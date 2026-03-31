|
31.03.2026 14:16:39
GNW-News: Mavenir erhält die Auszeichnung des Präsidenten bei den "Satellite Mobile Innovation Awards" 2026 der MSUA
^WASHINGTON und RICHARDSON, Texas, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir,
das Softwareunternehmen, das AI-by-Design-Mobilfunknetze entwickelt, gab heute
bekannt, dass es bei den?Satellite Mobile Innovation Awards" 2026 den
?President's Award for Outstanding Innovation" gewonnen hat. Die Veranstaltung
wurde von der Mobile Satellite Users Association (MSUA) organisiert, einer
globalen gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt, den Nutzern und
Innovatoren von Satellitenmobilfunklösungen eine Stimme zu geben. Das Thema der
diesjährigen Preisverleihung war Satelliten-Mobilfunk, und Mavenir wurde
zusammen mit zehn weiteren NTN-Innovatoren im Rahmen eines Festakts während der
?Satellite 2026"-Veranstaltung in Washington, D.C., ausgezeichnet.
Mavenir ist ein weltweit führender Anbieter von NTN-Technologie mit einem
wachsenden Produktportfolio, das Satellitenbetreibern bewährte, standardkonforme
Paketkern- und NTN-RAN-Lösungen anbietet, die für Cloud-native
Bereitstellungsumgebungen optimiert sind. Mavenir hat sich als führendes
Unternehmen im NTN-Bereich etabliert, indem es den ersten Voice-over-NB-IoT-
Anruf über eine nicht-terrestrische Mobilfunkinfrastruktur erfolgreich
durchgeführt hat. Diese Innovation hat die NTN-Mobilfunkbranche grundlegend
verändert und ihr einen erheblichen Schub für ihre weitere Entwicklung
verliehen. Mit einer Reihe von Satellitenbetreibern als Kunden, darunter unter
anderem Iridium und Terrestar, verbindet Mavenir nicht-terrestrische Netzwerke
mit gängigen Mobilfunkdiensten und ermöglicht es Betreibern so, flächendeckende
Versorgung zu gewährleisten, die Netzstabilität zu stärken und neue
Umsatzmöglichkeiten zu erschließen.
?Die Verschmelzung der Mobilfunk- und Satellitenbranche verändert die weltweite
Vernetzung grundlegend, und die diesjährigen Preisträger verdeutlichen, wie
tiefgreifend die Innovationen in diesen Bereichen sind", sagte Roger Lanctot,
Präsident der MSUA.?Dank seiner langjährigen Erfahrung in der Mobilfunkbranche
und seiner bahnbrechenden Zusammenarbeit mit Satellitenanbietern zur
Überbrückung der Kluft zwischen terrestrischen und nicht-terrestrischen
Netzwerken war Mavenir für unsere Jury die naheliegende Wahl für den President's
Award for Outstanding Innovation, und wir gratulieren dem Unternehmen herzlich."
?Nicht-terrestrische Direct-to-Device-Dienste läuten eine neue Ära der
Konnektivität ein und sorgen weltweit für eine flächendeckende
Mobilfunkabdeckung im Außenbereich, selbst an den entlegensten Orten", sagte
Sachin Karkala, EVP & GM, NTN Solutions bei Mavenir.?Bei Mavenir arbeiten wir
sowohl mit Mobilfunk- als auch mit Satellitenbetreibern zusammen, um die
Konvergenz von terrestrischen und nicht-terrestrischen Netzen voranzutreiben.
Unsere AI-by-Design-NTN-Architektur bietet nicht nur Netzabdeckung, sondern auch
eine skalierbare Serviceplattform für kontinuierliche Innovation. Wir freuen uns
sehr über diese Anerkennung unserer Arbeit durch die MSUA und möchten auch den
anderen Preisträgern herzlich gratulieren."
Weitere Informationen darüber, wie die NTN-Lösungen von Mavenir es
Netzbetreibern ermöglichen, zuverlässige Konnektivitätslösungen in Gebieten
bereitzustellen, die für herkömmliche bodengestützte Netzwerke nicht erreichbar
sind, indem sie Satelliten nutzen, die in verschiedenen Erdumlaufbahnen
operieren - niedrige (LEO), mittlere (MEO) und geostationäre (GEO) sowie
Höhenplattformen (HAPS) und Drohnen nutzen, besuchen Sie
https://www.mavenir.com/portfolio/mavair/non-terrestrial-network-ntn/.
Hinweise für Redakteure:
MSUA 2026 Awards: Hybride Satelliten-Mobilfunk-Konnektivität als vorherrschendes
Thema bei den Gewinnern des MSUA Mobile Satellite Award
(https://www.msua.org/single-post/hybrid-sat-cell-connectivity-a-dominant-theme-
among-msua-mobile-satellite-award-winners)
Erfahren Sie mehr darüber, wie der?AI-by-Design"-Ansatz von Mavenir NTN von
einer bloßen Abdeckungserweiterung in eine skalierbare, autonome
Serviceplattform verwandelt. Das kürzlich veröffentlichte Whitepaper ansehen:
AI-by-Design NTN RAN: Future of AI in Telecom
(https://www.mavenir.com/resources/ai-by-design-ntn-ran-future-of-ai-in-
telecom/)
Terrestar startet hybriden Satelliten-IoT-Service in ganz Kanada auf Basis der
Cloud-nativen virtualisierten RAN- und Core-Lösungen von Mavenir
(https://www.mavenir.com/press-releases/terrestar-launches-canada-wide-hybrid-
satellite-iot-service-powered-by-mavenirs-cloud-native-virtualized-ran-and-
core/)
Mavenir von Iridium für die Bereitstellung des Kernnetzwerks für globale
satellitengestützte NB-IoT- und D2D-Dienste ausgewählt
(https://www.mavenir.com/press-releases/mavenir-selected-by-iridium-to-deliver-
core-network-for-global-satellite-based-nb-iot-and-d2d-services/)
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende
Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über
50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende
Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie
ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die
entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.
Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-
native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu
echten TechCos.
Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com (http://www.mavenir.com/)
Mavenir PR-Kontakt:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX legt zu -- DAX mit Plus -- US-Börsen mit neuem Erholungsversuch -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen starten einen neuen Erholungsversuch. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.