auf dem international anerkannten GSMA-NESAS-Sicherheitsstandard basiert. BSI
NESAS kombiniert eine umfassende Bewertung der Produktentwicklungs- und
Lebenszyklusprozesse mit praktischen Sicherheitstests des tatsächlichen Produkts
und setzt damit hohe Maßstäbe für kritische Netzinfrastrukturen.
Das BSI-NESAS-Zertifikat für Mavenir NRF CC 24.4.2 p4 ist öffentlich auf der
Website des BSI verfügbar:
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Zertifikate_NESAS/NESAS-
0007-2026.html?nn=1078814
Weitere Informationen zum BSI-NESAS-Zertifizierungsprogramm finden Sie unter:
https://www.bsi.bund.de/dok/nesas-en
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des
Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über
50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende
Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie
ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die
entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.
Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-
native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu
Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com
(https://www.mavenir.com/)
Mavenir PR-Kontakt:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5374f4bb-
25fe-4845-8d74-abb85ef9afa8
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