GNW-News: Mavenir schärft Strategie für Mobile Core und KI-Vision und stellt erweitertes Führungsteam zur Forcierung seiner KI-nativen Netzwerkstrategie vor

^RICHARDSON, Texas, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Softwareunternehmen

Mavenir für KI-gestützte Mobilfunknetze hat heute die Bildung eines erweiterten,

schlagkräftigen Führungsteams bekanntgegeben, das die Unternehmensvision für

Telco-First-, Cloud-native und KI-basierte Netzwerke konsequent vorantreiben

soll. Dieser Schritt folgt auf die jüngste Rekapitalisierung des Unternehmens

und steht im Einklang mit einer überarbeiteten Produktstrategie, die den Fokus

klar auf Mobile Core, KI-gestützte Automatisierung und Cloud-native Plattformen

legt.

Neues Betriebsmodell im Einklang mit den strategischen Prioritäten

Erfolgreiche KI-Investitionen beginnen mit einem integrierten Ansatz und

zielgerichteten Implementierungen, die konkrete Herausforderungen mit geringem

Risiko, minimalen Störungen und verlässlichen Ergebnissen adressieren. Doch der

Mehrwert entsteht erst dann, wenn KI nicht länger nur als Ergänzung bestehender

Prozesse dient. Entscheidend ist, von Beginn an Systeme zu schaffen, die sich in

eine umfassende KI-Vision einfügen - geprägt von agentenbasierten,

intentionsgesteuerten Abläufen und allgegenwärtiger Intelligenz.

Mavenirs KI-Roadmap markiert den Übergang von KI-integrierten zu KI-nativen

Netzwerken - ein Wandel, der grundlegend verändert, wie Betreiber ihre

Infrastruktur steuern und monetarisieren. Während KI-integrierte Netzwerke

Intelligenz lediglich für spezifische Funktionen einsetzen, ist sie in KI-

nativen Netzwerken tief in der Core-Architektur verankert. Dadurch werden eine

vollständige Automatisierung, Echtzeitoptimierung und Monetarisierung im

industriellen Maßstab möglich.

Um den Übergang von KI-integrierten zu KI-nativen Netzwerken zu beschleunigen

und optimal zu unterstützen, stellt Mavenir sein Betriebsmodell auf zwei eng

verzahnte Geschäftsbereiche um, die beide konsequent auf KI-Automatisierung

ausgerichtet sind:

* Packet Core, Messaging, Sicherheit

* Sprach- und Funkzugangstechnologien

Ergänzt werden diese Bereiche durch Plattform- und Cloud-Technologien sowie

Business-Lösungen.

Diese Struktur schafft klarere Verantwortlichkeiten, stärkt die

Kundenorientierung und erhöht die Umsetzungsgeschwindigkeit über alle

Produktlinien und F&E-Teams hinweg.

Starkes Führungsteam

Im Rahmen des neuen Betriebsmodells besetzt Mavenir mit sofortiger Wirkung

mehrere Schlüsselpositionen mit erfahrenen Führungskräften:

* Uli Dopfer,

Executive Vice President & Chief Financial Officer (CFO)

Uli bringt über 20 Jahre Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen mit,

zuletzt als CFO von ADTRAN Holdings. Er verantwortet künftig die

Unternehmensfinanzen, Finanzprozesse, die langfristige strategische Planung

sowie den Personalbereich.

* Dejan Leskaroski,

Executive Vice President & Chief Revenue Officer (CRO)

Dejan leitete bisher Mavenirs strategische Mobile-Core-Aktivitäten und

verantwortete das Produktlebenszyklusmanagement. In seiner neuen Rolle wird

er die globale Umsatzstrategie definieren und das kommerzielle Wachstum des

Unternehmens gezielt vorantreiben.

* Michael Cooper,

Executive Vice President und General Manager, Packet Core, Security &

Messaging

Aufbauend auf seiner erfolgreichen Führungsrolle beim Ausbau des Packet-

Core-Geschäfts übernimmt Michael künftig die Gesamtverantwortung für Packet

Core, Security und Messaging. Zusätzlich bekommt er die Leitung der

Forschung und Entwicklung im Bereich Mavenir Digital Enablement (MDE)

übertragen.

* Santhosh Kumar,

Executive Vice President & General Manager, Platform & Cloud

Seit 2008 ist Santhosh in leitenden Funktionen für globale IMS- und

Messaging-Implementierungen sowie für die Plattformentwicklung im gesamten

RAN- und IMS-Portfolio verantwortlich. In seiner neuen Rolle wird er die

Bereiche Platform Engineering, Center of Delivery (COD) und Global Product

Support leiten. Sein Auftrag umfasst die Steigerung der Plattformkonsistenz,

die Beschleunigung der Cloud-Transformation und die Verbesserung der

betrieblichen Effizienz im gesamten Unternehmen.

