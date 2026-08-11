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11.08.2026 15:54:38
GNW-News: Mavenir ernennt Jitin Bhandari zum Executive Vice President, NeoCloud Platform und Forward Deployment Engineering
^RICHARDSON, Texas, Aug. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir hat heute die
Ernennung von Jitin Bhandari (https://www.mavenir.com/leadership/jitin-
bhandari/) zum Executive Vice President, NeoCloud Platform und Forward
Deployment Engineering, bekannt gegeben.
In seiner neuen Funktion wird Bhandari den Ausbau von Mavenirs Aktivitäten im
schnell wachsenden NeoCloud-Markt vorantreiben und zugleich einen Bereich für
Forward Deployment Engineering aufbauen. Dieser wird eng mit Mavenirs Kunden aus
dem Kreis der Kommunikationsdienstanbieter und NeoCloud-Anbieter
zusammenarbeiten.
Aufbauend auf der kürzlich vorgestellten AI-Integrated Platform und dem AI
Service Assurance Framework für Kommunikationsdienstanbieter bringt Mavenir
seine KI-Plattform, seine Tools und seine umfassende cloud-native Expertise nun
auch zu NeoCloud-Anbietern. Damit erschließt Mavenir einen bedeutenden neuen
Wachstumsmarkt, der das bestehende globale Geschäft mit Mobilfunknetzbetreibern,
Kommunikationsdienstanbietern und Hyperscalern ergänzt.
Bhandari verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche
sowie in den Bereichen softwarebasierte Technologien, Produktinnovation und
Unternehmensführung. Zu Mavenir wechselt er von Nokia, wo er zuletzt als Chief
Technology Officer für Cloud and Network Services tätig war. In dieser Funktion
verantwortete er die Technologiestrategie und Innovationsagenda für cloud-native
und KI-gestützte Netzwerklösungen.
Während seiner Zeit bei Nokia hatte Bhandari verschiedene Führungspositionen
inne, darunter die des Chief Product Officer für Core Network Applications sowie
des Vice President und General Manager für Digital Networks. Dabei verantwortete
er umfangreiche Software-Portfolios und Kommunikationsplattformen der nächsten
Generation. Zuvor war Bhandari in leitenden Positionen bei Oracle, Acme Packet
und Alcatel-Lucent tätig. Dort trieb er den Wandel der Branche hin zu cloud-
nativen Architekturen, Netzwerkvirtualisierung, Software-Defined Networking und
Echtzeit-Kommunikationsdiensten maßgeblich voran.
?Ich freue mich sehr, Jitin in einer für unsere Branche entscheidenden Phase bei
Mavenir willkommen zu heißen", so Pardeep Kohli, President und Chief Executive
Officer von Mavenir?Wir haben unsere Kunden dabei unterstützt, den Schritt von
proprietären Systemen hin zu cloud-nativen Architekturen zu vollziehen. Jetzt
sind wir bestens aufgestellt, um sie dabei zu unterstützen, KI in allen
Bereichen ihres Geschäfts einzusetzen und produktiv zu nutzen - von der IT über
BSS/OSS und die Netzwerkplanung bis hin zu weiteren Geschäftsbereichen. Unsere
Technologie ermöglicht es Kunden, innerhalb ihrer eigenen Sicherheitsgrenzen
sichere, automatisierte Modell- und Agentenfabriken aufzubauen und dabei
jederzeit die Kontrolle über Daten, Performance und Kosten zu behalten.
Jitin verbindet umfassende technische Expertise mit nachgewiesener Erfahrung
beim Aufbau und der Skalierung von Software-Portfolios sowie einer klaren Vision
für den Einsatz von KI auf einzigartige Weise. Er ist genau die richtige
Führungspersönlichkeit, um unsere KI-Plattform weiter auszubauen und einen
Bereich für Forward Deployment Engineering zu etablieren, der eng mit unseren
Kunden aus dem Kreis der Kommunikationsdienstanbieter und NeoCloud-Anbieter
zusammenarbeitet. Unter seiner Führung werden wir die Entwicklung und
Bereitstellung von AI-by-Design- und cloud-nativen Lösungen beschleunigen und
unsere Kompetenzen auf neue Märkte und Anwendungsfälle ausweiten."
?Für meinen Wechsel zu Mavenir hätte es keinen spannenderen Zeitpunkt geben
können", so Bhandari.?Das Unternehmen verfügt über eine starke Basis bei cloud-
nativen und softwarebasierten Netzwerken und ist wie kaum ein anderes
Unternehmen dafür positioniert, den Wandel hin zu AI-by-Design und
agentenbasierten Betriebsmodellen voranzutreiben. Ich freue mich darauf,
gemeinsam mit dem Mavenir-Team und unseren Kunden die KI-Plattform, Tools und
Forward-Deployment-Engineering-Kompetenzen des Unternehmens weiter auszubauen
und diese Vision in konkrete Ergebnisse für Kommunikationsdienstanbieter,
NeoCloud-Anbieter und Unternehmen auf der ganzen Welt zu übersetzen."
Bhandari ist Pardeep Kohli, President und Chief Executive Officer von Mavenir,
direkt unterstellt.
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des
Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als
50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine
umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how
sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die
entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.
Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-
native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu
Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com
Medienkontakt:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/97d7d58c-
72eb-47e9-95ec-ed1f14a8b562
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