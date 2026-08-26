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26.08.2026 15:04:38
GNW-News: Mavenir erweitert sein MAVcore-Portfolio an Sprach-KI-Lösungen für Telekommunikationsanbieter um die Echtzeit-Sprach-KI von Sanas
^RICHARDSON, Texas, und PALO ALTO, Kalifornien, Aug. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Mavenir, das Softwareunternehmen, das cloud-native, KI-basierte Mobilfunknetze
entwickelt, und Sanas, eine Echtzeit-Sprach-KI-Plattform für Unternehmens- und
globale Kommunikation, haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt
gegeben, durch welche die Echtzeit-Sprach-KI von Sanas in das MAVcore Voice AI-
Portfolio von Mavenir integriert wird. Die Integration ermöglicht es
Kommunikationsdienstanbietern, sprachbasierte KI-Erweiterungen nativ aus dem
Mobilfunk-Kernnetz des Betreibers direkt an die Endnutzer bereitzustellen.
Telekommunikationsnetze wurden aufgebaut, um Anrufe zu verbinden. Mavenir und
Sanas verwandeln diese Verbindung in eine sichere Kommunikation von Mensch zu
Mensch, die in der vom Anrufer bevorzugten Sprache erfolgt, in HD-Voice-Qualität
übertragen wird, als souveräne KI innerhalb des eigenen Netzes des
Netzbetreibers bereitgestellt wird und so konzipiert ist, dass sie den
regulatorischen Anforderungen sowie den Vorgaben zur Datenlokalisierung
entspricht. Dadurch wird die Sprachübertragung von einer reinen
Versorgungsleistung, die Betreiber erbringen, zu einer Dienstleistung, die sie
individualisieren, steuern und monetarisieren können.
Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Sprach-KI-Plattform von Sanas, die
Kommunikationsbarrieren in Echtzeit abbaut und es Menschen ermöglicht, über
Sprachgrenzen, Akzente und Umgebungen hinweg zu verstehen und verstanden zu
werden. Die Technologie des Unternehmens bildet die Grundlage für
geschäftskritische Kommunikation, bei der Klarheit, Geschwindigkeit und
Genauigkeit von größter Bedeutung sind. Im Rahmen seiner?Language Assist"-
Partnerschaft mit MicroAutomation ermöglicht Sanas den Mitarbeitenden der
Notrufzentrale, die Anrufer auf Englisch zu hören, während sie sprechen - ohne
Dolmetscher und ohne Verzögerung. Indem sie diese Funktionen direkt in die Netze
der Netzbetreiber integrieren, machen Mavenir und Sanas Echtzeitübersetzungen,
Sprachverbesserung und KI-gestützte Kommunikation im Telekommunikationsmaßstab
verfügbar.
Die sichere Kommunikation ist ein weiterer Schwerpunkt dieser Partnerschaft. Die
Technologie zum Klonen von Stimmen hat rasante Fortschritte gemacht, und
Kriminelle nutzen sie bereits aus, um Betrug zu begehen. Durch die Integration
der Sprach-KI von Sanas in das MAVcore-Lösungsportfolio von Mavenir wird die
Sprachplattform um Funktionen zur Deepfake-Erkennung und zur Erkennung von
Betrugsanzeichen erweitert. Damit erhalten Netzbetreiber eine Lösung auf
Carrier-Niveau, mit der sie Angriffe durch synthetische Stimmen erkennen und
abwehren können, während diese Bedrohung weiter zunimmt.
Die gemeinsame Lösung wird über das?AI Agent Studio" von Mavenir koordiniert
und individuell angepasst. Damit erhalten Netzbetreiber Kontrolle über ihre
Dienste, Leistungsdaten in Echtzeit, optimierte Betriebskosten sowie die
Möglichkeit, neue dialogorientierte KI-Erlebnisse zügig zu entwickeln und zu
vermarkten.