* Sachin Karkala,

Executive Vice President & General Manager, IMS & RAN

Sachin ist seit mehr als 18 Jahren in führenden Positionen bei Mavenir tätig

und hat maßgeblich Cloud-native und KI-basierte Transformationen,

fortschrittliche Netzwerklösungen sowie groß angelegte Open-RAN-

Implementierungen vorangetrieben. Zudem hat er Pionierarbeit in den

Bereichen IMS/VoLTE und WLAN-Telefonie geleistet. In seiner neuen Funktion

als EVP & General Manager, IMS & RAN, wird er die Sprach- und

Funkzugangstechnologien verantworten - mit dem Auftrag, die KI-native

Entwicklung zu beschleunigen, die F&E-Leistung weiter zu stärken und

Lösungen der nächsten Generation für Betreiber weltweit bereitzustellen.

* Sandeep Singh,

Senior Vice President & General Manager, Business Solutions

Sandeep übernimmt die Verantwortung für das Produktmarketing über das

gesamte Mavenir-Portfolio hinweg. Zusätzlich zu dieser erweiterten Rolle

wird er seine Aufgaben als GM für den Bereich Digital Enablement (MDE)

fortführen und weiterhin Innovation und Wachstum im Umfeld der Business-

Support-Systeme vorantreiben.

Das weiterhin starke Führungsteam von Mavenir wird sich eng miteinander

abstimmen. Pardeep Kohli (President & CEO), Bejoy Pankajakshan (EVP & Chief

Technology & Strategy Officer), BG Kumar (President of Global Operations, Sales

Operations & SCMP), Chuck Gilbert (EVP & Chief Legal Officer), Brandon Larson

(SVP & GM, Cloud, AI & IMS Business Strategy) sowie Ilia Abramov (VP & GM,

Security) setzen ihre Arbeit in ihren aktuellen Funktionen fort. Ihre

zuverlässige Führung und enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den neu

ernannten Führungskräften gewährleisten kontinuierliche Stabilität für eine noch

schnellere Innovationsfähigkeit, stärkere Kundenorientierung sowie Umsetzung von

Mavenirs Vision eines KI-basierten Netzwerks.

Führungswechsel

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass Terry Hungle (Executive Vice

President und Chief Financial Officer), Bahram Jalalizadeh (Executive Vice

President und Head of Sales and Marketing), Ashok Khuntia (President of Core

Networks) sowie Anup Mahajan (Senior Vice President of Engineering) Ende Januar

2026 aus ihren Funktionen ausscheiden werden. Mavenir spricht ihnen seinen

aufrichtigen Dank für ihre bedeutenden Beiträge, ihre Führung und ihr

langjähriges Engagement aus, die maßgeblich zum Unternehmenserfolg beigetragen

haben. Terry wird dem Unternehmen weiterhin als Sonderberater des Vorstands zur

Seite stehen, während Bahram künftig in beratender Funktion tätig sein wird, um

laufende Kundenprogramme zu unterstützen.

Beschleunigung von Innovationen und Kundenmehrtwert

?Mavenir war das erste Unternehmen, das Cloud-native Produkte auf den Markt

gebracht hat, und unterstützt heute mehr als 300 Betreiber mit rund

3,5?Milliarden Kunden. Da unsere Kunden zunehmend auf KI-native Netzwerke

setzen, entwickeln wir unser Betriebsmodell weiter, um noch schneller, flexibler

und gezielter reagieren zu können", so Pardeep Kohli, President und CEO.?Wir

freuen uns, diese herausragenden Führungskräfte bei Mavenir willkommen zu

heißen. Mit einem starken Team und einer klaren strategischen Ausrichtung sind

wir bestens aufgestellt, um unseren Kunden kontinuierlich Innovationen und einen

spürbaren Mehrwert zu bieten."

?Mavenirs Engagement für KI-basierte-Lösungen geht Hand in Hand mit der

Vertiefung der Beziehungen zu unseren wichtigsten Kunden im Bereich Mobile

Core", ergänzte Hubert de?Pesquidoux, Executive Chairman und Executive Partner

bei Siris.?Das erweiterte Führungsteam bringt das nötige Fachwissen mit, um

unsere Agenda für profitables Wachstum voranzutreiben und unsere Position als

Branchenführer weiter zu festigen. Wir freuen uns darauf, Innovationen zu

beschleunigen und einen nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen."

Ausblick

Mit einem einheitlichen Betriebsmodell, einer überarbeiteten strategischen

Roadmap und erweiterten Führungskapazitäten positioniert sich Mavenir als

Vorreiter beim Übergang der Branche von KI-integrierten zu KI-nativen

Netzwerken. Das Unternehmen bietet die Automatisierung, Intelligenz und

Agilität, die Betreiber in der nächsten Ära der Telekommunikation benötigen.

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende

Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über

50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende

Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie

ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die

entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.

Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-

native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu

echten TechCos.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

(https://www.mavenir.com/)

Mavenir PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

Â°