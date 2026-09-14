GNW-News: Mavenir feiert vier preisgekrönte Beiträge bei den "Leading Lights Awards 2026" von Light Reading

^RICHARDSON, Texas, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von

Cloud-nativer Netzwerkinfrastruktur, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet,

hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen bei den?Leading Lights Awards

2026" von Light Reading in vier preisgekrönten Beiträgen vorgestellt wurde.

Damit wird die Führungsrolle des Unternehmens in den Bereichen nicht-

terrestrische Netzwerke, Cloud-native Kerninnovationen, Netzwerkmodernisierung

und Energieeffizienz hervorgehoben. Mit diesen Auszeichnungen werden

herausragende Leistungen und Innovationen in der globalen Kommunikationsbranche

gewürdigt.

Mavenir wurde in zwei Kategorien ausgezeichnet:

* Auszeichnung für das innovativste Produkt oder die innovativste Lösung im

Bereich Satelliten- oder nicht-terrestrische Netzwerke für die Mavenir Full-

Stack-NTN-Plattform. Die Jurymitglieder lobten die Plattform dafür, dass sie

eine Integration von Satelliten- und terrestrischen Netzwerken in GEO-, MEO-

und LEO-Umgebungen ermöglicht und gleichzeitig Dienste von 3G bis 5G auf

einer konvergenten Kernarchitektur unterstützt, bei der der nicht-

terrestrische Zugang als native Netzwerkfunktion und nicht als Overlay

behandelt wird.

* Herausragender Anwendungsfall: IoT, gemeinsam mit der Deutschen Telekom IoT

GmbH, für den Remote-Packet-Core für vernetzte Fahrzeuge. Die Lösung sorgt

dafür, dass die Steuerungsebene in Europa verbleibt, ermöglicht jedoch

gleichzeitig eine lokalisierte Datenweiterleitung in Nordamerika und erfüllt

damit die Anforderungen hinsichtlich Latenz, Transitkosten und Datenhoheit

für globale Dienste im Bereich vernetzter Fahrzeuge. Die Live-

Produktionsbereitstellung unterstützt die Vernetzung von mehr als einer

Million vernetzter Fahrzeuge weltweit und verdeutlicht, wie sich cloudnative

Paketkerntechnologie skalieren lässt, um geschäftskritische IoT-Dienste zu

unterstützen und gleichzeitig strenge betriebliche und regulatorische

Anforderungen zu erfüllen.

?Diese Auszeichnungen unterstreichen das Engagement von Mavenir bei der

Bewältigung einiger der wichtigsten Herausforderungen der Branche im Bereich der

Konnektivität", erklärt Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir.?Unsere

Full-Stack-NTN-Plattform unterstützt Netzbetreiber dabei, die Konnektivität über

herkömmliche terrestrische Netze hinaus zu erweitern, während unser Einsatz

eines Remote-Packet-Core bei der Deutschen Telekom IoT GmbH verdeutlicht, wie

cloudnative Kerntechnologie weltweit mehr als eine Million Fahrzeuge sicher

miteinander verbinden und gleichzeitig die hohen Anforderungen an Leistung,

Skalierbarkeit und die regulatorischen Vorgaben globaler IoT-Dienste erfüllen

kann. Diese Erfolge spiegeln die praktische Wirkung unserer Technologie und die

Stärke unserer Zusammenarbeit mit den Kunden wider."

Mavenir war zudem ein wichtiger Technologiepartner bei zwei preisgekrönten

Initiativen der Deutschen Telekom:

* Herausragender Anwendungsfall: Netzwerkmodernisierung und -automatisierung

im Rahmen der Initiative?Horizontal Telco Cloud". Im Rahmen des Programms

wurden fragmentierte Netzwerksilos durch eine gemeinsame, cloudnative

Plattform ersetzt, die sich über mehr als zehn deutsche Rechenzentren

erstreckt. Mavenir stellte umfassende Cloud-native Lösungen bereit, darunter

einen konvergenten 4G/5G-Paketkern mit bewährten Network-Slicing-

Anwendungen. Diese Lösungen nutzen GitOps-basierte Automatisierung und

Kubernetes-Funktionen, um eine skalierbare Grundlage für künftige

Innovationen im Netzwerkbereich zu schaffen.

* Herausragender Anwendungsfall: Energieeffizienz und Nachhaltigkeit für Full-

Stack-Energieeffizienz. Im Rahmen dieser Initiative konnten im 5G-Kernnetz

ohne Hardware-Erneuerung Energieeinsparungen von bis zu 65 % in Zeiten

geringer Auslastung erzielt werden. Die Cloud-native 5G-Core-Software und

die energieeffizienten Automatisierungsfunktionen von Mavenir ermöglichten

eine dynamische Skalierung der Ressourcen, um den Energieverbrauch und die

CO?-Emissionen zu senken und gleichzeitig die Netzwerkleistung

aufrechtzuerhalten. Damit wurde die Vision der Deutschen Telekom von einem

?Zero Bit & Zero Watt"-Kernnetzwerk unterstützt.

?Diese Auszeichnungen unterstreichen zwei der wichtigsten Herausforderungen der

Branche: den Aufbau agilerer Netze und deren nachhaltigere Betriebsführung",

fügte Kohli hinzu.?Wir gratulieren der Deutschen Telekom zu diesen Erfolgen und

sind stolz darauf, dass die Technologie von Mavenir zur Umsetzung beider

Projekte beigetragen hat. Durch die Kombination von Cloud-nativer Architektur,

intelligenter Automatisierung und energieeffizienter 5G-Core-Software

unterstützen wir Netzbetreiber dabei, ihre Netze zu modernisieren und

gleichzeitig messbare Effizienz- und Nachhaltigkeitsgewinne zu erzielen."

Die vollständige Liste der Preisträger der?Leading Lights Awards 2026" von

Light Reading: https://www.lightreading.com/optical-networking/light-reading-s-

leading-lights-awards-2026-the-winners

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von cloudnativen, KI-basierten Softwarelösungen für

Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Fachkompetenz des Unternehmens im

Telekommunikationsbereich hat sich durch Implementierungen bei mehr als 300

Netzbetreibern weltweit in über 120 Ländern bewährt, die zusammen mehr als 50 %

der weltweiten Teilnehmer versorgen. Mavenir verbindet seine umfassende

Erfahrung in der Telekommunikationsbranche mit Cloud- und IT-Fachwissen sowie

Kompetenzen im Bereich Data Science, die für die Lösung konkreter

Kundenherausforderungen unerlässlich sind. Die bewährten Softwarelösungen des

Unternehmens sind von Grund auf für KI ausgelegt und ermöglichen den

Netzbetreibern den Übergang in eine KI-native Zukunft sowie ihre

Weiterentwicklung zu TechCos. Weitere Informationen finden Sie unter

www.mavenir.com (https://www.mavenir.com).

Mavenir PR-Kontakt:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ee11b01-f063-

4fa2-8558-3f834be5d83f

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