GNW-News: Mavenir erhält Auszeichnung "Partner of the Year" für die beste Netzwerkinnovation von der Deutschen Telekom

^BONN, Deutschland, June 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das

Softwareunternehmen, das cloudnative, von Grund auf auf KI ausgerichtete

Mobilfunknetze entwickelt, gab heute bekannt, dass es den?Partner of the Year

Award" der Deutschen Telekom in der Kategorie?Beste Netzwerkinnovation"

gewonnen hat. Die Auszeichnung wurde auf der Telekom Campus Fair 2026 von der

Führungsspitze der Deutschen Telekom überreicht.

Diese Auszeichnung unterstreicht die zentrale Rolle von Mavenir im Rahmen der

?Most Energy Efficient Core" (MeeC)-Initiative, einer wegweisenden

Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom, die auf der?Horizontal TelCo Cloud"

basiert - der firmeneigenen Cloud-Architektur und einem Modell für die

Telekommunikationsbranche. MeeC hat die Energieeffizienz in 5G-Kernnetzen neu

definiert und sorgt in Zeiten geringen Datenverkehrs für eine Senkung des

Energieverbrauchs um bis zu 65?%, ohne dabei Abstriche bei der Leistung und der

Dienstqualität zu machen.

MeeC wurde im Jahr 2025 eingeführt und nutzt fortschrittliche, KI-gestützte

Verkehrsanalysen sowie vorausschauende Workload-Optimierung, um

Energieverschwendung in den 5G-Core-Funktionen zu identifizieren und zu

beseitigen - ohne dabei die Netzwerkleistung oder die Dienstqualität zu

beeinträchtigen. Das Projekt hat gezeigt, dass sich in realen Netzwerkumgebungen

im kommerziellen Maßstab erhebliche Energieeinsparungen erzielen lassen.

Pardeep Kohli, Chief Executive Officer von Mavenir, erklärte:?Der Gewinn des

Partner-Awards der Deutschen Telekom ist eine große Ehre für das gesamte

Mavenir-Team. MeeC ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, was möglich wird, wenn

cloudnative Architektur, KI-gestützte Automatisierung und echte Partnerschaft

zusammenkommen. Nachhaltige Netzwerke sind kein Zukunftsziel - sie sind bereits

gelebte Realität, und wir sind stolz darauf, der Deutschen Telekom dabei

geholfen zu haben, dies in großem Maßstab unter Beweis zu stellen."

Mit den Telekom Partner Awards werden die herausragenden Leistungen der Partner

der Deutschen Telekom in den Bereichen Netzwerktechnik, Betrieb und

Nachhaltigkeit gewürdigt. Die Auszeichnung wurde zudem gemeinsam an AMD

verliehen, in Anerkennung des Beitrags des Unternehmens zur MeeC-Initiative.

Hinweise für Redakteure:

Der energieeffizienteste Core: Präsentation auf dem Mobile World Congress

https://www.youtube.com/watch?v=Mw2g-CSSAtI

Über MeeC (Most Energy Efficient Core)

MeeC ist ein Innovationsprogramm der Deutschen Telekom, dessen Schwerpunkt auf

der Steigerung der Effizienz des 5G-Core durch intelligente Automatisierung

liegt. Zu den wichtigsten Errungenschaften zählen:

* Bis zu 65?% Energieeinsparung im Vergleich zum Basisbetrieb

* KI-gestützte Verkehrsprognose und Skalierung in Echtzeit

* Dynamische Konsolidierung der Arbeitslast über cloudnative Funktionen hinweg

* Zero-Touch-Automatisierung für eine kontinuierliche Optimierung

* Bewährter Einsatz in einem aktiven Tier-1-Produktionsnetzwerk

Über Mavenir

Mavenir entwickelt telekommunikationsorientierte, cloudnative und KI-basierte

Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Damit ermöglicht das Unternehmen

intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke. Die umfassende

Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in

Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die

zusammengenommen mehr als 50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen.

Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit

tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich

Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale

Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten

Softwarelösungen des Unternehmens sind von Grund auf auf KI ausgelegt und ebnen

den Weg in eine KI-native Zukunft sowie den Wandel der Netzbetreiber hin zu

TechCos. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Mavenir PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7cc50fe-62ad-4a40-b285-

74324d5d708e

Â°