?Sprachdienste sind nach wie vor die vertrauenswürdigste und universellste
Dienstleistung, die Netzbetreiber anbieten, und in der nächsten Ära geht es
darum, diese intelligent zu gestalten", sagte Pardeep Kohli, President und CEO
von Mavenir.?Gemeinsam mit Sanas ermöglicht Mavenir Netzbetreibern,
Sprachdienste von einem reinen Verbindungsdienst in ein monetarisierbares, KI-
gestütztes Erlebnis zu verwandeln. Durch die direkte Einbindung
fortschrittlicher Sprach-KI in das Telekommunikationsnetz können Netzbetreiber
Echtzeitübersetzungen, KI-gestützte Sprachqualität und Sicherheit der nächsten
Generation bieten und gleichzeitig die Leistung, den Datenschutz und die
Souveränität gewährleisten, die moderne Kommunikation erfordert."
?Telekommunikationsbetreiber stehen im Mittelpunkt einiger der weltweit
wichtigsten Gespräche", sagte Sharath Keshava Narayana, Mitbegründer und CEO von
Sanas.?Gemeinsam mit Mavenir integrieren wir eine neue Ebene der Intelligenz
direkt in die Netze der Netzbetreiber und schaffen so neue Möglichkeiten, die
Kommunikationsqualität zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und bei jedem
Gespräch einen höheren Mehrwert zu bieten. Kommunikationsnetze verbinden
Menschen bereits seit Jahrzehnten. Wir sind der Überzeugung, dass ihr nächstes
Kapitel darin besteht, den Menschen zu helfen, einander besser zu verstehen."
Mavenir und Sanas werden mit der gemeinsamen technischen Validierung beginnen;
die kommerzielle Verfügbarkeit für Netzbetreiber soll anschließend folgen.
Lernen Sie Mavenir und Sanas kennen:
Erfahren Sie, wie diese strategische Partnerschaft den Markt für Sprach-KI
vorantreibt. Nehmen Sie gemeinsam mit Mavenir und Sanas an den folgenden
Veranstaltungen teil.
* Das AI-Native Telco Forum, 8. bis 9. September, Düsseldorf. Buchen Sie hier
(https://share-na2.hsforms.com/167GpFMAaRrSnbNecZ2XMEg20mxx) einen Termin.
* FutureNet Asia, 22. bis 23. September, Singapur. Buchen Sie hier
(https://share-na2.hsforms.com/1MgldoqEiRrS-8rHasAi7tg20mxx) einen Termin.
Über Mavenir
Mavenir entwickelt telekommunikationsorientierte, cloud-native und KI-basierte
Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Damit ermöglicht das Unternehmen
intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke. Die umfassende
Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in
Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die
zusammengenommen mehr als 50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen.
Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit
tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich
Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale
Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten
Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft
sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos.
Weitere Informationen finden Sie unter?mavenir.com
Über Sanas
Sanas ist eine Echtzeit-Sprach-KI-Plattform, die entwickelt wurde, um globale
Unternehmens- und Kommunikationsplattformen zu unterstützen. Sanas wurde 2021 in
Palo Alto, Kalifornien, gegründet und ermöglicht es, Gespräche über Sprachen,
Akzente und Umgebungen hinweg klar und natürlich zu verstehen. Die Plattform
bietet Sprachverbesserung in Echtzeit, Akzentumwandlung und Sprachverständnis,
die direkt in Anwendungen, Plattformen und Netzwerke von Netzbetreibern
integriert werden können. Im Jahr 2026 wurde Sanas auf der?Inc. 5000"-Liste der
am schnellsten wachsenden Privatunternehmen als führendes KI- und
Datenunternehmen in Amerika ausgezeichnet und belegte zudem den ersten Platz in
Kalifornien sowie den achten Platz in der Gesamtwertung. Erfahren Sie mehr unter
Sanas.ai.
Medienkontakt
Mavenir Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
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